

Lüleburgaz Belediyesi 58 personel alacak

Başvuru şartlarını sağlayan adaylar 20 ile 26 Kasım tarihleri arasında hafta sonu hariç olmak üzere saat 09.00 ile 17.00 arasında Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi Kapalı Spor Salonu’nda bulunan başvuru masalarına şahsen başvurabilecek.

Lüleburgaz Belediyesi, Lüleburgaz Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş. bünyesinde çalıştırmak amacıyla toplam 58 personel almak için eleman alım ilanına çıktı. Duyuru, belediyenin internet sitesinden de yapılırken toplam 22 farklı alana eleman alınacak. İlgili iş kollarına dair başvurular LYFA’da oluşturulan masalara 20 Kasım ile 26 Kasım tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde olacak. Başvuru şartlarıyla ilgili bilgiye www.luleburgaz.bel.tr adresi içindeki duyurular kısmından ulaşılabilecek.

İŞ ALIMI YAPILACAK İŞ KOLLARI

Belediyenin personel alımı gerçekleştireceği alanlar ve alınacak kişi sayısı şöyle;

Şoför (Park ve Bahçeler Md.): 1 kişi

Mezarlık Defin Görevlisi: 2 kişi

Bahçıvan (Park ve Bahçeler Md.): 3 kişi

Ziraat Teknikeri: 1 kişi

Tesis Sorumlusu: 1 kişi

Beden İşçisi: 2 kişi

Bahçıvan (Tesisler Md.): 1 kişi

Platformlu Sepetli Araç İle Personel ve Yük Yükseltici Platform Operatörü: 2 kişi

Kaldırım Ustası: 2 kişi

Çöp toplama aracına şoför: 1 kişi

Harita ve Kadastro Teknikeri: 1 kişi

Şoför (İtfaiye Müdürlüğü): 2 kişi

İnşaat Teknikeri: 1 kişi

Kepçe Operatörü (Çöp Toplama İşi): 1 kişi

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı): 16 kişi

Araç Arkası Çöp Toplama Görevlisi: 13 kişi

Belden Kırma Kepçe Operatörü: 1 kişi

Paletli Kepçe Operatörü: 1 kişi

Sinek İlaçlama ve Geçici Hayvan Bakımevi Personeli: 3 kişi

Sıhhi Tesisatçı: 1 kişi

Silindir Operatörü: 1 kişi

Greyder Operatörü: 1 kişi