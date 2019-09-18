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Maaşın tamamına haciz konulabilir mi?

Bankaya olan kredi borcunu ödeyemeyen vatandaşın imdadına mahkemenin verdiği karar hızır gibi yetişti. Mahkemeden maaşına haciz konulan çalışan için emsal karar çıktı.

Maaşın tamamına haciz konulabilir mi?

Bankaya olan kredi borcunu ödeyemeyen vatandaşın imdadına mahkemenin verdiği karar hızır gibi yetişti. Mahkemeden maaşına haciz konulan çalışan için emsal karar çıktı.

18 Eylül 2019 Çarşamba 09:01
Maaşın tamamına haciz konulabilir mi?

Maaşın tamamına haciz konulabilir mi?


Ekonomik krizle birlikte bankalarda takibe düşen krediler hızla artarken, asıl yangın vatandaşın cebinde, mutfağında yaşanıyor. Bir bankadan kızının tedavisi için çektiği krediyi ödeyemeyen vatandaşa önce üç ay tazyik cezası ardından da maaşının tamamına haciz geldi. Duruma isyan eden vatandaş konuyu mahkemeye taşıdı.  Çalışan veya emekli maaşının tamamı haczedilebilir mi? İşte Yargı'dan emsal karar...

VATANDAŞ İTİRAZ HAKLI BULUNDU


Antalya’nın Manavgat ilçesinde engelli kızının tedavisi için çektiği krediyi ödeyemeyince icralık olup, taahhütname imzalayan işçi Süleyman Gün (42), borcunu ödemeyince 90 gün tazyik hapsi yattı.

Çıktığında yeniden işine dönen ancak bu kez de maaşının tamamına haciz konulan Gün, buna geçinemediği gerekçesiyle itiraz etti. Gün’ü haklı bulan mahkeme, imzalanan taahhütnamenin geçersiz olduğunu, maaşın ancak dörtte birinin haczedilebileceğine hükmetti.

EN FAZLA DÖRTTE BİRİ

Kredi ve kart borcunu veya senetlerini zamanında ödeyemeyen çalışan, çalışmayan, emekli birçok kişi var. Ödenemeyen borçlar nedeniyle alacaklılar haciz işlemi başlatıyor. Evet maaş haczedilebiliyor. Ancak bunun bir sınırı var.

İş Kanunu’na göre; nafaka borcu hariç çalışanların aylık ücretinin yüzde 25’inden (dört biri) fazlası haczedilemiyor. Borçlar Kanunu’nda da bu konuda ‘rıza olmadıkça işçinin borcunun, ücret alacağından düşülemeyeceği’ yer alıyor.

RIZA OLSA DAHİ...

Neye imza attığını bilmeyen çoğu emekli de borcunu ödeyemeyince maaşındaki kesinti ve bloke işlemlerle şoke oluyor. Yasaya göre; ‘memur emeklileri dışındaki’ emeklilerin yani SSK, Bağkur emeklililerinin maaşına, üçüncü kişilere (banka gibi) olan borcu nedeniyle haciz konulabilmesi için borçlu emeklinin izninin, rızasının (muvafakatinin) olması gerekiyor. Bir başka ifadeyle emeklinin izni olmadan maaş haciz konulamıyor. Bu konuda Yargıtay kararları mevcut. KAYNAK: POSTA GAZETESİ EKONOMİ SERVİSİ 

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Son Güncelleme: 18.09.2019 09:10
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