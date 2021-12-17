MAN TopUsed 2021’de satışlarını yüzde 40 arttırdı

MAN TopUsed 2021’de satışlarını kamyonda yüzde 35, otobüste ise yüzde 40 arttırdı



MAN TopUsed 2021 kamyon/çekici satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 35, şehirlerarası otobüs satışlarını ise, yüzde 40 oranında arttırdı. İkinci el pazarında birçok ilke imza atan MAN TopUsed, hizmet kalitesi ile sektörün güven adresi olmaya devam ediyor.



MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan İkinci El Satış Direktörü Aydın Yumrukçal, 2021 satışları ve stratejileri hakkında şunları söyledi:

“İstanbul Asya ve Avrupa yakalarının yanı sıra Ankara merkez, Ostim Şube, İzmir, Konya ve Mersin şubelerimiz ile toplam 7 noktada hizmet veriyoruz. Almanya merkez ile olan bağlantılarımız sayesinde, global pazarları da sürekli odak noktamızda tutuyoruz. Sıfır araç takas alımlarımızda marka farkı gözetmeksizin müşterilerimize, kamyon/çekici, otobüs ve hafif ticari araçlarda segmentler arası geçiş yapabilme imkanı da sağlayarak destek oluyoruz.

Bununla birlikte müşterilerimize ikinci el araç satışlarımızda da alt takas fırsatı sunarak, model yenilemeleri yolunda destek veriyoruz. Ayrıca marka ayrımı gözetmeksizin serbest alımlar da yapıyoruz. Takasa ya da serbest alım yapılan araçları da bağımsız ekspertiz raporları ile destekliyoruz.

İkinci elde, kurumsal güvenin adresiyiz

MAN TopUsed olarak, sektörde öncülük etmiş olduğumuz kişiye özel uzatılmış garanti, bakım paketi, finansman ve teknik modifikasyon çözümleri ile ikinci elde kurumsal güvenin, şeffaflığın ve müşteri memnuniyetinin adresiyiz. Müşterilerimiz, bizden satın aldıkları araçları, teknik ekspertizden geçmiş olduğunu bilerek ve güvenerek alıyorlar. Bunlara rağmen makul zamanda oluşan tüm problemlerde müşterilerimize destek olmayı önemli önceliklerimizden biri olarak, görüyoruz. İkinci elde, aracın başlangıç yaşından bağımsız olarak, 1.100.000 kilometreye kadar uluslararası garanti hizmeti sunan tek markayız.

Tüm bu ayrıcalıklı ürünlerimize ilaveten 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren sektörde bir ilk olan ‘Mobilite Garanti’ ürünümüzü de yine müşterilerimizin hizmetine sunduk. Bu, ilave satın alınabilecek hizmetimiz ile müşterilerimize, araçlarının arıza vs. sebeplerden dolayı hizmet dışı kalması durumunda yerine ikame araç sağlıyoruz, bu mümkün değilse bile günlük 150 Euro’ya kadar ödeme yaparak, destek oluyoruz. Sunduğumuz tüm bu hizmetlerimiz ile MAN TopUsed olarak, ikinci el pazarında müşteri odaklılığın ve güvenin öncü adresi olmaya devam ediyoruz.

İnşaat pazarı durgun, çekici pazarı ise, hareketli geçti

2021 yılında inşaat pazarında yaşanan durgunluk sebebi ile kamyon/çekici satışlarımızın neredeyse tamamı çekicilerden oluştu. Buna rağmen 2021 yılında toplam kamyon/çekici satışlarımızı bir önceki yıla göre, yüzde 35 oranında arttırdık.

Şehirlerarası otobüs pazarına finansman desteği sağladık

2020 yılının başından bu yana devam küresel pandemi ve turizm sektöründe Temmuz ayının ortalarına kadar devam eden durgunluk sebebi ile hem sıfır hem de ikinci el otobüs pazarı düşük seyrini bu yıl da sürdürdü. Biz, bu zorlu dönemde de müşterilerimizin yanında olmaya, avantajlı kampanyalarımızla destek olmaya devam ettik.

MAN TopUsed olarak, müşterilerimizin hem VDF hem de anlaşmalı bankalarımız üzerinden aldıkları kredilere destek olarak, 36 aya kadar vade farksız finansman seçenekleri sunduk. Bu destek kampanyamız sayesinde şehirlerarası otobüs satışlarımızı bir önceki yıla göre, yüzde 40 oranında arttırdık.

TGE satışlarımızın yüzde 50’den fazlasını Avrupa pazarlarına ihraç ettik

MAN Ailesi’nin yeni üyesi TGE’nin satış portföyümüze girmesi ile birlikte hafif ticari araç alanında da ikinci el faaliyetlerimize ağırlık verdik. Yurt dışı merkezimiz ile olan bağlantılarımız sayesinde hafif ticari segmentinde uluslararası pazarlara yönelmeye başladık.

Bu sayede 2021 yılı ikinci el hafif ticari satışlarımızın yüzde 50’den fazlasını Avrupa pazarlarına ihraç etme başarısını gösterdik. Avrupa pazarına sattığımız tüm araçların iç dizaynı ve koltuklandırılması Türkiye’de yapılmış olan minibüslerimizden oluştu.