Lastik sanayicilerinden Güvenli Trafik Projesi

Akademisyenlerin tespit ve çözüm yaklaşımlarını içeren 11 eserden oluşan ve konuya bilimsel pencere açan proje; trafik düzenleyicileri, uygulayıcıları başta olmak üzere kamu ve ilgili kurumlarla paylaşılacak. Kitaplaştırılan proje, bilimsel yazılı bir referans kaynak olması açısından önem taşıyor

LASİD Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kürkçü ‘’Projemizin trafik güvenliğiyle ilgili atılacak adımlara ilham olacağına inanıyoruz’’ derken, Proje Danışmanı Doç Dr. Ilgın Gökaşar ‘’Trafik güvenliği çok hızla değişen dinamik bir konu. Toplumun alışkanlıklarından, nüfus artışı ve yerel özelliklere, teknolojik gelişmelere kadar çok fazla değişkeni var. Çözümler üretiliyor ancak bu hızlı değişimden dolayı yetersiz kalabiliyor. Bu durumda sığınılan bir kavram var; ‘Trafik canavarı’. Oysa konuya bütüncül bakan, sistemli bir ulusal yol emniyeti programına ihtiyaç var. Hatayı sürücüye yüklemek yerine sorunun temelde çözümü için yol kusurlarının giderilmesi, mühendislik tedbirlerine öncelik verilmesi, teknoloji gelişmelerden faydalanılması, kanunların günün sorun ve şartlarına göre güncellenmesi, suç ve ceza ekseninden çıkarılıp doğru bilinçlendirmenin sağlanması gerekiyor. Bilimsel yaklaşımlarıyla bu kitap, bu meselede bir rehber olacaktır’’ diye konuştu.

Dünyada her yıl 1.350.000 insan yollarda araba kullanırken, bisiklete binerken veya yürürken hayatını kaybediyor. Yaklaşık 50 milyon insan da ciddi yaralanmalarla sakat olarak yaşamak zorunda kalıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün raporlarına göre 2030’da ölüm nedenleri sıralamasında beşinci sıraya yükselmesi beklenen trafik kazaları, bir başka deyişle günde ortalama 3.700 civarında ölüme ve 137.000 yaralanmaya sebep oluyor.

Yapılan araştırmalara göre; güvenli trafik sağlanmazsa, acil önlemler alınmazsa bundan sonraki on yıl içinde gelişmekte olan ülkelerde 6 milyon kişi kazalarda ölecek ve en az 60 milyon kişi de sakat kalacak veya yaralanacak.

İlham verecek yazılı bir kaynak

Kurulduğu günden bu yana "güvenli trafik" ve "doğru lastik" bilincinin kamuoyunda yaygınlaşması için çalışmalar yürüten Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği LASİD, bu hayati konuya yeni bir bakış açısı kazandırmak hedefiyle adım attı. Türkiye lastik sektörünün önde gelen üretici ve ithalatçı markalarını temsil eden sektör derneği, 1 yılı aşkın süredir üzerinde çalışılan Güvenli Trafik Akademik Eser Projesi’ni hayata geçirdi. LASİD Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kürkçü, projeyi online düzenlenen lansman toplantısında duyurdu: ‘’Trafik güvenliği konusunda ilk kez bu kadar kapsamlı ve geniş katılımlı akademik bakış açısı bir araya geldi, yazılı ve kalıcı bir referans kaynak yaratılmış oldu. Projemiz sorunları teşhisle birlikte akademisyenlerimizin çözüm yaklaşımlarını da içeriyor’’ dedi.

LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt proje kapsamında Bilim Seçici Kurulu tarafından seçilen 11 akademik eserin kitaplaştırıldığını, bu kitapların referans kaynak olarak ilgili tüm kurumlarla paylaşılacağını kaydederken; derneğin önceki dönem yönetimini üstlenen Cevdet Alemdar ise ‘’Bu hayati konuda elimizi nasıl taşın altına koyarız, diye araştırırken yazılı çok fazla kaynak olmadığını gördük, proje bu fikirle doğdu. İstedik ki yayadan sürücüye, trafik düzenleyicilerden uygulayıcılara, yasa koyuculardan denetleyicilere kadar her kesimin başvurup yararlanacağı güvenli bir kaynak olsun’’ diye konuştu. Toplantıda konuk konuşmacı olarak yer alan Cevdet Alemdar, ‘’Proje için duyduğumuz heyecanın, ortak trafik kültürümüze ve konunun tüm paydaşlarına aynı heyecanla katkı sağlamasını ve trafik güvenliğiyle ilgili atılacak adımlarda ilham olmasını diliyorum’’ dedi..

Projenin akademik danışmanlığını yapan, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ilgın Gökaşar ise şunları söyledi: ‘’Trafik güvenliği sadece ulaştırma alanında çalışanları değil toplumun her kesimini etkileyen ve önem verilmesi gereken bir konu. İlgili kurumlar ve toplum bu projeye sahip çıktıkça, LASİD’in attığı bu adım çoğalarak büyüdükçe güvenli trafik bilinci ve kültürü de gelişecek; trafik kazalarının önüne geçilmesinde hızlı sonuçlar almak mümkün olacaktır. Trafik güvenliği çok hızla değişen dinamik bir konu. Toplumun alışkanlıklarından, nüfus artışından coğrafi ve yerel özelliklere, teknolojik gelişmelere kadar çok fazla değişkeni var. Çözümler üretiliyor, yollar yapılıyor ancak sorunun dinamik oluşu sebebiyle yetersiz kalıyor. Bu yüzden “trafik canavarı” kavramına sığınılmış. Oysa ki hatayı sürücüye yüklemek yerine sorunun temelde çözümü için yol kusurlarının giderilmesi, mühendislik tedbirlerine öncelik verilmesi, teknoloji gelişmelerden faydalanılması, kanunların günün sorun ve şartlarına göre güncellenmesi, suç ve ceza ekseninden çıkarılıp doğru bilinçlendirmenin sağlanması gerekiyor. Bilimsel yaklaşımlarıyla bu kitap, bu meselede bir rehber olacaktır.’’

LASİD Güvenli Trafik Kitabı’nda neler var?

LASİD Güvenli Trafik kitabı; kamuoyunda genellikle ‘sürücü hatasıyla’ eşleştirilen ‘trafik güvenliği’ kavramına bilimsel bir bakış açısı kazandırıyor, kapsamlı yazılı bir kaynak oluşturması açısından da önem taşıyor. İlgili görsel ve grafiklerle tasarlanan kitap güvenli bir trafik için Türkiye ve dünyadaki teknolojik gelişmeler, yollarımızın iyileştirilmesinin önemi ve yol problemleri için çözüm önerileri, 1950’den günümüze ülkemizde uygulanan yasal düzenlemeler, yol kullanıcılarının güvenliğini sağlamak için çeşitli yöntemler ve bilinçlendirme faaliyetlerinin önemi gibi konuları içeren 11 akademik eserden oluşuyor. LASİD Güvenli Trafik kitabına lasid.org.tr web sitesinden erişim mümkün olacak.