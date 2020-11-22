Limak | Enerjinin kahramanları her koşulda sahada

Enerjinin kahramanları her koşulda sahada



UEDAŞ saha ekipleri pandemi tedbirleri kapsamında hafta sonu evde geçirilecek süre boyunca kesintisiz enerji için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte saha ekipleri de şehrin en yoğun lokasyonlarındaki çalışmalarını hızlandırdı.

Bursa başta olmak üzere, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyonun üzerinde kişiye hizmet veren UEDAŞ, yeni pandemi kararlarıyla evlerde geçirilecek bu süreçte yoğun elektrik kullanımına karşı tedbirlerini aldı. Kesintisiz enerji hizmeti verebilmek için arıza, onarım ve bakım ekipleri kritik bölgelere yoğunlaştırılırken dağıtılan enerjinin tamamının uzaktan görüntülenebildiği ve tüm ölçüm, izleme, kumanda faaliyetlerinin 24 saat kesintisiz uygulanabildiği SCADA sayesinde aboneler, kesinti sürelerinin kısa sürede çözülmesi noktasında mağduriyet yaşamıyor.

Vatandaşa kesintisiz enerjisi hizmeti sağlarken saha ekiplerinin sağlık kontrolleri ve önlemlerini de sıkı tutan UEDAŞ, arıza onarım bakım merkezleri ve araçlarını dezenfekte ettiriyor. Ekipler vardiya saatlerinde oluşturulan periyodlarla AOB merkezlerindeki ekip yoğunluğunu da kontrollü olarak yürütüyor.

