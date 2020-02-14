Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

McDonald’s’tan yeni menü: Süperkıyak Burger

McDonald’s Türkiye, müşterilerine sunduğu uygun fiyatlı ve doyurucu menülere yenisini ekledi.

14 Şubat 2020 Cuma 18:50
McDonald’s’tan yeni menü: Süperkıyak Burger

McDonald’s’tan yeni menü: Süperkıyak Burger

   McDonald’s Türkiye, müşterilerine sunduğu uygun fiyatlı ve doyurucu menülere yenisini ekledi. ‘Süperkıyak Burger’, Türk usulü baharatlı kasap köftesi, taptaze susamlı ekmeği ve iki farklı sos seçeneği ile 14 lira 99 kuruşa lezzet deneyimini bambaşka boyuta taşıyor.

    Türkiye’yi 34 yıldır benzersiz lezzetlerle tanıştıran McDonald’s, yeni yılda da “McDonald’s gibisi yok!” dedirtiyor. McDonald’s Türkiye, yeni ürünü ‘Süperkıyak Burger’le “Ne kadar ekmek o kadar köfte” devrine son veriyor. Türk usulü baharatlı kasap köftesi, taptaze susamlı ekmeği ve iki farklı sos seçeneğiyle 14 lira 99 kuruşa satışa sunulan Süperkıyak Burger, hem kaliteli hem doyurucu menüyü tepsilere taşıyor.

   Yeni ürünle ilgili açıklama yapan McDonald’s Türkiye Pazarlama Direktörü Elif Göktaş, “Müşterilerimizi sürekli dinliyoruz. Özellikle genç kitlenin arayışı en uygun fiyata, en doyurucu ve lezzetli olanı bulmak… Ödedikleri paranın karşılığını almayı bekliyorlar. Biz de yeni ürünümüz Süperkıyak Burger’le onlara ödediklerinin karşılığını değil fazlasını alacakları bir menü hazırladık. Yeni ürünümüze özel hazırladığımız kampanyamız da olumlu tepkiler alıyor. 2020 yılında da iddialı bir menüyle müşterilerimizin beklentilerini karşılıyoruz” dedi.

Son Güncelleme: 14.02.2020 18:55
Anahtar Kelimeler:
McdonaldsSüperkıyak Burger
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emekliye promosyon için üzücü haber
Emekliye promosyon için üzücü haber
HALK GYO istikrarlı büyümesini sürdürdü
HALK GYO istikrarlı büyümesini sürdürdü
Atlasglobal resmen iflas başvurusunda bulundu
Atlasglobal resmen iflas başvurusunda bulundu
VakıfBank’tan Türkiye ekonomisine 352 milyar TL katkı
VakıfBank’tan Türkiye ekonomisine 352 milyar TL katkı
Halkbank'ın aktif büyüklüğü 457 milyar TL
Halkbank'ın aktif büyüklüğü 457 milyar TL
Enerji sistemleri, siyasi ğüç üretme kapasitesine sahip
Enerji sistemleri, siyasi ğüç üretme kapasitesine sahip
TBB logosuyla sosyal medyada dolandırıcılık girişimi
TBB logosuyla sosyal medyada dolandırıcılık girişimi
Türk organik ürünleri Almanya’da
Türk organik ürünleri Almanya’da
Dolar 6 liranın üzerine çıktı, yatırımcı şaşkın
Dolar 6 liranın üzerine çıktı, yatırımcı şaşkın
TEB’den emeklilere 2500 TL’ye varan promosyon
TEB’den emeklilere 2500 TL’ye varan promosyon

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim