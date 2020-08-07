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Logo'dan öğrencilere online staj imkânı

Türkiye’nin lider bilişim markalarından Logo Yazılım, her yıl uyguladığı stajyer alımlarına 2020 yılında da devam ediyor.

07 Ağustos 2020 Cuma 22:07
Logo'dan öğrencilere online staj imkânı

Logo'dan öğrencilere online staj imkânı

Online staj programı kapsamında staj yapmaya hak kazanan gençler bu yıl 20 Temmuz’da iş başı yaptılar. Gelişim merkezi uygulamaları sonrası stajyer kabul eden firma gençlere güzel bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Yaklaşık 4000 kişilik başvuru aldıklarını belirten Logo Grup İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm Başkanı Hande Yalgın, “Türkiye’nin lider yazılım firmalarından biri olan Logo Yazılım olarak yoğun bir yaz dönemine başladık. Adaylarımız için 1650 video mülakat, 1600 teknik sınav, 200’den fazla vaka analizi hazırladık. Ayrıca staj yapacak adaylarımızı belirlerken cinsiyet eşitliğine de önem verdik. Bugün Logo ailesinin bir ferdi olmaya aday arkadaşlarımız %50 kadın %50 erkek oranıyla belirlendi. Öte yandan Covid-19 gündemi nedeniyle artan evden çalışma sürecine yanıt verebilmek, gençlerimizin pandemiden en az şekilde etkilenmesini sağlayabilmek için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Türkiye’nin lider bilişim markalarından biri olarak dijital dönüşümde öncü ve rehber rolümüzle genç yeteneklere online staj programı yarattık. Teknik altyapımız ve uzaktan iş yapma kültürümüz sayesinde gerçekleştireceğimiz tüm oryantasyon, eğitim ve iş yapışımızı dijitalleştiriyoruz. Staja kabul edilen tüm adaylarımız Logo staj yolculuğunda onlara yol gösterici olacak, bu süreçte farkındalığını artıracak ve gelişimini destekleyecek, organizasyonel kültüre adaptasyonunu hızlandıracak “Gölge Liderler” tarafından takip edilecekler. Stajyerlerimiz mesleki eğitim alanında bağlı bulundukları ekiplerden eğitim almanın yanında tüm stajyerlere oryantasyon sürecinden başlayarak iş hayatında ihtiyaç duyacakları çevik çalışma yöntemleri ve iletişim gibi konularda eğitimler verilecek. Bunun yanında uzaktan iş yapma konusunda ayrıca eğitimler planladık. Logo’da kariyerine devam etmek konusunda ilginin yoğun olduğunu görmek bizler için bir gurur kaynağı oldu.” dedi.

“LOG-in” adı altında üniversite öğrencilerine staj imkânı sunan Logo Yazılım, gençlerin gerçek bir çalışan deneyimi yaşamasına da önem veriyor.

2019’da 76 stajyer Logo’da staj yolculuğunu tamamlamıştı

2019 yılında 4.400’den fazla stajyer adayı stajyer programına başvurarak teknik test (.NET ve Java dilinde), video mülakat, vaka çalışması ve kişilik envanteri gibi işe alım süreçlerine dahil ediliyor. Bu aşamaları başarıyla tamamlayan adaylar stajyer olarak ilgili bölümlere yerleştiriliyor. 2019 yılında %50 kadın erkek oranıyla 76 stajyer Logo’da staj yolculuğunu tamamladı. Stajyerler bu süreçte oryantasyon programı, sosyal beceriler ve teknik eğitimlere de katıldı. Ayrıca staj sonunda 15 yarı zamanlı, 3 sürekli olmak üzere toplam 18 stajyer, kariyerlerine Logo’da devam etme fırsatı buldu.

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