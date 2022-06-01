Marks & Spencer'dan İstanbul'da iki yeni mağaza

İkonik İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 31 Mayıs’ta 51. ve 52. Mağazalarının kapılarını Meydan İstanbul AVM ve City’s İstanbul’da açtı.

Modern stil ve kaliteyi, kadın & erkek, çocuk, iç giyim, kişisel bakım ve ev koleksiyonları yelpazesinde tüm dünyada müşterilerinin beğenisine sunan Marks & Spencer, 1884 yılından bu yana 135 yıllık tecrübesi, 54 farklı ülkede 1.500’ü aşkın mağazalar zinciriyle İngiltere’nin ve Dünya’nın öncü perakende zincirleri arasında bulunurken Türkiye’nin de en önemli giyim perakende zincirleri arasında yer alıyor.

Marks & Spencer, herkesin gardırobunda bulunması gereken zamansız parçaları, günümüz modasını yakalayan modern ve sürdürülebilir tasarımlar ile harmanlayarak, koleksiyonlarının çok sesli yapısını sevenleri ile buluşturuyor. Marks & Spencer büyükten küçüğe, evden spora yaşamın her anında ihtiyacınız olabilecek ürünleri siz değerli müşterilerimize sunuyor.

Çocuk ve bebek Koleksiyonlarında yer alan özellikli ürünler ile anne babaların yaşamlarını kolaylaştırıyor aynı zamanda da rengarenk parçalar ile miniklerin hayal dünyasını süslüyor.

Alanında öncü duruşu ile İç Giyim Koleksiyonlarında hem erkeklere hem de kadınlara rahat bir iç giyim deneyimi yaşatmayı başarırken gün boyu konfor anlayışına katkı sağlıyor.

Havaların da ısınması ile birlikte hem Erkek hem de Kadın Koleksiyonları Yeni sezonda da gardıroplara renk katmaya hazır, aynı zamanda da tüm stillere uygun zamansız tasarımları sezonun enerjisi ile harmanlıyor.