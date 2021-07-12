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Lincoln Electric'ten yerli üretim kaynak makinesi | MasterMIG 505W

Lincoln Electric Türkiye’den yeni tasarıma sahip yerli üretim kaynak makinesi MasterMIG 505W piyasaya sunuldu.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:09
Lincoln Electric'ten yerli üretim kaynak makinesi | MasterMIG 505W

Lincoln Electric Türkiye’den yeni tasarıma sahip yerli üretim kaynak makinesi: MasterMIG 505W

Kaynak sektörünün lider kuruluşları arasında yer alan Lincoln Electric Türkiye; yerli teknolojiyle geliştirdiği yeni kaynak makinesi MasterMIG 505W’i piyasaya sürüyor. Tel sürme ünitesi güç ünitesinden ayrılabilen, su soğutmalı ve yarı-otomatik gazaltı (MIG/MAG) özelliklerine sahip yerli üretim MasterMIG 505W, karbonlu yapı çeliklerinin ve paslanmaz çeliklerin kaynağında ideal sonuçlar sunuyor. Makinenin tel sürme ünitesinin ayrılabilmesi kaynakçıların güç ünitesinden daha uzak bölgelerde kaynak yapmalarını kolaylaştırıyor. CO2 gazı ile sıçrama sorunu olmadan kaynak yapılmasına imkan tanıyan yeni kaynak makinesi 30 kademeli kaynak gerilimi ve hassas kaynak parametre ayarlarıyla dikkat çekiyor. MasterMIG 505W ve Lincoln Electric Türkiye’nin tüm yenilikçi ürünleri hakkında ayrıntılı bilgiye www.askaynak.com.tr adresinden ulaşılabiliyor. 

Yüksek kaliteli ürünlerine bir yenisini ekleyen Lincoln Electric Türkiye; yerli teknoloji kullanarak geliştirdiği yeni kaynak makinesi MasterMIG 505W’ü kaynak profesyonellerinin beğenisine sunuyor. Tel besleme hızı ayarı ve 2/4 tetik seçeneği bulunan makine zorlu kaynak uygulamalarında güçlü ve dayanıklı çözümler sunuyor. MasterMIG 505W; yavaş tel besleme özelliği ile ark oluşumunu kolaylaştırırken aşırı ısıl yüklemeye karşı termal koruma devresi barındırıyor. Makine; geri-yanma süresi ayarı (burnback), gaz akış kontrolü, kaynak yapmadan ve gaz akışı olmadan tel besleyebilme özellikleriyle kaynak profesyonellerinin tüm ihtiyaçlarına cevap verebiliyor. 

Son teknolojiye sahip yeni yerli tasarım MasterMIG 505W, kaynak akımı ve kaynak gerilimi değerlerini gösteren iki dijital gösterge sayesinde profesyonellerin mükemmel kaynak sonuçları elde etmesini sağlıyor. Kaynak makinesinin soğutma ünitesinin arttırılmış gücü soğutma suyu haznesini korozyona karşı koruyor. Lincoln Electric Türkiye’nin yeni kaynak makinesi su soğutma ve isteğe bağlı olarak hava soğutmalı seçenekleriyle de kullanabiliyor. Güç ünitesi büyük çaplı ve sağlam yönlendirme-taşıma tekerlekleri ile donatılmış MasterMIG 505W, EN 60974-1, EN 60974-10 ve CE güvenlik standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanıyor. MasterMIG 505W ve Lincoln Electric Türkiye’nin tüm yenilikçi ürünleri hakkında ayrıntılı bilgiye www.askaynak.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.

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