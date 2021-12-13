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MARİMDER’den Tunus’a Çıkartma

MARİMDER Başkanı M. Zeki Gedikoğlu ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri ve bir kısım şube başkanı Tunus’ta 4 günlük iş ziyaretinde bulundular

13 Aralık 2021 Pazartesi 09:43
MARİMDER’den Tunus’a Çıkartma

MARİMDER’den Tunus’a Çıkartma


MARİMDER (Uluslararası Marmara Müteahhit Sanayici ve İş İnsanları Derneği) ile TASCA (Türk-Arap Ekonomi ve Stratejik İşbirliği Derneği) tarafından Tunus’a bir iş ziyareti gerçekleşti. Görüşmelerde Türkiye ve Tunus arasında ikili ilişkilerin gelişmesi ve yatırım imkânları konusu da masaya yatırıldı.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan MARİMDER Başkanı M. Zeki Gedikoğlu şunları ifade etti:

MARİMDER ile TASCA işbirliğiyle gerçekleştirilen bu seyahatimiz esnasında bize ev sahipliği yapan Tunuslu iş adamı Abdurrezzak Bouhachim Bey'e tercümanlığımızı yapan Abdullah Jeljeli Bey’e şahsım, derneğim ve ülkem adına şahsen teşekkürü bir borç bilirim.

Türkiye kadar stratejik öneme sahip olan 4 günlük Tunus’a gerçekleştirdiğimiz iş seyahatimiz bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir.”

TUNUS’TA GENİŞ İMKÂNLAR VAR

MARİMDER Başkanı Zeki Gedikoğlu sözlerine devamla, “4 günlük iş görüşmelerinde çeşitli kurum, şahıs ve iş insanlarıyla çok faydalı görüşmeler yapmış bulunmaktayız. Bu görüşmeler esnasında tanıştığımız günden beri bizi yalnız bırakmayan eski dostum ve TASCA Genel Başkanı Dr. Muhammed Adil Bey'e de ayrıca teşekkür ediyorum.

Tunus seyahatimizde Serbest Bölge Müdürlüğü’nü, Bizerte Belediye Başkanı Kemal Amasra Bey’i, Sanayi Ticaret Odaları Birliği Başkanı Saidi Mahmoud Bey’i, Tunus Fuar Alanı Genel Direktörü Yousuf Balma Bey’i ziyaret ettik, karşılıklı yatırım imkânlarını görüştük. Bu karşılıklı iş görüşmeleri neticesinde Tunuslu kardeşlerimiz bize ısrarla Türkiye ve Türk iş adamlarıyla iş yapmak istediklerini, her türlü kolaylık ve esneklikleri sağlayacaklarını beyan etmişlerdir. Gezimiz kapsamında başkent Tunus’u, Liman şehri Bizerte’yi ve son durak olarak da sahabeler şehri olan Kayrevan’ı ve Süsse şehrini de ziyaret ederek ülkemize döndük.

DİYARBAKIR’IN ARDINDAN TUNUS

Prensip anlaşması olarak Tunuslu ortaklarımız ile kuracağımız şirket neticesinde Türkiye’ye ve Tunus’a yatırım imkânlarını da geliştirmiş olacağız. Ayrıca bu ziyaretimizde heyetimizde bulunan ve dernek üyelerimizden katılım sağlayan Sayın Doğan Kefeli, Adnan Çakmak, Erkan Özer ve Murat Akar arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum.

Geçen ay gerçekleştirdiğimiz MARİMDER Diyarbakır Şubesi ziyaretimiz ardından bu ay gerçekleşen Tunus ziyaretimiz ile derneğimizin içine girmiş olduğu hızlı atılım sürecini bir adım daha öteye taşımış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah başta Kocaeli’ndeki olmak üzere Marmara’mızda ve Türkiye’mizin tamamındaki iş insanlarımıza yeni iş kapıları açmaya devam edeceğiz...” dedi.

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Marimder
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