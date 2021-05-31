Lincoln Electric Türkiye’den üçüncü nesil multi-proses kaynak makineleri

Kaynak sektörünün lider kuruluşlarından Lincoln Electric Türkiye; profesyonel kaynağın geleceğinde bir sonraki adım olan üstün kaliteli kaynak ve yüksek verimli süreçler sunan, üçüncü nesil multi-proses kaynak makineleri SPEEDTEC 400SP ve 500SP’yi piyasaya sürüyor. Enerji tasarrufu sağlayan en yeni inverter teknolojisi ve özel sağlam yapı ile tasarlanan yeni SPEEDTEC serisi kaynak makineleriyle en zorlu çevre koşullarında bile kaynak yapılabiliyor. yüzde 100'de 420A ve %60'da 500A olmak üzere iki versiyonda 5 yıl parça ve işçilik garantisine* sahip güç ünitesi seçenekleri mevcut olan makineler temel kullanım için standart LF52D veya daha zorlu uygulamalar için gelişmiş LF56D ayrılabilir tel sürme üniteleri ve daha yüksek soğutma verimliliğine sahip yeni su soğutma ünitesi COOLARC 60 ile modüler seçenekler sunuyor. Çok sağlam yapıya sahip yeni dört tekerlekli taşıma arabası ve geniş aksesuar ve opsiyon yelpazesi, çeşitli segmentlerdeki en zorlu kaynak uygulamalarının ihtiyaçlarına mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor. Çelik, paslanmaz çelik, alaşımlı çelik ve alüminyum özelliklere sahip malzemelerin kaynağında mükemmel sonuçlar sunan makineler; genel imalat, ağır imalat, ulaşım, kimya, tersane gibi sektörler için ideal çözüm sunuyor. SPEEDTEC® 400SP ve 500SP ve Lincoln Electric Türkiye’nin yenilikçi ürünlerine www.askaynak.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak sektörüne sunduğu yenilikçi ürünleriyle sektörün geleceğine dokunan Lincoln Electric Türkiye üçüncü nesil multi-proses kaynak makineleri SPEEDTEC 400SP ve 500SP ile de kaynak profesyonellerine mükemmel sonuçlar sunuyor. Kaynak işlemlerinde üst düzey verimliklik sağlayan makineler daha düşük ısı girdisiyle daha hızlı kaynak için Speed Short Arc , daha derin nüfuziyet için High Penetration Speed, gürültüyü azaltan ve paslanmaz çelik için daha iyi kaynak havuzu sunan Soft Silence Pulse, çok kaliteli dalgalı kaynak dikişi görünümü MECHAPULSE ve üretimi izleme seçeneği sunan checkpoint özellikleriyle donatılıyor.

Makinelerin; yüksek çalışma çevrimine sahip multi-proses güç üniteleri, toza, neme, sarsıntıya veya titreşime karşı üstün direnç sağlayan çift taraflı ve tamamen gömülü PCB, her türlü endüstriyel ortama uygun metalden yapılmış ve True Heavy Duty tarafından onaylanmış çok sağlam ve dayanıklı yapısı profesyonellere sağlam güvenirlik sunuyor. Her türlü gereksinime uygun bir konfigürasyon oluşturmak için modüler konsepti, yenilikçi ve kullanımı kolay kullanıcı arayüzleri ile makinelerin ergonomik özellikleri arasında yer alıyor.

Profesyonel kaynağın bir sonraki seviyesine geçmek isteyen kaynak ustaları için geliştirilen SPEEDTEC 400SP ve 500SP’nin Speed Short Arc (SSA) özelliği normalde yalnızca pulse modunda erişilebilen tel besleme hızı ile küresel ark damla davranışını değiştirmeye izin veren yarı kontrollü bir kısa devre kaynak modu olarak öne çıkıyor. Bu modda kullanılan akım değerleri, geleneksel "kısa ark" işleminde kullanılanlardan çok farklı.

Soft Silence Pulse modu ise; yumuşak ve sessiz ark oluşturan yapısı ile özel dalga formuna sahip bir pulse transferi. Soft Silent Pulse, paslanmaz çelik uygulamaları için mümkün olan en iyi kaynak havuzu ile bu uygulamalar için uygun olarak öne çıkıyor. Normal ark sesi ve pulse sesi kaynakçıyı rahatsız edebilirken, bu mod daha az ses yayarak kaynakçıya rahat bir çalışma ortamı sağlıyor. Dahası, bu transferin sağladığı stabilite, MechaPulse kaynak modu ile ilişkilendirildiğinde tüm pozisyonlarında ve özellikle dikey yukarı yönde salınım hareketi yapmadan kaynak yapılmasına izin veriyor.

Özel bir spray modu olan HPS (Yüksek Nüfuziyet Hızı) odaklanmış bir ark ile daha yüksek nüfuziyet sağlarken daha düşük voltaj ve enerji harcarken kaynak parametrelerinin çok doğru ve dinamik düzenlenmesini de sağlıyor. Bu özellikler sayesinde optimum kaynak performansı ile üst düzey verimlilik elde ediliyor. MECHAPULSE fonksiyonu, LF56D tel sürme ünitesi ile geliyor ve tüm sinerjik modlar için dalgalı kaynak dikişi görünümüne sahip çok yüksek kaliteli kaynaklar üretilmesini sağlıyor. Bu etki, iki farklı ark modu ve iki farklı tel besleme hızının birleştirilmesiyle elde ediliyor.