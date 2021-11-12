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LPG'ye 25 kuruşluk ikinci zam | Cüzdanları yakacak

Milyonlarca kişinin pahalı benzin ve motorine alternatif olarak tercih ettiği LPG fiyatları benzinle yarışıyor. 25 kuruşluk zam pazartesi uygulamada

12 Kasım 2021 Cuma 22:00
LPG'ye 25 kuruşluk ikinci zam | Cüzdanları yakacak

LPG'ye 25 kuruşluk ikinci zam | Cüzdanları yakacak


Kemal Kaçmaz
Benzin ve motorine gelen peş peşe zamlar vatandaşı çileden çıkarıyor. Son 13 gün içinde LPG'ye ikinci kez zam geldi. 2 Kasım'da gelen 49 kuruşluk zammın ardından pazartesi günü 25 kuruşluk daha zam daha pompalara yansıyacak. Zamlı yeni fiyat 15 Kasım'da yürürlüğe gireceği bildiriliyor.


Dünya akaryakıt sistemindeki dalgalanma ve petrol fiyatlarındaki artış pompalara yansırken, bir zam haberi daha geldi. Otogazın litre fiyatına 25 kuruş zam yapılacak.

Zamlı fiyat, 15 Kasım Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece yürürlüğe girecek.

TOPLAM ZAM 1.69 LİRAYA ULAŞTI

Ekim ayında 93 kuruş zamlanan LPG’ye 2 Kasım’da 49 kuruş daha zam gelmişti. Böylece LPG’de bir buçuk aylık dönemdeki toplam zam 1,69 TL’ye ulaştı.

LPG FİYATI 7 LİRAYA DAYANDI

Yapılacak bu zamla birlikte İstanbul, İzmir ve Ankara'da LPG'nin litresi 7 liraya dayanacak. Benzin fiyatlarına yaklaşan LPG için tüketiciler vergi oranlarının indirilmesini istemişti. 

Son Güncelleme: 12.11.2021 22:40
Anahtar Kelimeler:
LPGZam
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