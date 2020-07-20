LAV Ayran Bardağım ile Bayram Sofralarına Nostalji ve Şıklığı Taşıyor
Üzerindeki motifi ve bakır maşrapa tasarımıyla herkesin beğenisini toplayacak Ayran Bardağım’a LAV satış noktalarından ve www.lav.com.tr internet mağazasından ulaşılabiliyor.
Ayran Bardağım, Kurban Bayramı’nda tüm ailenin buluştuğu keyifli sofralar için hazırlanan birbirinden lezzetli yemeklerin yanına çok yakışıyor. Bu şık bardak sadece ayran sunumlarında değil nefis, ferahlatıcı meyve suyu kokteyllerinde, farklı meşrubatlarda da kullanılabiliyor. Lezzetli içecekleri camın sağlığında ve zarafetinde sunan Ayran Bardağım, sıcak yaz günlerinin vazgeçilmezi olurken, sofralara estetiği taşıyor.
Kurban Bayramı sofralarına keyif ve sıcaklık katan Ayran Bardağım’a tüm LAV satış noktalarında ve www.lav.com.tr adresinden ulaşabiliyor.