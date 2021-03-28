Matriks, 30-31 Mart tarihlerinde talep toplayacak

Finansal Teknoloji Şirketi Matriks Halka Arz Ediliyor

Kurulduğu 2003 yılından bu yana, sunduğu bütüncül hizmet anlayışı ile hareket eden finansal teknoloji (FinTech) firması Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’nin şirket paylarının halka arzı için yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. 30-31 Mart tarihlerinde talep toplanacak halka arzda, pay başına satış fiyatı 28 TL olarak belirlendi. Matriks’in halka arzında, 7 milyon 419 bin 980 TL nominal değerli sermayenin yüzde 38,05’ine karşılık gelen paylar halka arz edilecek.

Bankacılık ve finans alanında faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların; piyasalara ilişkin veri, haber, analiz, emir iletimi ve portföy izleme ihtiyaçlarına yönelik çözümler ile bu firmaların altyapı ihtiyaçlarına ilişkin yazılımlar üreten Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş., halka arz edilmesinin ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Finans sektöründe sahip olduğu bilgi birikimi ve inovatif çözümleriyle köklü bir altyapıya sahip olan Matriks, halka arz ile bünyesine katacağı yeni ortaklarla gücüne güç katacak ve sürdürülebilir büyüme yolunda önemli bir adım daha atacak.

İlk Kez Bir Finansal Teknoloji Firması Halka Arz Ediliyor

Matriks’ten Yatırımcılara Güven Veren 3 Taahhüt

Sermaye Piyasası Kurulu onayı sonrası açıklama yapan, ilk kez bir finansal teknoloji firmasının halka arz olacağını vurgulayarak, “18 yıl önce kurulduğumuz ilk gün, borsada kendi verimizi yayınlamayı hayal etmiştik. Şimdi bu hayalimizi gerçekleştirirken halka arz ile birlikte artık sermaye piyasasının da güçlü bir oyuncusu olacağız” dedi. Tutar, halka arz sonrası yüzde 38,05’i Borsa İstanbul’da işlem görecek olan Matriks’in işlem görmeye başlama tarihinden itibaren halka arzdan satın aldıkları payları 22 işlem günü boyunca ellerinde tutan yatırımcılara, isterlerse ellerindeki payları geri alım garantisi verdiklerini, şirket ortaklarının iki yıl süreyle borsada satış yapmayacağını ve 2021 ile 2022 yıllarında şirketin hedeflenen Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’a (FAVÖK) ulaşamaması durumunda yatırımcıya bedelsiz hisse taahhüdünde bulunulduğunu söyledi.

Matriks’in yatırımcılarını önemsediğini ve bunun için yatırımcıyı koruyacak taahhütler sunduklarını vurgulayan Tutar şunları belirtti; “Yatırımcılarımıza, 22 gün geri alım, şirket ortaklarının iki yıl süreyle borsada satış yapmayacağı garantisi veriyoruz. Bununla birlikte, yine iki yıl süreyle hedeflenen FAVÖK seviyelerine ulaşamazsak yatırımcımıza yüzde 20’ye kadar bedelsiz hisse taahhüdünde bulunuyoruz. Buna göre; ilk yıl için 54 milyon 9 bin TL rakamına ulaşamazsak yüzde 10, 30 milyon TL rakamına ulaşamazsak yüzde 20 bedelsiz hisse taahhüdümüz var. Birinci yılda hedefe ulaşılması halinde taahhüdümüzü ikinci yıla taşıyoruz ve hedeflenen 75 milyon 841 bin TL rakamına ulaşamazsak yüzde 10, 40 milyon TL rakamına ulaşamazsak yüzde 20 bedelsiz hisse taahhüdü veriyoruz. Ayrıca kar dağıtım politikası olarak; dağıtılabilir dönem karının asgari yüzde 25’lik kısmının temettü olarak dağıtılmasını hedefliyoruz.”

Halka Arz Matriks’in Kurumsallaşmasında Önemli Bir Adım Olacak

2020 yılında; veri terminali kullanıcı sayısının yüzde 74, mobil ürünler kullanıcı sayısının ise yüzde 183 oranında artış gösterdiğine dikkat çeken Matriks Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, “Matriks kuruluşundan itibaren kendisini sermaye piyasasının bir parçası olarak konumlandırdı. Halka arz süreci de bunu resmileştirmek adına önem taşıyor. Ayrıca son 4-5 yılda kurumsallaşma adına yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında halka arzı en büyük adım olarak değerlendiriyoruz. Bu süreç, teknoloji firmalarının kalıcılığı ve sektörün paydaşı olması bakımından da son derece önemli bir kazanım” dedi.

Matriks’in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanan izahnamesine göre şirketin net satış geliri, 2019’un 12 aylık döneminde 70 milyon 548 bin 624 TL, 2020’nin 12 aylık döneminde ise bir önceki yıla göre yüzde 60,75 artışla 113 milyon 410 bin 270 TL olarak gerçekleşti.

Yatırımcılar, 30-31 Mart tarihlerinde Garanti BBVA Yatırım ve tüm aracı kuruluşlardan ‘MTRKS.HE’ koduyla talepte bulunabilecekler.