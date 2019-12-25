Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Leshow İstanbul 2.kez kapılarını açmaya hazırlanıyor

Modanın Küresel Cazibe Merkezi Leshow İstanbul 2.Kez Kapılarını Açmaya Hazırlanıyor.

25 Aralık 2019 Çarşamba 11:25
Leshow İstanbul 2.kez kapılarını açmaya hazırlanıyor

Leshow İstanbul 2.kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.


Modanın Küresel Cazibe Merkezi Leshow İstanbul 2.Kez Kapılarını Açmaya Hazırlanıyor.

Deri hazır giyim, tekstil dış giyim, triko, aksesuar, ayakkabı ve çanta markalarının, yeni koleksiyonlarının sergileneceği Leshow İstanbul’da, üretici firmalar ürünlerini yeni pazarlarla tanıştırma fırsatı bulacak.

Türkel Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihal Yazgan tarafından verilen bilgiye göre, Deri & Moda sektörünün ihracatına, iş hacmine destek olmanın yanı sıra İstanbul Harbiye’de düzenlenecek olan Leshow İstanbul modanın nabzını tutacak.

Leshow İstanbul Halkla İlişkiler Müdürü Ebru Gençoğlu “Dönüştür Doğa Kazansın” mottosuyla kalem veren geri dönüşüm otomatlarının yer alacağı fuar alanında çevre temizliğine katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projelerinin de gerçekleşeceğinin haberini verdi.

Son Güncelleme: 25.12.2019 11:35
Anahtar Kelimeler:
Leshow İstanbulLeshow İstanbul 2019
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni küresel araştırma: 2030’da müşteri deneyimi nasıl olacak?
Yeni küresel araştırma: 2030’da müşteri deneyimi nasıl olacak?
Elektrik faturasını düşürmenin yolları | Bu yöntemler kabaran faturaları düşürüyor
Elektrik faturasını düşürmenin yolları | Bu yöntemler kabaran faturaları düşürüyor
İZODER, 2019’un altıncı ‘Yalıtım Semineri’ni Tekirdağ’da düzenliyor
İZODER, 2019’un altıncı ‘Yalıtım Semineri’ni Tekirdağ’da düzenliyor
Bereket Döner Suudi Arabistan Abha’da şubesini açtı
Bereket Döner Suudi Arabistan Abha’da şubesini açtı
İstanbul Havalimanı, 50 Milyon Yolcuya Ulaştı
İstanbul Havalimanı, 50 Milyon Yolcuya Ulaştı
Ankara ve ülke ekonomisi için büyük buluşma
Ankara ve ülke ekonomisi için büyük buluşma
2020 Koleksiyonunda Gold, Modernlikle Buluştu
2020 Koleksiyonunda Gold, Modernlikle Buluştu
Trafik cezaları, ile pasaport, ehliyet harcına zam
Trafik cezaları, ile pasaport, ehliyet harcına zam

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim