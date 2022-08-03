Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 30°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Limanları AYM kurtardı | Özelleştirme iptal

Limanların işletme süresini ihalesiz 49 yıla yıl boyunca Katarlı'lara verilmesini sağlayan uygulama AYM tarafından iptal edildi.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 10:16
Limanları AYM kurtardı | Özelleştirme iptal

Limanları AYM kurtardı | Özelleştirme iptal


İktidarın aralarında Katarlılar tarafından işletilen Antalya’nın da bulunduğu özelleştirilen limanların işletme süresini ihalesiz 49 yıla tamamlama hedefi yargıdan döndü. AYM, “ihalesiz sözleşme uzatımını” anayasaya aykırı buldu.

İktidar, ocak ayında TBMM’den geçirdiği yasayla, özelleştirilen limanlardaki sözleşme sürelerini ihalesiz, sadece ek sözleşmeyle 49 yıla çıkardı. Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Yasa’ya eklenen geçici maddeyle Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ ile TCDD Genel Müdürlüğü’ne ait özelleştirilen limanlardaki sözleşme sürelerinin 49 yıla tamamlanması öngörüldü. Süre uzatımı ek sözleşmeyle yapılacak, ihale düzenlenmeyecekti. Böylece 30, 36 ve 39 yıl olan bazı limanlardaki sözleşme süreleri 49 yıla tamamlanacaktı. Bu kapsamda 18 liman bulunuyordu. Bu limanlardan Antalya Limanı’nı 140 milyon dolar karşılığında Katarlı QTerminals şirketi devralmıştı. Liman 2028 yılına kadar Katarlı şirket tarafından işletilecekti. Yasa ile bu süre 19 yıl daha uzatılmış olacaktı. Böylece şirket 2047 yılına kadar bu limanı işletebilecekti. 

CHP, düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. AYM kararında, sözleşme süresinin sonunda yeniden özelleştirme sürecine konu olabilecek limanların sözleşme sürelerinin uzatıldığına dikkat çekti. 

REKABETLE BAĞDAŞMIYOR

Katılımcılar arasında rekabeti mümkün kılan ihale süreci uygulanmaksızın dolaylı olarak özelleştirme yapılacağına işaret eden AYM, “Kural, sadece halihazırda özelleştirme sözleşmelerinin tarafı olan kişilere ek sözleşme yapma imkânı tanımakta, özelleştirme sözleşmelerinin tarafı olmayan kişileri mevcut sözleşme süreleri sonunda sözleşme yapma imkânından yoksun bırakmak suretiyle sözleşme özgürlüğünü sınırlamaktadır” dedi. Yeniden özelleştirme uygulamalarının konusu olabilecek limanların, dolaylı olarak özelleştirilmesine olanak verildiğine işaret edilen kararda, “Söz konusu dolaylı özelleştirmeye taraf olabilecekler ise mevcut özelleştirme sözleşmelerinin tarafları ile sınırlandırılmaktadır. İstekli olan başkaca kişilerin bu sürece dahil olamaması ise özelleştirmede hâkim olması gereken serbest rekabet ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmamakta olup kurala konu limanların gerçek özelleştirme değerine ulaşılmasını engelleyebilecek niteliktedir. Nitekim özelleştirme sürelerinin sonunda limanların yeniden özelleştirme uygulamasına konu olması halinde kanundaki şartları taşıyan herkesin rekabet koşulları çerçevesinde özelleştirme sözleşmesine taraf olmak imkanı olacakken, kuralla bu imkân ortadan kaldırılmaktadır.”

AYM, yasa maddesini anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti. Karar oybirliğiyle alındı.

"İKTİDARIN YANLIŞ HESABI"

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “AYM kanun maddesini iptal etmeseydi, Antalya Limanı 2047 yılına kadar Katarlı şirkete, İskenderun Limanı 2061 yılına kadar Limak’a ihalesiz verilecekti. İktidarın yanlış hesabı AYM’den döndü” dedi. Budak, yasadaki öncelikli hedefin Katarlılara devredilen Antalya Limanı olduğunu söyledi. Bu düzenleme ile Katarlılara 19 yıl daha, yani 2047 yılına kadar limanı işletme hakkının verildiğine işaret eden Budak, “AYM kararı sonrası hem Katarlıların hem de yandaşların sevinçleri kursaklarında kaldı” değerlendirmesini yaptı. 

Anahtar Kelimeler:
AYMAnayasa MahkemesiLimanlarKatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ENAG temmuz ayı enflasyonu yüzde 176
ENAG temmuz ayı enflasyonu yüzde 176
TUİK, Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
TUİK, Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
Kira uyuşmazlıkları mahkemeleri adeta kilitledi
Kira uyuşmazlıkları mahkemeleri adeta kilitledi
Gümüldür çiftçisi İyi Tarım Uygulamalarıyla katma değer üretiyor
Gümüldür çiftçisi İyi Tarım Uygulamalarıyla katma değer üretiyor
Haksız itham 1,5 milyon TL’sini eritti!
Haksız itham 1,5 milyon TL’sini eritti!
Yumurtaya zam beklentisi | Maliyetler önce üreticiyi vurdu
Yumurtaya zam beklentisi | Maliyetler önce üreticiyi vurdu
TCDD'nin gizli saklı ihalesi yandaşa gitmiş
TCDD'nin gizli saklı ihalesi yandaşa gitmiş
Hisarcıklıoğlu’nun AVM’sine kira ve fazla aidat incelemesi
Hisarcıklıoğlu’nun AVM’sine kira ve fazla aidat incelemesi
Sendikalı işçiler çıkarıldı, yerlerine Suriyeli ve Afganlar alındı
Sendikalı işçiler çıkarıldı, yerlerine Suriyeli ve Afganlar alındı
Baharat ihracatı | Türkiye'den 144 ülkeye baharat ihraç edildi
Baharat ihracatı | Türkiye'den 144 ülkeye baharat ihraç edildi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim