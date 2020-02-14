McDonald’s’tan yeni menü: Süperkıyak Burger

McDonald’s Türkiye, müşterilerine sunduğu uygun fiyatlı ve doyurucu menülere yenisini ekledi. ‘Süperkıyak Burger’, Türk usulü baharatlı kasap köftesi, taptaze susamlı ekmeği ve iki farklı sos seçeneği ile 14 lira 99 kuruşa lezzet deneyimini bambaşka boyuta taşıyor.

Türkiye’yi 34 yıldır benzersiz lezzetlerle tanıştıran McDonald’s, yeni yılda da “McDonald’s gibisi yok!” dedirtiyor. McDonald’s Türkiye, yeni ürünü ‘Süperkıyak Burger’le “Ne kadar ekmek o kadar köfte” devrine son veriyor. Türk usulü baharatlı kasap köftesi, taptaze susamlı ekmeği ve iki farklı sos seçeneğiyle 14 lira 99 kuruşa satışa sunulan Süperkıyak Burger, hem kaliteli hem doyurucu menüyü tepsilere taşıyor.

Yeni ürünle ilgili açıklama yapan McDonald’s Türkiye Pazarlama Direktörü Elif Göktaş, “Müşterilerimizi sürekli dinliyoruz. Özellikle genç kitlenin arayışı en uygun fiyata, en doyurucu ve lezzetli olanı bulmak… Ödedikleri paranın karşılığını almayı bekliyorlar. Biz de yeni ürünümüz Süperkıyak Burger’le onlara ödediklerinin karşılığını değil fazlasını alacakları bir menü hazırladık. Yeni ürünümüze özel hazırladığımız kampanyamız da olumlu tepkiler alıyor. 2020 yılında da iddialı bir menüyle müşterilerimizin beklentilerini karşılıyoruz” dedi.