LPG zammı yolda | Litre fiyatı 11.88 olacak
Binlerce LPG'li araç sahibi 5 Nisan'dan itibaren depolarını zamla gazla dolduracak. LPG'ye 5 Nisan itibariyle 60-65 kuruş arası zam geleceği belirtiliyor.
KRT'den Olcay Dilek'in haberine göre, benzin ve motorin fiyatlarından dolayı LPG'ye geçen binlerce araç sahibini ilgilendiren bir gelişme yaşandı. LPG'ye (Otogaz) 4 Nisan Pazartesi ile 5 Nisan Salı günlerinde 60 ile 65 kuruş arası zam bekleniyor. Zamlarla birlikte otogazın litre fiyatı 12 liraya dayanacak.
İstanbul'da LPG'nin litre fiyatı 11.88 liraya kadar yükselecek.