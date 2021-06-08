Mastercard Maskeleme Teknolojisi Türkiye’de İlk Kez Kullanıma Sunuldu!

Mastercard, Maskeleme Teknolojisini Şimdi Türk kartları için devreye aldı!

Alanında bir ilk olan bu teknoloji, Türk kart sahiplerinin, yurt dışı internet sitesi ya da mobil uygulamalarda kartlarını kaydederek gerçekleştirdikleri dijital abonelik ve ödeme işlemlerinde kart numarası yerine oluşturulan kart maskesinin (token) saklanmasını sağlayarak, üye iş yerinin gerçek kart bilgisini saklamasının önüne geçiyor. Böylece, gerçek kart bilgisine yalnızca ilgili banka tarafından erişilebiliniyor. Saklanan kartların hangi iş yerinde kayıtlı olduğunun bilgisi ve yönetimini banka uygulamaları üzerinden kart sahiplerinin kontrolüne sunuyor.

Pandemiyle hızlanan dijitalleşme, internete bağlı tüm cihazlardan yapılan alışverişlerin hacmini ve sıklığını her geçen gün artırıyor. Hız, güvenlik ve rahatlık avantajlarıyla öne çıkan e-ticaret alışverişlerinde, tüketiciler, kredi kartlarını online platformlara tanımlayıp kayıtlı kartla ödeme veya otomatik ödeme imkanlarından faydalanıyor. Dijital dönüşüm ile tüketiciler, birçok uluslararası dijital eğlence ve e-ticaret platformuna üye olurken kredi kartlarını kullanıyor ve üyeliklerinde bu sitelere kart saklama izni veriyor. Geliştirdiği bu teknoloji ile Mastercard, tüketicilerine küresel ödeme ağında daha fazla güvenlik ve buna bağlı olarak da daha sorunsuz bir e-ticaret deneyimi yaratıyor. Türkiye’de ilk kez kullanıma açılan Mastercard Maskeleme Teknolojisi ile artık yabancı platformlarda kayıtlı Mastercard logolu kart bilgileri daha güvenli bir şekilde saklanacak.

Türkiye’de bir ilk: “Maskeleme (Tokenization)”

Maskeleme yani tokenization, hassas verilerin token adı verilen rastgele ve benzersiz bir değer ile ifade edilmesidir. Türkiye’de bir ilk olan Mastercard Maskeleme Teknolojisi, gerçek kart bilgileri yerine token’lar oluşturarak, iş yerlerinde kayıtlı kart verilerinin korunmasını sağlıyor.

Kullanıcı güvenliği açısından oldukça önemli olan bu teknoloji, işletmeleri de birçok açıdan rahatlatıyor. Mastercard’ın güvenli ödeme ağı ve Maskeleme Teknolojisi’ni kullanan yurt dışı merkezli işletmeler, hem siber güvenlik yatırımlarını kontrol altına alıyor hem de kullanıcı verilerinin güvenliğinden emin oluyorlar.

Online platform üyeliklerinin kontrolü artık çok kolay!

Mastercard’ın Maskeleme Teknolojisi sayesinde kartın yalnızca ilgili bankanın anlamlandırabileceği maskesi üye iş yerinde, orjinal kart numarası ise bankada görünür kılınıyor. Kart sahipleri, bankaların mobil uygulamaları üzerinden, üyeliklerinde kullandıkları Mastercard logolu kartların, hangi yurt dışı üye iş yerlerinde kayıtlı olduğu bilgisine zahmetsizce ulaşabiliyor. Maskeli olarak saklanan kartlarını, istedikleri başka bir kartla değiştirebiliyor; geçici olarak kullanıma kapatabiliyor veya bu kartı üyeliklerinden tamamen silebiliyorlar. Maskeleme Teknolojisi, kullanıcılara hem ödeme ve kişisel veri güvenliği hem de harcama kontrolü sağlıyor.

Türkiye’de ilk kez Garanti BBVA ile devrede

Türkiye’de ilk defa Mastercard ve Garanti BBVA iş birliğiyle, BonusFlaş uygulaması üzerinden hizmete erişen tüketiciler, Mastercard logolu kartlarının uluslararası platformlardaki kullanımını kontrol edebiliyor. BonusFlaş uygulamasına giren kart sahipleri, “Üyeliklerim” bölümünde, Mastercard logolu kredi kartlarının ödeme için hangi yurt dışı platformunda ya da iş yerinde kayıt altında olduğunu görebiliyor. Diledikleri kartı, uygulama üzerinden ödemeye açıp kapatabiliyor ya da değiştirebiliyorlar.

Kullanıcı kart bilgilerinin ilgili yurt dışı üye iş yerlerinde, maskeli bir şekilde saklanmasıyla siber saldırılara karşı güvende olduğunu vurgulayan Mastercard Genel Müdürü Yiğit Çağlayan “Yüz yüze gerçekleşen alışverişlerin azaldığı pandemi döneminde, e-ticaretin tercih edilme oranları küresel çapta arttı. Kart sahiplerinin, üye oldukları ve kartlarını kaydettikleri yurt dışı abonelik ve alışveriş işlemlerini kontrol edebilmeleri gerektiğine inanıyoruz. Mastercard Maskeleme Teknolojisi, Mastercard’ın küresel ödeme ağında halihazırda 45’ten fazla ülkede aktif olarak kullanılıyor. Dünyada 100 milyon adetten fazla kart ‘tokenize’ edildi. Sağladığı güvenlik ve kullanım kolaylığıyla vazgeçilmez olacak bu teknoloji, şu anda yurt dışı merkezli 250’den fazla büyük iş yeri tarafından kullanılıyor. Biz de artık kart takibinin kolaylıkla yapabilmesi için sunduğumuz tokenization çözümünü Türkiye’de hayata geçirdik. Kartın nerede kayıtlı olduğunun görüntülenmesi ya da silinmesi kısacası her şeyi kullanıcının kontrolüne bıraktığımız bu teknolojiyi Türkiye’de ilk kez BonusFlaş ile Garanti BBVA müşterilerinin kullanımına sunuyoruz. Bu hizmet, ‘kart kullanımında bireysel kontrol’ trendinin önemli bir adımı olacak” dedi.

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Murat Çağrı Süzer ise “Küresel çapta hizmet veren birçok dijital eğlence, TV, müzik platformunun hayatımıza girdiği, alışveriş tercihlerinin uluslararası ölçekli e-ticaret siteleriyle çeşitlendiği günümüz dünyasında, tüketiciler için birden fazla platformda üyelik söz konusu olurken ödeme güvenliği ve harcama kontrolü ön plana çıkıyor. Garanti BBVA olarak kredi kartı sahiplerinin alışverişleri ve kart bilgileriyle ilgili her zaman şeffaf olmayı, harcamalarının kontrolünü kolay bir şekilde yapabilmelerini fazlasıyla önemsiyoruz. Bu kapsamda, BonusFlaş’ta bu amaca hizmet eden fonksiyonlarımıza, Türkiye’de ilk defa hayata geçen Mastercard Maskeleme Teknolojisini de ekleyerek kullanıcılarımıza yurt dışı dijital platformlardaki ödemelerini de kontrol altına alma imkânı sunuyoruz. Ödeme sistemleri teknolojilerinde dünyanın öncü kurumlarından Mastercard’ın kredi kartı güvenliğine yönelik geliştirdiği bu tarz yenilikçi çözümler, müşterilerimize kusursuz bir alışveriş deneyimi sunma noktasında önemli bir değer yaratıyor. Bundan böyle müşterilerimiz, yurt dışında hangi platformlarda kredi kartlarının kayıt altında olduğunu, üyelik durumunda ne kadar ödeme yaptıklarını tek ekranda görebilecek, ödemelerini diledikleri şekilde durdurup tekrar başlatabilecek veya kart kayıtlarını iptal edebilecekler.” diye konuştu.

Hızlı dijitalleşme sadakati pekiştirecek

Kart kayıp veya çalıntı işlemlerinde, eski kartı kapatıp yeni kart üreten bankalar, bu değişimi kendi altyapılarında izliyor. Mastercard’ın sunduğu teknoloji ile yenilenen ve sürekli güncel kalan kart bilgileri anında maskeleniyor; üye iş yerlerindeki ödeme bilgileri, kullanıcıyı hiç yormadan banka tarafından güncelleniyor. Güvenlik ve kontrol hizmetlerini bir arada sunan Mastercard Maskeleme Teknolojisi, gerçekleştirilecek yeni iş birlikleri ile etki alanını genişletmeye ve dijital dönüşümde bankaları bir adım öteye taşımaya devam edecek.