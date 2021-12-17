MAN Lion’s Coach, prestijli ödülleri toplamaya devam etti

MAN, Lion’s Coach ve NEOPLAN Tourliner ile Türkiye otobüs pazarındaki pazar payını 2021 yılında da korudu. Yolculuğu keyfe dönüştüren MAN Lion’s Coach ve NEOPLAN Tourliner seyahat otobüsleri; tasarım, konfor, ekonomi ve güvenlik özellikleri ile bu yılda da Türkiye’nin her köşesindeki seçkin firmaların öncelikle tercihi olmaya devam etti.

Üstün özellikleri ile fark yaratan yeni nesil MAN Lion’s City CNG Efficient Hybrid de, şehir içi ulaşımına getirdiği birçok yenilik ile iddiasını ortaya koyuyor.

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Otobüs Satış Direktörü Can Cansu, 2021 satış stratejileri ile 2022 hedefleri hakkında şunları söyledi:

MAN, 2021’de de seyahat otobüsü pazarında pazar payını korudu

“Dünya genelinde yeni varyantlarla etkisini sürdüren küresel salgın, ikinci yılında da sektörleri etkilemeye devam etti. Bu süreçte Avrupa Otobüs pazarı tarihin en düşük seviyelerine geriledi. 2021 yılında, özellikle yaz sezonunda, bir önceki yıla göre, otobüs ile seyahat eden yolcu sayısındaki artışa rağmen Covid-19’un olumsuz etkileri ve artan işletme maliyetleri nedeniyle Türkiye Seyahat Otobüsü pazarı 350 adetlere geriledi.

Firmalar, yatırımlarını bir yıl daha ötelerken, bu süreçte (TCO) yaşam boyu ürün maliyeti daha da önem kazandı. Pazarda yaşanan sıkıntılara rağmen uzun bakım aralıkları ve düşük yakıt tüketimi ile MAN, bu zorlu yılda da firmalarının gözdesi olmaya devam etti ve 2021 yılında daralan seyahat otobüsü pazarında, pazar payını korudu.

2022 yılında da başarımızı devam ettirmeyi hedefliyoruz

MAN olarak, pazarda bugüne kadar sürdürdüğümüz başarımızı, önümüzdeki yılda da devam ettirmeyi hedefliyoruz. Beklentimiz; 2022 yılında seyahat otobüsü firmalarının temkinli ve çok daha detaylı hesap yaparak, yatırım yapacakları, pazarın da bu seneden biraz daha iyi olacağı yönünde. 2022 yılında sadece fiyat ve kalite değil, stoklarda otobüs bulunması da önem kazanacaktır. Otomotiv sektöründeki farklı üretim darboğazlarına rağmen MAN, bu global krizde otobüs grubunda iyi planlama ile en az üretim sorunu ile 2021 yılını geçirdi. Bu başarı, 2022 yılında da devam edecek.

MAN Lion’s Coach, 2021 yılında bir uluslararası ödül daha aldı

2018 yılında dünya lansmanı yapılan ve büyük beğeni toplayan yeni MAN Lion’s Coach, 2021 yılında da sektördeki başarısını prestijli ödüllerle taçlandırmaya devam etti. Yakıt ekonomisi, güvenlik, yaşam boyu ürün maliyeti (TCO) ve yolcu konforuna önem veren seçkin firmaların öncelikli tercihi bu yılda da ‘Coach of the Year 2020-Yılın Otobüsü’ ödüllü MAN Lion’s Coach oldu. Lion’s Coach alternatif yakıtlarla yüzde yüz uyumlu güçlü motoru, yüksek araç verimi, geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış yeni nesil koltukları gibi birçok özelliği ile 2021 yılında da ‘Sustainable Bus Award 2022 (Sby Award)- Sürdürülebilir Otobüs 2022 Ödülü’nü kazandı. Otobüs sektöründe sürdürülebilirlik konusundaki ilk ve tek değerlendirme olan bu ödülü MAN Lion’s Coach, sadece güvenilir, emin bir araç olduğu için değil, aynı zamanda ekonomik ve sürdürülebilir olduğu için kazandı.

MAN Lion's Coach birçok özelliği ile jüriye etkiledi

Sekiz Avrupa ülkesini temsil eden ticari araç gazetecilerinden oluşan yarışma jürisi, MAN Lion's Coach’un birçok yönünden etkilendi. Jüriyi etkileyen özelliklerin başında ise, teknoloji harikası otobüsün en uzun versiyonunda yolcu sayısının 61’e kadar çıkabiliyor olması, geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış yeni nesil koltukları, 14 metrenin altındaki aracın yolcu başına minimal CO2 emisyonuna sahip olması, Euro 6E standartlarını karşılayan ve 510 hp (375 kW)’e kadar güç üretebilen MAN D26 motorunun HVO (Hidrojenize bitkisel yağ) ve biyodizel gibi alternatif yakıtlarla yüzde 100 uyumlu olması geldi.

Ayrıca mümkün olan maksimum torkun çok düşük motor hızlarında bile elde edilebilmesi ve bunun da aracın genel randımanı üzerinde olağanüstü olumlu etki yapması öne çıktı. MAN Lion’s Coach’un yüksek güvenilirliği ve düşük yakıt tüketimi ile son birkaç yıldır sürekli öne çıkmasında ve yaşam boyu ürün maliyeti konusunda açık ara şampiyon olmasında, tüm bu özelliklerinin çok büyük payı oldu.

2021 yılında da seçkin firmaların öncelikle tercihi oldu

Tasarım, konfor, ekonomi ve güvenlik alanlarındaki 40’dan fazla özelliği ile fark yaratan MAN Lion’s Coach, üstün nitelikleri ile 2021 yılında da yolcular ve yoldaki diğer kullanıcılar için standartları yeniden belirlemeye devam etti. LED farlar, EBA, EBS, LGS, ESP destek sistemlerini bir arada sunan MAN Lion’s Coach’ta ayna yerini alan ilk sistem olan MAN OptiView sayesinde sürücüler artık kör noktaları tamamen görebiliyor. Otobüsün iki yanında, yan ve arka taraflarındaki alanların görüntüsünü, aracın içindeki iki monitöre gerçek zamanlı yansıtan iki adet kamera bulunuyor. Bu özellik sayesinde, konvansiyonel dış aynaların gösterdiğinden çok daha geniş bir alanı izlemek mümkün hale geliyor.

MAN Lion’s Coach’da ayrıca diğer birçok özelliğin yanında, yayaları algılayabilen aktif uyarılı dönüş asistanıyla, hız sınırı göstergesiyle ve otomatik trafik işareti tanıma sistemiyle de ek güvenlik sağlanıyor. Yeni PCV (Premium Comfort Valve) amortisör teknolojisi ve optimize şasi konfigürasyonu da sürüş konforunu, geliştirilmiş araç yönetimini ve daha fazla güvenliği garantiliyor.

Ekonomik randıman açısından yüksek standartları karşılıyor

Müşterilere mümkün olabilecek en büyük özgürlüğü sağlamak amacıyla iki ya da üç akslı ve dört farklı uzunluk seçeneği ile sunulan Lion's Coach; ekonomik randıman açısından da yüksek standartları karşılıyor. Otobüs ekonomik sürüş performansındaki başarısını ise, kısmen optimize Euro 6 güç aktarım sistemine ve otomatikleştirilmiş MAN TipMatic Coach manuel şanzımanına borçlu. Bu, MAN’ın D-26 motorları için optimal olarak, yapılandırılmış kendi çalıştırma ve vites değiştirme stratejisini içeriyor.

Yeni güç aktarım sistemi içindeki bileşenler arasındaki etkileşim, aracı özellikle verimli kılıyor ve düşük yakıt tüketimine de katkıda bulunuyor. Bu ve diğer alınmış olan tüm önlemler, MAN Lion's Coach’u olağanüstü güvenli ve çok yönlü bir araç yapıyor. Böylece otobüs işletmecilerinin işlerini daha da kolaylaştırıyor.

Yeni nesil MAN Lion’s City CNG Efficient Hybrid özellikleri ile fark yaratıyor

MAN’ın şehir içi için geliştirdiği yeni nesil Lion’s City CNG Efficient Hybrid özellikleri ile fark yaratıyor. MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte şehir içi ulaşımda çalışan kadın şoförlere verdiği 'Güvenli Sürüş Eğitimi'nde kullanılan yeni nesil MAN Lion’s City CNG Efficient Hybrid, üstün özellikleri ile kadın şoförlerden de tam not aldı.

MAN ProfiDrive Akademisinin uzman eğitmenleri tarafından hem interaktif hem de araç üzerinden uygulamalı olarak gerçekleştirilen güvenli sürüş eğitimlerine İETT bünyesinde şehir içi hatlarda aktif olarak çalışan 24 kadın şoför katıldı. İki gün süren eğitimlerde kullanılan yeni nesil MAN Lion’s City CNG Efficient Hybrid, şehir içi ulaşımına getirdiği birçok yeniliği ile iddiasını ortaya koyuyor.

1.260 litre Type4 CNG tankları ile en zorlu trafik ve yol şartlarında bile minimum 500 kilometre yapabilen yeni nesil otobüs, 9.5 litre hacminde 320 hp güç üretebilen, 1400 Nm yüksek tork üreten, üstün teknolojili ve doğal gazlı bir motora sahip. Aracın motoru, 12 kW’a kadar güç çıkışı verebilen ve 520 Nm tork üretebilen KSG adı verilen bir elektrik sistemi ile desteklendiği için ‘Hybrid Araç’ sınıfında yer alan MAN Lion’s City CNG Efficient Hybrid, ayrıca ABS, ASR, EBS, ESS ve kör nokta uyarı asistanı gibi pek çok sürücü güvenlik destek sistemini bir arada sunuyor.

Bunlarla birlikte farklı fiziksel yapılardaki sürücülerin ergonomik gereksinimlerini maksimum seviyede karşılayan güvenliği artırılmış sürücü kabini, ferah bir iç mekan sunan farklı renklerde ambiyans aydınlatması, şoförlerin işlerini kolaylaştıran dışa dönük geniş görüş açısı, rahat okunabilen panel ve kontrol tuşları, geri görüş kamerası, ısıtma ve soğutma özelliğine sahip sürücü koltuğu için geniş ayarlama aralığı, renkli ve kullanımı kolay ekranlar ile kabin içerisinde çanta ve diğer eşyalar için kapaklı bölümlerin bulunduğu MAN Lion’s City CNG Efficient Hybrid, ısıtmalı sürücü camı, ön cam ve aynalar ile gece görüşünü kolaylaştıran LED aydınlatma sistemiyle şehir içi ulaşımında farkını ortaya koyuyor.