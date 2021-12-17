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MAN TGE, pandemi koşullarına rağmen 2021 hedeflerine ulaştı

Hafif ticari aracı (HTA) sektöründe, her iş koluna ideal çözümler sunan MAN TGE, yaşanan pandemi ve tedarik sıkıntılara rağmen 2021 yılı hedeflerine ulaştı.

17 Aralık 2021 Cuma 09:54
MAN TGE, pandemi koşullarına rağmen 2021 hedeflerine ulaştı

MAN TGE, pandemi koşullarına rağmen 2021 hedeflerine ulaştı

Yılın kendileri için başarılı geçtiğini belirten MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Hafif Ticari Araç Ülke Satış Müdürü Cumhur Kutlubay, “2021, hedeflerimize ulaşmanın yanında, aynı zamanda HTA ürün grubunda yeni pazarlara açıldığımız bir yıl oldu. Pandemiye bağlı olarak, tedarik başta olmak üzere yaşanan tüm sıkıntılara rağmen Almanya’dan alabildiğimiz tüm araçlarımızı sattık. Beklentileri karşıladığımız ve başarı ile sonlandırdığımız bir yıl geçirdik. 2022’de de aynı başarıyı hedefliyoruz” dedi.

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Hafif Ticari Araç Ülke Satış Müdürü Cumhur Kutlubay, 2021 satışları ve stratejileri ile 2022 hedefleri hakkında şunları söyledi:

“Pandeminin gölgesinde geçen 2020 yılının ardından, sektör olarak 2021 yılına umutla girdik. Nitekim, yıla da hızlı başladık ve yılın ilk çeyreğinde araç satışları beklentimizin de üstünde gerçekleşti. Ancak yılın ikinci çeyreği birlikte minibüs sınıfı araçlarda pazarda ciddi anlamda bir azalma oldu. Bir süre sonra da pazar durma noktasına geldi. Bu süreç, yılın üçüncü çeyreğinde de devam etti.

Okulların açılmasıyla birlikte araç talebinde ciddi bir artış oldu

Ancak dönemin sonunda artan aşılama çalışmalarına bağlı olarak sosyal yaşam ve iş hayatında adım adım kaydedilen pozitif gelişmeler ile birlikte pazarda yeniden hareketlenme başladı. Özellikle okullarda yüz yüze eğitime başlanması ile birlikte, araç talebinde ciddi bir artış oldu. Pazarın yukarı yönlü ivme kazandığı bu dönemde, işler iyi gitmeye başlamış iken, bu kez de başka sorunlar ortaya çıkmaya başladı.

Çip krizi ve tedarik problemleri nedeniyle stoklar tükendi

Özellikle çip krizi ve yaşanan tedarik problemleri, tüm sektörde araç tedarikinde gecikmelere neden oldu. Bunun neticesinde, elimizdeki stoklar hızlı bir şekilde tükenmeye başladı. Şu anda neredeyse stock-out durumuna gelmiş bulunuyoruz.

2021 yılında yük taşımacılığında yüksek bir talep oldu

2021 yılı içerisinde yük taşımacılığında özellikle de uluslararası yük taşımacılığında çok yüksek bir talep yaşadık. Biz de sınırlı sayıdaki üretim kotamızı daha çok bu segmentlere araç tedarik etmek için harcadık. Bunun yanında ülkemizin içinden geçtiği durum, kurda yaşanan dalgalanma hem bize, hem de HTA pazarındaki diğer paydaşlarımıza ciddi anlamda yeni yükler getirdi. Bu süreçte artan maliyetlerin yanında, tedarikte oluşan sıkıntılar öngörüde bulunabilmeyi zorlaştırdığı gibi, fiyat kontrolü yapmamız noktasında önemli bir engel oluşturdu.

Zor günlerde tüm gücümüzle müşterilerimizin yanında olduk

Bu dönemde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen yaşam boyu iş ortağı olarak gördüğümüz müşterilerimizin yanında olmaya devam ettik. Mevcut kampanyalarımızın yanında yeni kampanyaları devreye aldık. Özellikle de yıl boyunca devam eden finans kampanyalarımız ile birlikte satış sonrası hizmetlerde cazip bakım ve uzatılmış garanti gibi avantajlı ürünlerimiz ile de, müşterilerimize bu zorlu dönemde tüm gücümüzle destek olmaya çalıştık.

Almanya’dan alabildiğimiz tüm araçlarımızı satmayı başardık

2021 yılında, sene başında koyduğumuz hedeflerimize genel itibariyle ulaştık. Bu dönemde birçok yeni müşteriye araç satışı gerçekleştirdik. Bunun yanında yine HTA ürün grubunda yeni pazarlara açıldık. Sene içerisinde Almanya’dan alabildiğimiz tüm araçlarımızı satmayı başardık. Sonuç olarak 2021, bizim açımızdan beklentileri karşıladığımız, zor fakat başarı ile sonlandırdığımız bir yıl oldu.

2022’nin ikinci yarısından itibaren hareketli bir pazar bekliyoruz

Zor bir yılı geride bırakırken, 2022 yılına ilişkin planlamalarımızı da tamamladık. Öngörümüz; önümüzdeki yılın ilk yarısında da tedarik problemlerinin devam edeceği yönünde. Buna karşın Haziran – Temmuz aylarından itibaren tedarikte yaşanan sıkıntıların son bulacağını ve sürecin normalleşmeye başlayacağını düşünüyoruz. Özellikle yılın ikinci yarısında, ilk döneme oranla daha hareketli ve adetsel anlamda da daha yüksek rakamlara ulaşacağımız bir pazar bekliyoruz.

En ideal çözüm önerilerimiz ile müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

MAN HTA olarak, pandemi koşullarına karşın 2020’de yakaladığımız ve 2021’de biraz daha ileri taşıdığımız istikrarlı başarımızı, 2022’de de sürdürmeyi hedefliyoruz. Müşteri odaklı hizmet anlayışımız ile kaliteden taviz vermeden yine müşterilerimize en iyi ürün ve hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Onların ihtiyaçları doğrultusunda en ideal çözüm önerilerimiz ile her koşulda yanlarında olmayı sürdüreceğiz.”

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MAN TGEMAN
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