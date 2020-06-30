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Marka Koruma Grubu’ndan Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Değerlendirmesi

“Tütün ile doldurularak satışa arz edilen makaron veya yaprak sigara kağıdının ticaretine getirilen caydırıcı cezalar 15 milyar vergi kaybını önlemek adına olumlu bir gelişme”

30 Haziran 2020 Salı 11:21
Marka Koruma Grubu’ndan Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Değerlendirmesi

Marka Koruma Grubu’ndan Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Değerlendirmesi:

Marka Koruma Grubu sözcüsü Aslıhan Aydınlık, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunundaki “makaron veya yaprak sigara kağıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlara” yönelik getirilen caydırıcı cezaların yasa dışı sarma tütünle mücadelede önemli bir rol oynayacağını belirtti. Aydınlık, “Yetkisiz olarak üreticiden tütün alıp satanlara ceza uygulamasının erteleme kararı ise tekrar gözden geçirilmesi gereken bir konudur” dedi.

Yasa dışı tütün ticareti nedeniyle devletin yıllık ortalama 15 milyar TL vergi kaybına uğradığını belirten Marka Koruma Grubu sözcüsü Aslıhan Aydınlık, ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlara hapis cezası getiren Kanun Teklifinin kabul edilmesiyle, devletin vergi kaybının bir kısmının önlenmesinin mümkün olabileceğinin altını çizdi.

1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 17. maddesi, 5607 sayılı Kaçakçılık Mücadele Kanunu’na eklenen ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasının uygulamasını 1 Temmuz 2020 olarak belirledi.

Türkiye’deki toplam kaçak pazarının yüzde 70’inden fazlasını açık tütünün oluşturduğunu belirten Aslıhan Aydınlık, Yasa dışı tütün satışına uygulanacak caydırıcı cezalar kaçakçılıkla mücadelede oldukça kritik bir rol oynayacak. Türkiye’de yasa dışı tütün ticaretinin yasal pazarın neredeyse beşte birine eşdeğer olduğunu biliyoruz. Tütün yetiştirilen illerdeki açık tütünlerin, vergisiz ve kontrolsüz bir şekilde tüm ülke genelinde dağıtımının önüne geçeceğini umduğumuz bu yaptırımlar; devletin vergi kayıplarının önüne geçecek ve özellikle pandemi sürecinde ekonomik sıkıntı çeken esnafa rahat bir nefes aldıracak. Bu caydırıcı cezalar yasa dışı pazarın giderek küçülmesini sağlayacak ve dolayısıyla 2014’ten bu yana kaçakçılıkla mücadelede kararlı bir şekilde hareket eden emniyet güçlerinin de yoğun çabalarının boşa gitmesinin önüne geçecektir” dedi.

Aydınlık: “Yetkisiz tütün ticaretine yaptırımın bir an evvel hayata geçirilmesi gerekli”

Resmî Gazetede yayınlanan kanun teklifinin 17. maddesine göre, “yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara uygulanacak ceza” 1 Temmuz 2021 tarihine ertelendi.

Yetkisiz olarak üreticiden tütün alıp satanlara ceza uygulanmasının ertelenmesinin devleti vergi kaybına uğrattığını belirten Aydınlık: “Tütünün yasal kurallara uygun olmayan şekilde üreticiden alınması ve kayıt dışı olarak satışa sunulmasının önü cezanın ertelenmesiyle açılırken, makaron veya yaprak sigara kâğıdını içine kıyılmış tütün doldurulmuş olarak satanlar için öngörülen cezanın ertelenmemesi kendi içinde çelişki de barındırmaktadır. Bu şekilde yasa dışı tütünün kaynağına caydırıcı bir cezai yaptırım uygulanmaması açık tütünün tedarik zincirini etkilemeyecek ve bu durum yasa dışı tütün pazarıyla mücadeleye büyük bir darbe vuracaktır” dedi.

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