Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Logo Yazılım “En Gözde 100 Şirket” listesine girdi

Türkiye’nin ilk işveren algısı araştırması olan ve üniversite öğrencilerinin değerlendirmeleriyle oluşan “En Gözde Şirketler” listesine Logo Yazılım 81. sıradan girdi.

10 Haziran 2021 Perşembe 10:45
Logo Yazılım “En Gözde 100 Şirket” listesine girdi

Logo Yazılım “En Gözde 100 Şirket” listesine girdi

Türkiye’nin ilk işveren algısı araştırması olarak 2009 yılından bu yana gerçekleştirilen ve üniversite öğrencilerinin değerlendirmeleriyle oluşan “En Gözde Şirketler” listesi açıklandı. Logo Yazılım ilk kez yer aldığı listeye 81. sıradan girdi. 

Bu yılki liste 71 bin öğrencinin online olarak katıldığı fokus gruplarda belirlendi. Şirketlerin işveren olarak algısını ölçen araştırmada çeşitli başlıklar altında 66 soru bulunuyor. Sorular, şirket kültüründen, öğrencilerin tercih ettikleri iletişim yöntemlerine kadar birçok konuyu ölçümlüyor. Katılımcıların verdikleri yanıtlar algoritmada puanlanarak listedeki sıralamayı oluşturuyor. 

Danışmanlık şirketi Realta Danışmanlık tarafından geliştirilen ve 3İK Marka İletişimi Ajansı ile ortak yürütülen En Gözde Şirketler araştırmasında şirkette hakkında bilgi sahibi olunması, uzun yıllar çalışma trendi, kişi / örgüt uyumu, kültür / kişilik uyumu gibi faktörler puanlamayı etkileyen kritik unsurlar arasında yer alıyor. 

Anahtar Kelimeler:
Logo Yazılım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fintechler KYC ile dijitalleşmenin bel kemiği haline gelecek
Fintechler KYC ile dijitalleşmenin bel kemiği haline gelecek
POS cihazı olmayan işletmeler de kredi kartı ile satış yapabilecek
POS cihazı olmayan işletmeler de kredi kartı ile satış yapabilecek
Teknosa’ya Social Media Awards’dan Altın Ödül 
Teknosa’ya Social Media Awards’dan Altın Ödül 
Abdi İbrahim’e Social Media Awards’dan 3. kez altın ödül
Abdi İbrahim’e Social Media Awards’dan 3. kez altın ödül
Kripto para hırsızları yeni yöntemler deniyor
Kripto para hırsızları yeni yöntemler deniyor
Blokzinciri ticaretin finansmanında çağ atlatıyor
Blokzinciri ticaretin finansmanında çağ atlatıyor
Mavi, ilk çeyrekte 759 milyon TL konsolide gelir elde etti
Mavi, ilk çeyrekte 759 milyon TL konsolide gelir elde etti
Rosatom BREST-OD-300 hızlı nötron reaktörlü güç ünitesi yapıyor
Rosatom BREST-OD-300 hızlı nötron reaktörlü güç ünitesi yapıyor
Ünlü & Co 2021 ilk çeyrekte brüt kârını yüzde 93 artırdı
Ünlü & Co 2021 ilk çeyrekte brüt kârını yüzde 93 artırdı
Pimtaş, dikey tarımla çevre dostu üretime odaklandı
Pimtaş, dikey tarımla çevre dostu üretime odaklandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim