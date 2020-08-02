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Mavi Serum şikayet | Mavi Serum yalanı bakanlık listesinde

Sağlık Bakanlığı tarafından 2020 yılının ikinci çeyrek denetiminde, halkın sağlığını hiçe sayan aykırı ürünler ile sahtekarlığın internet üzerinden vatandaşları istismar eden şirketler açıklandı.

02 Ağustos 2020 Pazar 21:59
Mavi Serum şikayet | Mavi Serum yalanı bakanlık listesinde

Mavi Serum şikayeti | Mavi Serum yalanı bakanlığın listesine girdi



Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik Ürünlere İlişkin 2020 Yılı İkinci Çeyrek Denetim Raporu'nda denetime tabi tutulan 520 üründen sadece 78'i teknik düzenlemeye uygun bulundu. Türkiye'de üretilen veya piyasada satılan kozmetik ürünlerden 431'nin teknik düzenlemelere aykırı olduğu ortaya çıktı. Güvensiz ilan edilen ürün sayısı ise 11 olarak açıklandı. Mevzuat çerçevesinde üretici şirketlere yarım milyon liranın üzerinde para cezası kesildi. İnternet ve TV kanalları üzerinden bir yıldır yoğun kampanyalarla satışı yapılan Mavi Serum adlı ürünün bulunması dikkat çekti. 


Tanıtımında bazı ünlü oyuncuların da yer aldığı, televizyon ve sosyal medyada yoğun reklamlarının yapıldığı Mavi Serum'un da yasaklılar listesinde yer alması dikkat çekti. Raporda yer alan bilgilere göre 7 bin civarında ürün hakkında imha edilmesi kararı verildi.

BAKANLIĞIN ZARARLI ÜRÜNLER LİSTESİNDE YER ALAN MARKALAR 

Morfose Hair Color Wax Purple Styling,

Uraw Professional Blue Hair Serum Saç Bakım Serumu,

Pharmasol Piqmenta Yüz ve Vücut Güneş Kremi 50+ Factör SPF Yoğun Nemlendiricili,

Chemical City Ruby Hand Soap Sıvı El Yıkama Maddesi,

Photon Styling Professional Hair Mousse For All Hair Types Hair Mousse Tüm Saçlar İçin Saç Köpüğü,

Photon Hair Mousse Saç Köpüğü,

Youth Passport Best Oje Çıkarıcı.

DENETİMLERDE CEZA YAĞDI

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı, Kozmetik Ürünlere İlişkin 2020 Yılı İkinci Çeyrek Denetim Raporu'nu yayınladı. Kurum tarafından basın açıklamasıyla duyurulan raporla ilgili, “2020 yılı ikinci üç aylık dönem ‘Nisan-Mayıs-Haziran' toplamında kozmetik ürünler piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz ürünler tespit edilmiş olup bu ürünlere idari yaptırımlar -idari para cezası, geri çekme, imha iş ve işlemleri- uygulanmıştır” denildi.

MAHKEME VE EMNİYET DE BİLDİRDİ

Toplam 520 kozmetik ürünü denetleyen kurum bu ürünlerin 431'inin teknik düzenlemeye aykırı olduğunu tespit etti. Denetimden sadece 78 ürün geçebildi. 11 kozmetik ürün ise güvensiz olduğu gerekçesi ile toplatılarak imha edildi. Teknik düzenlemeye aykırılık gerekçesi ile firmalara toplam 427 bin 599 TL para cezası kesildi. Mevzuat çerçevesinde verilen 80 bin TL’lik ek ceza ile firmalara kesilen ceza miktarı 507 bin 599 TL oldu. Mahkemeler/Savcılıklar, Emniyet/kolluk kuvvetleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından ulaşan ve incelemeler neticesinde sahte/kaçak/taklit olduğu belirlenen 7 bin 306 adet ürün 5324 sayılı Kozmetik Kanunu uyarınca güvensiz ürün kapsamına alındı.

MAVİ SERUM DA LİSTEDE

Güvensiz ürün kapsamına alınan ürünlerden üreticisi belli olan 7 bin 250 adet ürün hakkında ‘Sağlık Bakanlığına bildirimde bulunmaksızın kozmetik ürün (parfüm) üretmekten 20'şer bin TL idari para cezası kesildi ve imha işlemi uygulandı. 56 adet güneşe karşı koruma sağlayan kozmetik ürün için ise yalnızca imha işlemi uygulandı. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu söz konusu raporla birlikte ihlalde bulunan bazı markaları da açıkladı. reklam filmlerinde bazı ünlü oyuncuların da yer aldığı, televizyon ve sosyal medyada yoğun reklamlarının görüldüğü Mavi Serum’un da yasaklılar listesinde yer alması dikkat çekti. İhlalde bulunan markaların ihlal tespitlerinde “Ürünün formülasyonunda Kozmetik mevzuatına aykırı bileşen olduğu tespit edilmiştir” ifadeleri yer aldı. Saç bakım ürünleri, sıvı el dezenfektanları ve güneş kremleri gibi ünlü markalar söz konusu ihlal listesine girdi. Kaynak Sözcü Gazetesi

Son Güncelleme: 03.08.2020 06:15
Anahtar Kelimeler:
Mavi Serum
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