Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Marks & Spencer'dan İstanbul'da iki yeni mağaza

Marks & Spencer'dan iki yeni mağaza M&S City’s İstanbul ve M&S Meydan İstanbul AVM açılışı yapılıdı

01 Haziran 2022 Çarşamba 11:05
Marks & Spencer'dan İstanbul'da iki yeni mağaza

Marks & Spencer'dan İstanbul'da iki yeni mağaza

İkonik İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 31 Mayıs’ta 51. ve 52. Mağazalarının kapılarını Meydan İstanbul AVM ve City’s İstanbul’da açtı.

Modern stil ve kaliteyi, kadın & erkek, çocuk, iç giyim, kişisel bakım ve ev koleksiyonları yelpazesinde tüm dünyada müşterilerinin beğenisine sunan Marks & Spencer, 1884 yılından bu yana 135 yıllık tecrübesi, 54 farklı ülkede 1.500’ü aşkın mağazalar zinciriyle İngiltere’nin ve Dünya’nın öncü perakende zincirleri arasında bulunurken Türkiye’nin de en önemli giyim perakende zincirleri arasında yer alıyor.

Marks & Spencer, herkesin gardırobunda bulunması gereken zamansız parçaları, günümüz modasını yakalayan modern ve sürdürülebilir tasarımlar ile harmanlayarak, koleksiyonlarının çok sesli yapısını sevenleri ile buluşturuyor. Marks & Spencer büyükten küçüğe, evden spora yaşamın her anında ihtiyacınız olabilecek ürünleri siz değerli müşterilerimize sunuyor.

Çocuk ve bebek Koleksiyonlarında yer alan özellikli ürünler ile anne babaların yaşamlarını kolaylaştırıyor aynı zamanda da rengarenk parçalar ile miniklerin hayal dünyasını süslüyor.

Alanında öncü duruşu ile İç Giyim Koleksiyonlarında hem erkeklere hem de kadınlara rahat bir iç giyim deneyimi yaşatmayı başarırken gün boyu konfor anlayışına katkı sağlıyor.

Havaların da ısınması ile birlikte hem Erkek hem de Kadın Koleksiyonları Yeni sezonda da gardıroplara renk katmaya hazır, aynı zamanda da tüm stillere uygun zamansız tasarımları sezonun enerjisi ile harmanlıyor.

Anahtar Kelimeler:
Marks & SpencerMağaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Benzin ve Motorin'e yine zam geliyor
Benzin ve Motorin'e yine zam geliyor
Doğalgaz ve elektriğe gece yarısı zam geldi
Doğalgaz ve elektriğe gece yarısı zam geldi
İzmir'in kredi notu Türkiye'nin üstünde
İzmir'in kredi notu Türkiye'nin üstünde
Elektrik zammı bu kez yüzde 86 ile çarpacak
Elektrik zammı bu kez yüzde 86 ile çarpacak
Dondurma zamları çocukları vurdu | Külahlar küçüldü
Dondurma zamları çocukları vurdu | Külahlar küçüldü
Emekli ve memura zam yüzde kaç olacak?
Emekli ve memura zam yüzde kaç olacak?
İnfo Yatırım haftalık makro bülten
İnfo Yatırım haftalık makro bülten
Benzin ve motorine yeni zamlar yolda
Benzin ve motorine yeni zamlar yolda
Mera arazileri maden şirketlerine veriliyor
Mera arazileri maden şirketlerine veriliyor
Uçak Ailesi’nin 3 ay arayla ikinci büyük kaybı
Uçak Ailesi’nin 3 ay arayla ikinci büyük kaybı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim