Logo Yazılım “En Gözde 100 Şirket” listesine girdi

Türkiye’nin ilk işveren algısı araştırması olarak 2009 yılından bu yana gerçekleştirilen ve üniversite öğrencilerinin değerlendirmeleriyle oluşan “En Gözde Şirketler” listesi açıklandı. Logo Yazılım ilk kez yer aldığı listeye 81. sıradan girdi.

Bu yılki liste 71 bin öğrencinin online olarak katıldığı fokus gruplarda belirlendi. Şirketlerin işveren olarak algısını ölçen araştırmada çeşitli başlıklar altında 66 soru bulunuyor. Sorular, şirket kültüründen, öğrencilerin tercih ettikleri iletişim yöntemlerine kadar birçok konuyu ölçümlüyor. Katılımcıların verdikleri yanıtlar algoritmada puanlanarak listedeki sıralamayı oluşturuyor.

Danışmanlık şirketi Realta Danışmanlık tarafından geliştirilen ve 3İK Marka İletişimi Ajansı ile ortak yürütülen En Gözde Şirketler araştırmasında şirkette hakkında bilgi sahibi olunması, uzun yıllar çalışma trendi, kişi / örgüt uyumu, kültür / kişilik uyumu gibi faktörler puanlamayı etkileyen kritik unsurlar arasında yer alıyor.