Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

LİMAK, Bursa Uludağ Enerji hisselerini Actis'e devretti

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Limak Uludağ Perakende Elektrik Satış A.Ş.’nin tek hissedarı olan Uluğ Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş.’nin (“Uluğ”) paylarının tamamının devri için hisse satış sözleşmesi, 30 Eylül 2021 tarihinde imzalandı.

01 Ekim 2021 Cuma 10:45
LİMAK, Bursa Uludağ Enerji hisselerini Actis'e devretti

LİMAK, Bursa Uludağ Enerji hisselerini Actis'e devretti

Limak Yatırım ile uluslararası sürdürülebilir altyapı yatırım fonu Actis arasında Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinin bulunduğu Uludağ bölgesinde elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetlerini sürdüren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Limak Uludağ Perakende Elektrik Satış A.Ş.’nin (“Uludağ Elektrik Şirketleri”) tek hissedarı olan Uluğ Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş.’nin (“Uluğ”) paylarının tamamının devri için hisse satış sözleşmesi, 30 Eylül 2021 tarihinde imzalandı.

Söz konusu hisse devrinin Rekabet Kurumu, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayları ve ilgili diğer koşulların tamamlanmasının ardından  gerçekleşmesi öngörülüyor.

Dünyanın önde gelen sürdürülebilir altyapı yatırım fonu Actis’in, dünya çapında farklı ülkelerde 18 ofisi bulunuyor. Kuruluşundan itibaren yatırımcılarından 24 milyar ABD Doları büyüklüğünde fon katılımı sağlayan Actis, sahip olduğu portföyüyle 40 milyonun üzerinden insana hizmet sağlarken, enerji alanına bugüne kadar 24 GW üzerinde kurulu kapasiteye sahip konumda.

Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, söz konusu hisse satış anlaşmasına  ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

“Yaklaşık 1 yıldan bu yana İngiliz yatırım fonu Actis ile Uludağ Elektrik’in hisselerinin devri için yaptığımız görüşmeleri tamamladık ve hisse devir sözleşmesini imzaladık. Yapılan bu anlaşmanın, özellikle altyapı yatırımlarında yabancı yatırımcıların Türkiye’nin potansiyeline olan ilgisinin bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Yabancı yatırımcı için yatırım yapılacak güvenli bir liman olarak görülen ülkemiz ve sektörümüzün önümüzdeki yıllarda da büyümesini sürdürmesini bekliyoruz. Limak Şirketler Grubu olarak bu satıştan elde edeceğimiz geliri, Türkiye’de faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde yürütmeyi öngördüğümüz diğer projelerimize yatırmayı düşünüyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
LimakUludag ElektrikActis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TMSF Erol Aksoy aleyhine New York’ta açtığı davayı kazandı
TMSF Erol Aksoy aleyhine New York’ta açtığı davayı kazandı
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Ekim Ayı Teselli Ayı Olabilir mi?
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Ekim Ayı Teselli Ayı Olabilir mi?
İnfo Yatırım 2021 Yılı Politika Faizi Değerlendirmesi
İnfo Yatırım 2021 Yılı Politika Faizi Değerlendirmesi
İBB'nin taksi önerisi 9, kez reddedildi
İBB'nin taksi önerisi 9, kez reddedildi
Otokar ve Milrem Robotics'ten robotik sistem işbirliği
Otokar ve Milrem Robotics'ten robotik sistem işbirliği
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Stagflasyon endişeleri
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Stagflasyon endişeleri
1 kuruşluk banka borcu için 1000 TL istediler
1 kuruşluk banka borcu için 1000 TL istediler
Gıdaları buzdolabında doğru şekilde saklayın, israfı önleyin
Gıdaları buzdolabında doğru şekilde saklayın, israfı önleyin
İş dünyası, İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu’nda buluştu
İş dünyası, İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu’nda buluştu
İnfo Yatırım Eurobond Bülteni Haftalık Değerlendirmesi
İnfo Yatırım Eurobond Bülteni Haftalık Değerlendirmesi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim