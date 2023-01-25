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Larzeq | Fas - Türkiye ticaret ilişkilerinin önündeki engeller kaldırılsın

Fas Krallığı Ankara Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq: “Fas’ın Türkiye’de ticaret yapmasının önünün açılması gerekiyor”

25 Ocak 2023 Çarşamba 10:27
Larzeq | Fas - Türkiye ticaret ilişkilerinin önündeki engeller kaldırılsın

Larzeq | Fas - Türkiye ticaret ilişkilerinin önündeki engeller kaldırılsın

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nden Fas Krallığı Büyükelçiliği’ne nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine dikkat çekildi

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) 20. Olağan Genel Kurulu’nun ardından yeni yönetim Türkiye'deki büyükelçilikleri ziyaret etmeye başladı.. GGYD Genel Başkanı M. Nezih Allıoğlu ve beraberindeki heyet Fas Krallığı Büyükelçiliği’ne nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Allıoğlu ve GGYD Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyeti Fas Krallığı Ankara Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq ve Ticaret Ataşesi karşıladı. Ziyarette iki ülke arasındaki ticari iş birliği konuları ele alındı. GGYD Başkanı Allıoğlu, Büyükelçi Lazreq’e GGYD faaliyetleri hakkında bilgi verirken, “Ankara merkezli 19 yıllık bir derneğiz. Yaklaşık 900 üyemiz var. Tüm Türkiye’ye yayılma hedefiyle çalışıyoruz. Amacımız üyelerimiz arasındaki ticaret ilişkisini arttırmak, iş ağlarını geliştirmek. Bunun için B2B görüşmeler, patentli markamız İş’te Fırsat Toplantıları gibi çok sayıda faaliyet gerçekleştiriyoruz” dedi. 

GGYD üye profili hakkında bilgi aktaran Başkan M. Nezih Allıoğlu, “Çok sayıda kurum ve kuruluş ziyaretleri yapıyoruz. Üyelerimiz arasında farklı sektörlerden iş insanları var. Avukat, doktor, savunma sanayi, gıda, tekstil, eğlence sektörü gibi birçok sektörde faaliyet gösteren üyelerimizle verimli işlere imza atıyoruz. Büyükelçilik ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Daha önce Yunanistan, Amerika, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Almanya, Çek Cumhuriyeti büyükelçiliklerini ziyaret ettik. Birçoğuyla ticari iş birlikleri kapsamında projeler gerçekleştirdik. Sizinle de birlikte hareket etmekten mutlu oluruz.” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Lazreq: GGYD’yi tanımaktan memnu oldum

Fas Krallığı Ankara Büyükelçisi Lazreq ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken şu ifadeleri kullandı: “GGYD gibi kapsamlı ve sosyal bir derneği tanımış olmaktan memnun oldum. Yaklaşık üç yıldır Türkiye’deyim. Geldiğim günden bu yana ülkenizde ticaretin ne kadar geliştiğine ve ilerlediğine tanık oldum. Bu minvalde sizin kuruluşunuzun buna katkısının büyük olduğuna eminim. Fas ve Türkiye arasında yüzyıllara dayanan bir dostluk var. Bizimkisi Osmanlı Devletinden bugüne gelen bir dostluk. İki kültür arasındaki benzerlikler dostluğun daimî olmasını sağlıyor. Biz Türk kardeşlerimizle çok iyi anlaşıyoruz. Bildiğiniz üzere Türkiye ve Fas arasında serbest ticaret anlaşması mevcut. Fas’ta birçok Türk firmasının mağazası var. Aradaki ticari dengeyi gözetmek adına Fas’ın da Türkiye’de ticaret yapmasının önünün açılması gerekiyor. Bundan sonraki görüşmelerimizde iki ülke arasındaki yatırımlara dair daha çok konuşma fırsatı bulacağız eminim.” Görüşmenin ardından GGYD Dernek Genel Başkanı M. Nezih Allıoğlu, Fas Krallığı Ankara Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq’e plaket sundu. Ziyaret, plaket takvimi ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından tamamlandı. 

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