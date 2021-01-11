LC Waikiki’den Erkek Çocuklarına Özel Kral Şakir Koleksiyonu: Muhtişim ürünler LC Waikiki'de

Türkiye moda perakende sektörünün lider markası LC Waikiki, çocukların en sevdiği çizgi karakterleri koleksiyonlarına taşımaya devam ediyor. Son olarak TV’deki çizgi filmi, kitapları ve sinema filmiyle fenomene dönüşen Kral Şakir için 6-14 yaş arası erkek çocuklarına özel uygun fiyatlı bir koleksiyon hazırlayan LC Waikiki, çocukların hayal dünyalarına ilham veriyor.

Kral Şakir’in ‘’Muhtişim ürünler burada’’ diyerek çocuklara seslendiği koleksiyonda, karakterin “özlü sözleriyle” maceradan maceraya koştuğunu görüyoruz. ‘’Bu iş tam bana göre!’’, ‘’Keşke değişik bişeyler olsa şu anda!’’, ‘’Macera mı?! Ben de varım!’’, ‘’Zaman yolculuğu yapıcaz yuppii!’’, ‘’Baba hadi atari oynayalım’’ gibi karakterle özdeşleşmiş repliklerin yer aldığı ve canlı renklerin ön planda olduğu Kral Şakir koleksiyonu 18 Ocak’tan itibaren tüm LC Waikiki mağazalarında ve lcwaikiki.com sitesinde satışa sunulacak.