Leshow İstanbul 2.kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.



Modanın Küresel Cazibe Merkezi Leshow İstanbul 2.Kez Kapılarını Açmaya Hazırlanıyor.

Deri hazır giyim, tekstil dış giyim, triko, aksesuar, ayakkabı ve çanta markalarının, yeni koleksiyonlarının sergileneceği Leshow İstanbul’da, üretici firmalar ürünlerini yeni pazarlarla tanıştırma fırsatı bulacak.

Türkel Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihal Yazgan tarafından verilen bilgiye göre, Deri & Moda sektörünün ihracatına, iş hacmine destek olmanın yanı sıra İstanbul Harbiye’de düzenlenecek olan Leshow İstanbul modanın nabzını tutacak.

Leshow İstanbul Halkla İlişkiler Müdürü Ebru Gençoğlu “Dönüştür Doğa Kazansın” mottosuyla kalem veren geri dönüşüm otomatlarının yer alacağı fuar alanında çevre temizliğine katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projelerinin de gerçekleşeceğinin haberini verdi.