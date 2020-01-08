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Masdaf, sel riskine karşı uyardı

Masdaf, her yıl Türkiye’nin çeşitli bölgelerini vuran sağanak yağışların neden olduğu sel felaketine karşı alınabilecek önlemler konusunda belediyeleri ve vatandaşları uyardı.

08 Ocak 2020 Çarşamba 12:54
Masdaf, sel riskine karşı uyardı

Masdaf, sel riskine karşı uyardı !

Masdaf Satış Müdürü Cem Hanedanoğlu, “Yapılan araştırmalara göre son 39 yılda Türkiye’de sel nedeniyle ölenlerin sayısı 1242, bu sayının benzer durum nedeniyle Avrupa’da yaşanan kayıpların yarısı kadar olduğunu söyleyebiliriz. Belediyelerin ve sel felaketinden etkilenme olasılığı yüksek olan endüstriyel tesisler ve binalarda yaşayan vatandaşların, acil müdahale pompaları alıp, çalışmaya hazır bir şekilde depolarında bekletmeleri sel felaketinin önüne geçmek adına hayati önem taşıyor.”

Pompa sektörünün inovatif markası Masdaf, her yıl Türkiye’nin çeşitli bölgelerini vuran sağanak yağışların neden olduğu sel felaketine karşı alınabilecek önlemler konusunda belediyeleri ve vatandaşları uyardı.

Ülkemizde yaşanan doğal afetler sıralamasında ilk sıralarda yer alan sel felaketinin genellikle can ve mal kaybı ile sonuçlandığına dikkat çeken Masdaf Satış Müdürü Cem Hanedanoğlu, “Yapılan araştırmalara göre son 39 yılda Türkiye’de sel nedeniyle ölenlerin sayısı 1242, bu sayının benzer durum nedeniyle Avrupa’da yaşanan kayıpların yarısı kadar olduğunu söyleyebiliriz. Sel felaketinde yaşanan kayıpların çoğu ise yollarda, çevresine göre çukurda kalan binalarda ve nehir kenarlarında yaşanıyor. Yollarda oluşan su baskını nedeniyle insanlar arabalarında sürüklenerek veya evlerinde hayatlarını kaybediyorlar. Ülkemizde sel felaketinin sıklıkla görüldüğü bölgeler ise sırasıyla Karadeniz, Akdeniz ve Marmara Bölgesi’dir. Özellikle bu bölgelerde belediyelerin, şehrin alt yapı ve kanalizasyon sorununu çözmeye yönelik önlemler konusunda daha fazla yatırım yapmaları, yağmursuyu ve kanalizasyon suyunu aynı hatta vermeyip; suları birbirinden ayırarak yağmur suyunu şehir içinde daha verimli bir şekilde değerlendirmeleri gerekiyor.

Tüm bu iyileştirmeleri yapmak bir zaman ve bütçe gerektiriyor, bir yandan renovasyon hedeflerken bir yandan da mevcut altyapıdan kaynaklı olarak oluşabilecek sel riskine karşı gerekli önlemler alınarak can ve mal kaybının önüne geçilmelidir” dedi.

Sel felaketine karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgiler veren Hanedanoğlu, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Belediyelerin ve sel felaketinden etkilenme olasılığı yüksek olan endüstriyel tesisler ve binalarda yaşayan vatandaşların, acil müdahale pompaları alıp, kabinli, römorklu ve dizel motorlu, aksesuarları ile birlikte çalışmaya hazır bir şekilde depolarında bekletmeleri sel felaketinin önüne geçmek adına hayati önem taşıyor. Bu pompalar, kendinden emişli ya da vakum sistemli olabilir. Selde yaşanan en büyük problem, mazgalların önceden tıkanmış olması veya sel esnasında yaprak ve benzeri katı partiküllerin bu giderleri tıkaması oluyor. Tıkanma nedeniyle sular drenaj edilemediği için sel oluşuyor. Aşırı yağış uyarılarından önce belediyeler tarafından mazgalların temizliğinin kontrolü ve pompa tarafında acil müdahale pompalarının bakımlarının ve çalışma kontrollerinin yapılmış olması büyük önem arz ediyor. Özellikle alt geçitlerde yaşanan sel felaketinden sonra suyun tahliye edilmesi amacıyla kullanılan acil müdahale pompaları hayat kurtarıyor. ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) ve İSKİ gibi kurumlar tarafından taşkınlar nedeniyle oluşan suların tahliye edilmesi amacıyla kullanılan “portatif atık su pompa sistemleri”, bir römork üzerine yerleştirilerek oluşan, sel baskınları, nehir/dere taşkınları, tıkanan veya arızalanan altyapı sistemlerindeki suyun tahliyesinde rahatlıkla kullanılabiliyor. Pompaların kullanılmak istenen alana rahatlıkla taşınabilir olması ise müdahaleyi kolaylaştırıyor.”

Masdaf Hakkında;

1977 yılında suyun ve enerjinin etkin kullanılması ve bu sayede yaşam kaynaklarının korunması ilkesiyle yola çıkan, %100 yerli sermaye ile kurulan Masdaf, enerji verimliliği sağlayan, çevreci ve inovatif “akışkan teknolojileri” üretmektedir.

Pompa sektörünün öncü markası Masdaf, 40.000 m² alan üzerine kurulan Düzce tesislerinde; uçtan emişli pompalar, inline pompalar, axial ayrılabilir pompalar, hidroforlar, genleşme tankları, yangın pompaları, kademeli pompalar, proses pompaları, dalgıç pompa, kolonlu pompalar, kendinden emişli pompa ve dişli pompa üretmektedir.

Masdaf; endüstriyel proseslerde, sulama, ısıtma ve soğutma sistemlerinde, gemi sanayinde, atık su transferinde, yangın söndürme işlemlerinde, petro-kimya sanayinde, tarımsal sulamada vb. birçok alanda kullanılmak üzere santrifüj pompa imalatı yapmaktadır.Müşterilerinin beklentilerini en yüksek düzeyde karşılamak üzere müşteri odaklı bir yaklaşım benimseyen Masdaf, pompa teknolojilerinin AR-GE’sinden, üretimine kadar tüm süreçlerinde müşteri memnuniyetini ön planda tutmakta ve ürünlerini, projenin ihtiyacına uygun olarak üretmektedir.

Masdaf, Türkiye genelindeki geniş bayi ve servis ağıyla, pompa teknolojileri alanında en iyi hizmeti, en kısa zamanda sunmayı misyon edinmiştir.

ERP direktiﬂerine uygun olarak geliştirilen, yüksek verimli pompa sistemlerini 65’ten fazla ülkeye ihraç eden Masdaf, bu ülkelerde kurduğu distribütör ve servis ağıyla da sürdürülebilir olmayı hedeﬂemiştir. Masdaf, ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kalite belgelerinin yanı sıra UL, FM, NFPA 20, TSE, CE, ATEX, EAC, UkrSEPRO gibi kalite belgelerine de sahiptir.

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Son Güncelleme: 08.01.2020 13:11
Anahtar Kelimeler:
Masdaf
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