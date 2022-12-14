Macaristan Türkiye ihracat trafiğinde yüzde 12'lik büyüme





Yüksek getiri, yatırım fırsatları ve global pazarlara açılma hedefinde olan start up firmalara Avrupa’nın kapılarını aralayan Macaristan ile ihracatı teşvik ajansı Hepa Türkiye, 2022 yılında iki ülke arasında geçen ticari ilişkileri değerlendirdi. Hepa Türkiye Genel Müdürü Burak Aktaş’ın yorumlarına göre; Macaristan Türkiye’ye 2022’nin Ocak ve Eylül ayları arasında en fazla elektrik, makine, tıbbi cihazlar ve bunların aksamlarını ihraç etti. Bunu sırasıyla otomotiv ve aksesuarları, nükleer reaktörler, kazanlar ve makine parçaları, plastikler ve plastikten mamul eşyalar, farmasötik ürün ve çeşitli kimyasal ürünler takip etti. Yine 2022 Ocak ve Eylül ayları arasında Macaristan’ın Türkiye’ye ihracatında 2021’e oranla yüzde 12 ‘lik bir artış gerçekleşti.

Macaristan ile ihracatı teşvik ajansı olarak kurulan, iki ülke arasındaki girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getirerek ticari ilişkilerde aracı konumunda olan Hepa Türkiye’nin 2022 yılını Ocak ve Eylül ayları arasında değerlendirdi. Hepa Türkiye Genel Müdürü Burak Aktaş tarafından yapılan değerlendirmede Hepa Türkiye’nin yıl içinde mevcut verilere göre toplam 132 Macar firmaya destek olduğu belirtildi. Aktaş, Macaristan Türkiye’ye 2022’nin Ocak ve Eylül ayları arasında en fazla elektrik, makine, tıbbi cihazlar ve bunların aksamlarını ihraç ettiğini vurguladı. Bunu sırasıyla otomotiv ve aksesuarları, nükleer reaktörler, kazanlar ve makine parçaları, plastikler ve plastikten mamul eşyalar, farmasötik ürün ve çeşitli kimyasal ürünler takip ettiği yorumunda bulunan Aktaş yine 2022 Ocak ve Eylül ayları arasında Macaristan’ın Türkiye’ye ihracatında 2021’e oranla yüzde 12 ‘lik bir artış gerçekleştiğini ifade etti.

İhracatta Otomotiv Sektörü Düşüşte, Sağlık Sektörü Atağa Geçecek

Macaristan’a Türk şirketler tarafından yapılan yatırımın Macaristan Konsolosluğu görev alanında olduğu belirtilirken, Hepa Türkiye’nin Macar şirketlerin hem Türkiye pazarına girerek ürünlerini ihraç etmesi hem de bu şirketlerin Türkiye’ye yatırım yaparak üçüncü ülkelere açılması hususunda destek verdiği belirtiliyor.

Macaristan’ın Türkiye’ye yönelik öncelikli ihracat kalemi olan otomotiv sektörü globalde bir daralma yaşıyor. Bu nedenle bu sektörde 2022 yılında 2021’e oranla bir düşüş gerçekleşti. Yine hayvancılık sektöründe Türkiye’nin özellikle canlı hayvan ithalatındaki izinleri Ağustos 2022’de açması sebebiyle Macaristan’ın Türkiye’ye ihracatındaki önemli ikinci kalem olan hayvancılık sektöründe de 2022 yılında bir düşüş gerçekleşti. 2023 tahminlerine göre Macaristan’ın sağlık ve tıbbi malzeme alanlarında faaliyet gösteren firmaları atağa geçecek. Hepa Türkiye’nin yatırım ve girişimcilik sektöründe destek verdiği ve “yenidoğan küvözü” alanında Türkiye’de yatırımı bulunan Macar firmaya sadece Türkiye iç pazarında değil aynı zamanda Türki Cumhuriyetlerde de alıcı firma bulması konusunda destek verecek.

Hepa Türkiye Hk.: Macaristan ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi için sektör ve ürün bazında pazar araştırma raporlarının hazırlanması, yerel şirketlere Macar tedarikçi bulunması, Macar firmalara Türkiye’de distribütör bulunması gibi geniş bir skalada hizmet veriyor. Konferans, seminer, eğitim, sektör ve ülke günleri düzenleyerek Macar ürün ve hizmetlerinin tanıtılması, iş heyetleri için iş birliği fırsatlarına yönelik toplantılar düzenlenmesi ve Macar firmaların Türkiye’deki fuarlara katılmasını sağlamak yönünde çalışmaları da hayata geçiriyor. HEPA Türkiye İstanbul genel merkezi olmak üzere Ankara, Bursa ve İzmir’de yer alan toplam 4 ofis ile ayrıcalıklı bir konumda.



