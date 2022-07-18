KYK borcu faizleri silindi | Gençler KYK ana parasını ödeyecek

On binlerce üniversite öğrencisinin kabusu haline gelen KYK kredi borcunda önemli adım. Kredi kullanan öğrencilerin kredi borca konu olan faizler silinecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KYK kredisi faizlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kredi geri ödemelerinin alınan rakam üzerinden ödenmesine karar verdik. Ana para geri alınacak" ifadelerini kullandı.

KYK FAİZİ KARARI

Öğrencilerimiz lisansta 850 lira alıyor, biz göreve geldiğimizde 45 liracıktı. Yılbaşında bu rakamları tekrar revize edeceğiz, düzelteceğiz. Öğrenim kredisi başvuran her öğrencimize veriliyor. Kredilerin geri ödemeleri mezuniyetten 2 yıl sonra başlıyor. Bu sürede mezun öğrenci sigorta girişi olan bir işe başlayamamışsa ödemeyi erteleyebiliyor. Kredi ödemelerinin yıllık güncellemesi belirli bir faiz oranı üzerinden yapılmıyordu. Hiçbir zaman bir faiz uygulaması yapmadık ama Bay Kemal'de yalan bol. Utanmadan sıkılmadan faizden bahsediyor. Sıkıyorsa bunu ispatla. Gel bunu ispatla. Hiçbir öğrenci faiz uygulamasına tabi tutulmadı. Enflasyon beklenmedik rakamların ortaya çıkmasına yol açtı. Gençlerimizi böyle bir yükün altında bırakamayız. Çalışmaları başlattık. Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı ve faiz farkı olmaksızın sadece alınan kredi tutarı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ana para.

Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarından satır başları şöyle;

"Bayram tatili sonrası ruhen ve bedenen dinlenmiş olarak evlerine dönen vatandaşlarımızdan daha çok çalışmasını daha çok gayret göstermesini bekliyorum. Birliğimize sıkı sıkıya sarılarak inşallah ülkemizi hak ettiği seviyeye getireceğiz.

İSVEÇ- FİNLANDİYA AÇIKLAMASI

NATO Madrid zirvesinde ülkemizin krizler konusundaki yaklaşımlarını en üst düzeyde dile getirdik. İsveç ve Finlandiya'nın üyelik süreci için getirdiğimiz şartların kabulü üzerine şartlı onayımızı üyelerle paylaştık. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği ile ilgili şartlarımız için gerekli adım atılmazsa süreci donduracağımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bizim Türkiye olarak bu duruşumuz çok nettir, gerisini kendileri bilir.

FETÖ'cü alçakların tasfiyesinin hemen ardından en kritik ve başarılı sınır ötesi harekatları gerçekleştiren ordumuza güvenimiz artmıştır.

Bursa'da programa katılacaktık ama rahatsızlık nedeniyle ara verdik. İtalya Başbakanı Draghi'nin ziyaretiyle çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ettik. İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Herzog ve Filistin Cumhurbaşkanı Abbad ile telefon görüşmelerinde bölgenin huzuru telkinlerimizi paylaştık.

Ege ve Akdeniz'deki yangınları yakından takip ettik, bakanlardan her aşamada bilgi aldık, gereken yönlendirmeleri yaptık. 15 Temmuz mitinginde vatandaşlarımızla kucaklaşarak, şehitlerimizi yad ettik. O gün Cumhur İttifakı'nın diğer kanadı sayın Bahçeli ile beraber Saraçhane meydanında buluştuk. Yarınki Tahran zirvesi için biraz sonra Tahran'a gidiyoruz. Perşembe MGK toplantımız var.

Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkaracak projelerimizi inşa etmek için çalışıyoruz.

KÖPRÜDEN GEÇEN ARAÇ SAYISI

Osman Gazi Köprüsü'nden 684 bin araç sadece bayramda geçti. Bu herkesin harcı değil Bay Kemal. İzmir-İstanbul otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü üzerinden yapılan yol keyif halini alarak çile olmaktan çıkmıştır. Bu yol olmasa yoğunlukta ulaşım kilitlenecekti.

Osman Gazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolunun garanti karşılama oranı yüzde 116'ya çıkmıştır. Bu tek kuruş harcanmadan inşa edilen projenin kazanç da sağlamaya başladığını gösteriyor.

Türkiye gerçekten çağını farklı bir şekilde yaşamaya başladı. Devletin kasasından tek kuruş çıkmadan inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 14 Temmuz'da 14 bin 200 araç kullandı. Nereden nereye... Bir süre sonra bu köprümüz de Osman Gazi Köprüsü gibi geçiş garantisinin üzerine çıkacaktır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü günlük ortalama 60 bin araç geçişi ile kamu-özel iş birliğinin en güzel örneklerindedir.

Yatırım düşmanları ile ayağımıza çelme takmaya çalışıyorlar. 8.5 milyondan araç sayısı veriyorum 26 milyona çıkarak 3 kat artmıştır. Hani ekonomik sıkıntıdan bahsediyorduk. Rakam ortada. Şu an otomobil satış yerlerinde birinci el araç bile bulmakta sıkıntı çekiyorlar. İkinci el ile işi idare etmeye çalışıyorlar. Buna rağmen 112 milyar dolarlık altyapı sayesinde trafik kazası oranları yüzde 82 azalmıştır. Hava yolunda da rekor üzerine rekor. İstanbul Havalimanı 1400 uçağın kalkışına hizmet vermiştir. Bu yoğunluğu Yeşilköy'ün kaldıramayacağını akıl ve vicdan sahibi herkes kabul edecektir. Dünya çapında birinciliklere doymana İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak gösterilmektedir.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Ülkemiz bir süredir istisnai dönemden geçiyor. Bu istisna Gezi olaylarında kimi şehirlerimizin ana meydanlarının 1 ay boyunca işgaliyle sosyal bünyemizi çatlatma girişimi olarak tezahür etmiştir. Bu istisna Emniyet ve yargı içindeki hainlerin 17-25 Aralık'taki kumpaslarda milli iradeyi zedelemek olarak tezahür etmiştir. Bu istisna 15 Temmuz'da ülkenin topyekün işgali olarak tezahür etmiştir. Bu istisna Suriye sınırlarımız boyunca oluşturulmak istenen terör koridoruyla ülkemizi bölmek olarak tezahür etmiştir. Bu istisna 2018'deki ekonomimizi mahvetme söylemleri ile tezahür etmiştir. Bu istisna 2021 Aralık ayında başlatılan panikle ülkemizi kur dalgasında boğma girişimi ile tezahür etmiştir. Türkiye tüm bu imtihanları başarıyla vererek bugünlere geldi.

Kurdaki dalgalanmanın ve yükselen fiyatların refah kaybını telafi edecek tedbirler alıyoruz. Yılbaşında, Temmuz başında yaptığımız düzenlemelerde insanımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik. İnşallah yıl sonunda sabit gelirlilerin durumunu tekrar gözden geçireceğiz. Önümüzdeki şubat-mart aylarıyla birlikte uyguladığımız politikanın olumlu neticelerini daha iyi görmeye başlayacağız. Yeter ki sabredin, yeter ki çalışalım.