Markaların iş hayatını kolaylaştıran dijital çözümler

Kuruluşundan bu yana markaların dijitalleşme yönündeki çalışmalarını geliştirdiği projelerle desteklediklerini belirten Dijital Gen Kurucusu Sercan Kasım “Günümüzde dijital dönüşüm kurumların uluslararası arenada kendilerinden söz ettirebilmeleri için önemli bir kriter. Türkiye’nin hızla büyüyen yazılım ve teknoloji markası Dijtial Gen kurumlara sunduğu 360 derece dijitalleşme çözümleri ile gelecek dönemde dünyaya açılmayı hedefliyor.” diyor.

Uluslararası anlamda yazılım çözümleri sunan Dijital Gen iş hayatını kolaylaştıran uygulamalarını geliştirmeye devam ediyor. Hızlı ve emin adımlarla ilerleyerek, Türkiye’nin lider markalarının tercihi haline gelen Dijital Gen, yazılım alanındaki tecrübesini globale taşımayı hedefliyor.

Türkiye’nin lider markaları Dijital Gen ürünlerini tercih ediyor

Yakın geleceğe dijital dönüşüm ve yeni nesil dijital yaklaşımların damga vuracağını söyleyen Dijital Gen Kurucusu Sercan Kasım, “Türkiye’nin yerli markası olarak globale atacağımız adımlar için hızla yol aldık. Geliştirdiğimiz stratejik yazılım hizmetleri, yerli ve yabancı markaların dijital dönüşümüne katkı sağlayan çarpıcı çözümlerdir.” dedi.

Kısa zamanda hızla yol aldıklarını vurgulayan Kasım, “Ürün veya hizmet ayırt etmeksizin müşterilerimizin dijital dönüşümünü destekleyecek yazılım ürünlerimize yatırım yapmaya devam ediyoruz.” diyor.

Dijital Gen, Türkiye’de hızla büyüyen yazılım ve teknoloji markalarından biri

Yerel anlamda yaptıkları yatırım ile kısa zamanda hızla yol alarak globale açılmayı hedeflediklerini söyleyen Sercan Kasım, “Yakın zamanda Orta Doğu Ülkelerine yaptığı çalışmalarla globale kapılarını aralayan Dijital Gen olarak uluslararası çalışmalarımızda da kendimizden söz ettireceğimize eminiz. Avrupa ve Amerika’da çalışmalar yürüten markalara 360 derece dijital dönüşüm hizmeti sunan lider firmalardan biri olmayı hedefliyoruz.” dedi.

Dijital Gen Hakkında

Pandemi ile İstanbul’da kurulan Dijital Gen yazılım alanında iş hayatını kolaylaştıran teknolojik çözümler sunmaktadır. Yerli ve yabancı markaların dijital dönüşümünü hızlandıran ve geliştirdiği projelerle emin adımlarla ilerleyen Dijital Gen “Genlerindeki Dijitali Keşfet” mottosu ile 360 derece Dijital Dönüşüm hizmeti vermektedir.