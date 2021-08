MARİMDER’den Diyarbakır Şubesi



MARİMDER Genel Başkanı Zeki Gedikoğlu ve Müteahhit iş adamı ve sanayicileri bir araya getiren Koordinatör Nevval Karakuş Diyarbakır ziyaretinde MARİMDER Güneydoğu Anadolu Bölgesi Temsilcisi olarak atanan Mehmet Ali Can ile birlikte pek çok önemli temasta bulunuldu.

DİYARBAKIR’I DA TANITACAĞIZ

Konuyla ilgili bir açıklama yapan, “Diyarbakır İl temsilcimiz Mehmet Ali Can bey ile birlikte Diyarbakır’da bir dizi temasta bulunduk. Başta Diyarbakır olmak üzere, Güneydoğu Anadolu bölgemizde MARİMDER’e yoğun bir ilgi olduğunu sevinerek gördük. Ali Can Bey ve arkadaşlığımızın da bölgede çok sıkı bir çalışma içinde olmaları göğsümüzü kabarttı. İnanıyorum ki Diyarbakır başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında atadığımız temsilcilerimiz ile her geçen gün Kocaeli’nin ve Marmara’nın sesini yurdun dört bir yanına ulaştırıyoruz. Bu vesile ile Diyarbakır İl temsilcimiz Ali Can Bey’e yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

MARİMDER Başkanı Zeki Gedikoğlu sözlerine devamla Diyarbakır’ın tanıtımı için de bir projeyi hayata geçirmeye hazırlandıklarını dile getirdi. Gedikoğlu, “Diyarbakır’ı uluslararası arenada tanıtmak ve yatırımcı çekmek adına 3 dernek tarafından Diyarbakır Tanıtım ve Yatırım Platformu kurduk. Kurucu dernekler arasında Memleketçi Sanayici ve İşadamları Derneği (MİSİAD) Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Fırat Özmen, Merkezi Kocaeli Gebze’de bulunan derneğimiz MARİMDER ve Türk Arap Afrika Ekonomi Strateji İşbirliği Derneği Genel Başkanı Doktor Muhammed Adil Bey yer alıyorlar” dedi.

TÜRKİYE’NİN KALKINMASINDA ÖNEMLİ ROL ÜSTLENECEK

Yeni kurulan platformun Türkiye’nin tek vücut olup kalkınmasında önemli bir rol üstleneceğini belirten MARİMDER Başkanı Zeki Gedikoğlu , “Üyeleri arasında iş deneyimi ve teknik kapasitesiyle ülkemizi temsil edebilecek donanıma sahip birey ve şirketler topluluğudur bu faaliyetler arasında birçok dernekli çözüm ortaklarımız vardır bunların en başında Türk-Arap İşbirliği Derneği Genel Başkanı Sayın Dr. Muhammed Adil Bey ile birlikte birçok projeye müşterek karar vererek bu halka zincirine kıymetli hemşerilerimiz iş adamlarımızdan oluşan MİSİAD Güneydoğu Bölge Başkanı Fırat Özmen beyi ziyaret ederek çok olumlu bir görüşmeler elde etmiş olduk. Ortak çalışmalarımız prensip anlaşmalarımız doğrultusunda başlamış olup doğusundan batısına kadar Türkiye'nin tek vücut olup kalkınmasında önemli bir rol üstlenecektir” dedi.