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LAV Ayran Bardağım ile Bayram Sofralarına Nostalji ve Şıklığı Taşıyor

Modern ve estetik tasarımlarıyla hayatın her anını güzelleştiren LAV, bakır ayran maşrapasına gönderme yaptığı Ayran Bardağım ile Kurban Bayramınızı kutluyor.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 08:43
LAV Ayran Bardağım ile Bayram Sofralarına Nostalji ve Şıklığı Taşıyor

LAV Ayran Bardağım ile Bayram Sofralarına Nostalji ve Şıklığı Taşıyor

Üzerindeki motifi ve bakır maşrapa tasarımıyla herkesin beğenisini toplayacak Ayran Bardağım’a LAV satış noktalarından ve www.lav.com.tr internet mağazasından ulaşılabiliyor.

Bayramlar özlem dolu mutlu buluşmaların, barışmaların, kavuşmaların sembolüdür. Herkesin hünerlerini sergilediği sofralarda buluşulur, doyasıya sohbetlerle evler mutlulukla dolar. En tatlı sohbetlerin, en keyifli sofraların vazgeçilmez eşlikçisi LAV, bayram heyecanını paylaşırken Kurban Bayramı’nı formu ve üzerindeki motiflerle geçmişin bakır ayran maşrapalarına gönderme yapan Ayran Bardağım ile kutluyor. LAV, ailece buluştuğumuz, özlemlerin sona erdiği lezzet dolu bayram sofralarına Ayran Bardağım ile şıklık ve yenilik katarken bayram mutluluğunu da keyifle taçlandırıyor.

Ayran Bardağım, Kurban Bayramı’nda tüm ailenin buluştuğu keyifli sofralar için hazırlanan birbirinden lezzetli yemeklerin yanına çok yakışıyor. Bu şık bardak sadece ayran sunumlarında değil nefis, ferahlatıcı meyve suyu kokteyllerinde, farklı meşrubatlarda da kullanılabiliyor. Lezzetli içecekleri camın sağlığında ve zarafetinde sunan Ayran Bardağım, sıcak yaz günlerinin vazgeçilmezi olurken, sofralara estetiği taşıyor.

Kurban Bayramı sofralarına keyif ve sıcaklık katan Ayran Bardağım’a tüm LAV satış noktalarında ve www.lav.com.tr adresinden ulaşabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
LavPaşabahçe
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