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letgo’nun yeni CMO’su Selin Süzer oldu

Türkiye’nin en büyük ikinci el alışveriş uygulaması letgo’nun yeni CMO’su Selin Süzer oldu

13 Temmuz 2021 Salı 10:08
letgo’nun yeni CMO’su Selin Süzer oldu

letgo’ya yeni CMO | letgo’nun yeni CMO’su Selin Süzer oldu

  

Türkiye’nin en büyük ve en hızlı büyüyen ikinci el alışveriş uygulaması letgo’nun CMO pozisyonuna Selin Süzer getirildi. 10 yılı aşkın sektör tecrübesi bulunan Selin Süzer, letgo’da tüm pazarlama süreçlerine liderlik edecek.

Selin Süzer, Galatasaray Lisesi’ni tamamladıktan sonra 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Northwestern Üniversitesi Kellogg İşletme okulunda MBA yüksek lisans derecesi bulunan Süzer, iş yaşamına P&G’de başladı.

Burada 5 yıllık görevi süresince kozmetik, alışveriş, pazarlama ve saç bakım kategorilerinde Türkiye, İsrail ve Kafkaslar bölgesinde marka yönetimi rolünü üstlendi.

Danone Nutricia ve McDonald’s Türkiye gibi önde gelen şirketlerde Pazarlama Müdürü olarak çalıştıktan sonra 2017 yılında Amerika’ya taşınarak BBVA bankasının Amerika Birleşik Devletleri’nden sorumlu Pazarlama Direktörü olarak görev yaptı. Selin Süzer letgo ailesine katılmadan önce son olarak, Oriflame’in Türkiye ve Afrika’dan sorumlu Bölgesel Pazarlama Direktörlüğü görevini yürütüyordu. 

Anahtar Kelimeler:
LetgoSelin Süzer
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