MDF sektörü | Türkiye Dünyadaki En Önemli Oyunculardan Biri

Türkiye Dünyadaki En Önemli Oyunculardan Biri

“’Wood based panel industry’ olarak bilinen ağaç bazlı levha sektörü, ormandan başlayıp, mobilyaya dönüşümü ile katma değeri en yüksek sektörler arasında yer alıyor.” diyen Çamsan Ordu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Poyraz, sektörler ilgili sözlerine şu şekilde devam etti: “Türkiye levha sektörü gösterdiği gelişme potansiyeli ve başarılarıyla dünya sıralamasında kendini ispatladı.

Dünyanın en büyük 2. levha üreticisi olarak rüştünü ispat eden bu sektörde yapılan her türlü yatırım ve faaliyet, sektörün gelişimi ile birlikte ülke ekonomisinin hedeflerine ulaşmasında ve cari açığın azaltılmasına büyük katkı sağlıyor.

MDF, yonga levha, OSB, laminat parke, kapı yüzeyi, kontrplak ağırlıklı ürünler olarak bilinen ağaç bazlı levha sektörü raporlarına bakıldığında, Medium Density Fiberboard (MDF) pazarının büyüklüğü 2020 yılında tahmini US$26.4 milyar iken 2027 yılına kadar bu rakamın US$50.2 milyar olması bekleniyor. Sektörde özellikle Asya'da çok hızlı bir büyüme görülüyor. U.S. Pazarındaki tahmin edilen hacmin 7.1 milyar USD iken, dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip Çin’de 10.6 milyar USD olması beklenmektedir. Çin’deki yıllık bileşik büyüme oranının %12.8 olması tahmin ediliyor.

Ülkemizde de ekonomik gelişmelere ve nüfus artışına bağlı olarak birçok üretim sektöründe olduğu gibi, ağaç bazlı levha üretimi sektöründe de son yıllarda önemli kapasite artışları görülüyor. Türkiye’deki kurulu MDF üretim kapasitesi, 6.8 milyon m₃ civarında. 2027 yılına kadar Türkiye’deki pazarın tahmini büyüme oranının %8 olacağını öngörüyoruz. MDF’nin Hem Yüksek katma değerli olması hem de işlenmesi kolay ve hesaplı olması nedeniyle MDF sektörü, Türkiye ekonomik hedeflerine ulaşmasında, cari açığı azaltmasında katkısı inkâr edilemeyecek kadar önemli.”

MDF’yi Türkiye ile buluşturan ve MDF denilince akla ilk gelen firma olan Çamsan Ordu, üretime geçtiği 1984 yılından bu yana sektörün lider oyuncularından biri.

Çevreye zarar vermeden üretim yapacak olan MDF3 tesisinin açılışının Mart 2021 olacağını duyuran Çamsan Ordu, bu yeni tesisi ile üretim kapasitesini iki buçuk katına, ihracat kapasitesini ise üç katına çıkarmayı hedefliyor. Çamsan Ordu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Poyraz yatırımlarının 2021 yılında artarak devam edeceğini ve Pazar paylarını büyüteceklerini açıkladı.