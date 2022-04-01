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LPG zammı yolda | Litre fiyatı 11.88 olacak

Elektrik, motorin, benzin ve son olarak yapılan doğalgaz zamlarının ardından LPG'li araç sahipleri için de kötü haber geldi.

01 Nisan 2022 Cuma 22:42
LPG zammı yolda | Litre fiyatı 11.88 olacak

LPG zammı yolda | Litre fiyatı 11.88 olacak

 
Binlerce LPG'li araç sahibi 5 Nisan'dan itibaren depolarını zamla gazla dolduracak. LPG'ye 5 Nisan itibariyle 60-65 kuruş arası zam geleceği belirtiliyor.

1 Nisan (bugün) itibariyle Türkiye'de evlerde kullanılan doğalgaza yüzde 35, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 44,30, elektrik üretimi dışında kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 50 zam geldi. Sanayi abonelerinin elektrik fiyatlarına yüzde 20.01 ile yüzde 26,37 arasında zam yapıldı.

KRT'den Olcay Dilek'in haberine göre, benzin ve motorin fiyatlarından dolayı LPG'ye geçen binlerce araç sahibini ilgilendiren bir gelişme yaşandı. LPG'ye (Otogaz) 4 Nisan Pazartesi ile 5 Nisan Salı günlerinde 60 ile 65 kuruş arası zam bekleniyor. Zamlarla birlikte otogazın litre fiyatı 12 liraya dayanacak.

İstanbul'da LPG'nin litre fiyatı 11.88 liraya kadar yükselecek.

Anahtar Kelimeler:
ZamMotorinLPGBenzinElektrik
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