Mastercard yaz dönemi turist harcamalarının haritasını çıkardı

Verilere göre, en çok harcama 10 Haziran’da İstanbul ev sahipliğinde oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı kapsamında 9-11 Haziran hafta sonunda gerçekleşti. Özellikle, yabancı turist harcamalarında bir önceki haftaya kıyasla yüzde 33 daha fazla harcama gerçekleştiği gözlemlendi.

Öte yandan haziran ve temmuz aylarında en çok harcama yapılan bir diğer dönem ise bayrama denk gelen 3-9 Temmuz haftası olarak öne çıktı. Bu dönemdeki kart harcamalarında bir önceki yılın aynı haftasına kıyasla yüzde 18 oranında artış yaşandı. Türkiye'de yaz dönemi turist harcamalarının sektörel dağılımı incelendiğinde ise konaklama, restoran ve akaryakıt sektörlerinin toplam harcamalardan aldıkları payı artırdıkları görüldü.

Ödeme teknolojilerinin öncü şirketi Mastercard, yaptığı çalışmayla haziran ve temmuz aylarını kapsayacak şekilde kart üzerinden yapılan turist harcamaları hesapladı. Analizde, 10 Haziran’da İstanbul ev sahipliğinde oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının gerçekleştiği hafta sonu iki aylık dönemde en fazla harcamanın yapıldığı aralık olarak öne çıktı.

Mastercard tarafından hazırlanan verilere göre; İstanbul'da finalin oynandığı günü kapsayan 9-11 Haziran hafta sonunda bir önceki yılın aynı hafta sonuna kıyasla yüzde 46, bir önceki haftaya kıyasla yüzde 33 daha fazla turist harcaması gerçekleşti. Harcamaların sektörel dağılımı incelendiğinde bir önceki yıla oranla en yüksek artış kafe ve restoran harcamalarında görüldü. Final maçı için Türkiye’ye gelen turistlerin İstanbul'da ortalama 3 gece konakladıkları ve toplamda ortalama 323 Euro değerinde harcama yaptıkları tespit edildi.

İngilizler Muğla’yı, İtalyanlar İzmir’i tercih etti

Çalışma ile büyük final için İstanbul'a seyahat eden İngiliz turistlerin İtalyan turistlere kıyasla ortalama harcama, geceleme sayısı ve Türkiye'nin diğer şehirlerini ziyaret etme oranı gibi alanlarda daha önde olduğu ortaya koyuldu. İstanbul'da en çok harcama yapan turistler İngiltere ve İtalya’dan olurken, final katılımcısı ülkeler hariç en yüksek harcama artışı Brezilyalı ve Meksikalı turistlerde gözlemlendi. Final için İstanbul’a gelen turistlerin aynı dönemde diğer şehirleri de ziyaret ettiği görülürken, yurt içi seyahatlerinde İngilizler Muğla’yı, İtalyanlar ise İzmir’i tercih etti.

Uzun tatiller için ilk tercih güney lokasyonları

Geçtiğimiz yılda Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin yaptığı kartlı harcamalarının yüzde 37'si yaz döneminde gerçekleşti. Bu yılın haziran ve temmuz aylarında ise en çok harcama yapılan dönem, bayram tatilinin olduğu 3-9 Temmuz haftası olarak öne çıktı. Yaz döneminde en çok harcamayı yine Almanya ve İngiltere’den gelen turistler yaparken geçtiğimiz yılın yaz dönemine göre en çok harcama artışı gösteren ülke Suudi Arabistan oldu.

Türkiye'de yaz dönemi turist harcamalarının sektörel dağılımı incelendiğinde ise konaklama, restoran ve akaryakıt sektörlerinin toplam harcamalardan aldıkları payı artırdıkları görüldü. Aynı dönemde sağlık ve kuyumculuk sektörlerinin aldığı pay ise azaldı. Yapılan harcamalar şehir bazlı dağılıma göre incelendiğinde Antalya, Muğla ve İzmir'in yaz döneminde toplam harcamalarda aldıkları payı artırdıkları gözlemlendi. Öte yandan şehir bazlı olarak ülkemizde en yüksek yıllık büyümenin UEFA Şampiyonlar Ligi finali etkisiyle İstanbul'da görüldüğü de ortaya koyuldu.