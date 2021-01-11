Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

LC Waikiki’den Erkek Çocuklarına Özel Kral Şakir Koleksiyonu

11 Ocak 2021 Pazartesi 12:52
LC Waikiki’den Erkek Çocuklarına Özel Kral Şakir Koleksiyonu

LC Waikiki’den Erkek Çocuklarına Özel Kral Şakir Koleksiyonu: Muhtişim ürünler LC Waikiki'de

 

Türkiye moda perakende sektörünün lider markası LC Waikiki, çocukların en sevdiği çizgi karakterleri koleksiyonlarına taşımaya devam ediyor. Son olarak TV’deki çizgi filmi, kitapları ve sinema filmiyle fenomene dönüşen Kral Şakir için 6-14 yaş arası erkek çocuklarına özel uygun fiyatlı bir koleksiyon hazırlayan LC Waikiki, çocukların hayal dünyalarına ilham veriyor. 

Kral Şakir’in ‘’Muhtişim ürünler burada’’ diyerek çocuklara seslendiği koleksiyonda, karakterin “özlü sözleriyle” maceradan maceraya koştuğunu görüyoruz. ‘’Bu iş tam bana göre!’’, ‘’Keşke değişik bişeyler olsa şu anda!’’, ‘’Macera mı?! Ben de varım!’’, ‘’Zaman yolculuğu yapıcaz yuppii!’’, ‘’Baba hadi atari oynayalım’’  gibi karakterle özdeşleşmiş repliklerin yer aldığı ve canlı renklerin ön planda olduğu Kral Şakir koleksiyonu 18 Ocak’tan itibaren tüm LC Waikiki mağazalarında ve lcwaikiki.com sitesinde satışa sunulacak.

 

Anahtar Kelimeler:
LC Waikiki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbulluların yüzde 56'sı geçinecek kadar kazanmıyor
İstanbulluların yüzde 56'sı geçinecek kadar kazanmıyor
İşsizlikten korkan gençler otomasyon eğitimine yöneldi
İşsizlikten korkan gençler otomasyon eğitimine yöneldi
12 yerli üretici ile Avrupa’ya 150 bin parçalık ihracat atağı!
12 yerli üretici ile Avrupa’ya 150 bin parçalık ihracat atağı!
Salgın döneminde işten çıkarılanlar ne yapmalı?
Salgın döneminde işten çıkarılanlar ne yapmalı?
İBB'nin 40 mobil ekmek büfesi vatandaşa ucuz ekmek satacak
İBB'nin 40 mobil ekmek büfesi vatandaşa ucuz ekmek satacak
Hamsi katliamına bakanlık sonunda dur dedi
Hamsi katliamına bakanlık sonunda dur dedi
Abdi İbrahim, COVID-19 aşısı üretimi için izin belgesi aldı
Abdi İbrahim, COVID-19 aşısı üretimi için izin belgesi aldı
2021 Emekli maaşları ne kadar oldu?
2021 Emekli maaşları ne kadar oldu?
MDF sektörü | Türkiye Dünyadaki En Önemli Oyunculardan Biri
MDF sektörü | Türkiye Dünyadaki En Önemli Oyunculardan Biri
Enflasyonda düşüş ikinci yarıda
Enflasyonda düşüş ikinci yarıda

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim