Lüleburgaz Belediyesi 58 personel alacak
Başvuru şartlarını sağlayan adaylar 20 ile 26 Kasım tarihleri arasında hafta sonu hariç olmak üzere saat 09.00 ile 17.00 arasında Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi Kapalı Spor Salonu’nda bulunan başvuru masalarına şahsen başvurabilecek.
Lüleburgaz Belediyesi, Lüleburgaz Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş. bünyesinde çalıştırmak amacıyla toplam 58 personel almak için eleman alım ilanına çıktı. Duyuru, belediyenin internet sitesinden de yapılırken toplam 22 farklı alana eleman alınacak. İlgili iş kollarına dair başvurular LYFA’da oluşturulan masalara 20 Kasım ile 26 Kasım tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde olacak. Başvuru şartlarıyla ilgili bilgiye www.luleburgaz.bel.tr adresi içindeki duyurular kısmından ulaşılabilecek.
İŞ ALIMI YAPILACAK İŞ KOLLARI
Belediyenin personel alımı gerçekleştireceği alanlar ve alınacak kişi sayısı şöyle;
Şoför (Park ve Bahçeler Md.): 1 kişi
Mezarlık Defin Görevlisi: 2 kişi
Bahçıvan (Park ve Bahçeler Md.): 3 kişi
Ziraat Teknikeri: 1 kişi
Tesis Sorumlusu: 1 kişi
Beden İşçisi: 2 kişi
Bahçıvan (Tesisler Md.): 1 kişi
Platformlu Sepetli Araç İle Personel ve Yük Yükseltici Platform Operatörü: 2 kişi
Kaldırım Ustası: 2 kişi
Harita ve Kadastro Teknikeri: 1 kişi
Şoför (İtfaiye Müdürlüğü): 2 kişi
İnşaat Teknikeri: 1 kişi
Kepçe Operatörü (Çöp Toplama İşi): 1 kişi
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı): 16 kişi
Araç Arkası Çöp Toplama Görevlisi: 13 kişi
Belden Kırma Kepçe Operatörü: 1 kişi
Paletli Kepçe Operatörü: 1 kişi
Sinek İlaçlama ve Geçici Hayvan Bakımevi Personeli: 3 kişi
Sıhhi Tesisatçı: 1 kişi
Silindir Operatörü: 1 kişi
Greyder Operatörü: 1 kişi