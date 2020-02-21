MediaMarkt depoları boşaltıyor, yüzde 50 indirim vaadi

MediaMarkt, başlattığı geleneksel stokları eritme kampanyası ile depolarındaki ürünlerini yüzde 50’ye varan indirimlerle satışa sunuyor.

En yeni teknolojileri en özel fiyatlarla teknolojiseverlerle buluşturan MediaMarkt, başlattığı geleneksel stokları eritme kampanyası ile depolarındaki ürünlerini yüzde 50’ye varan indirimlerle satışa sunuyor.

Avrupa’nın açık ara 1 numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, yılda sadece 2 kez gerçekleştirdiği ve adeta depolarını boşalttığı kampanyasıyla rakipsiz fiyatlarını tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor. “Stokları eritiyoruz, depoları boşaltıyoruz!” kampanyası ile 24 Şubat Salı gününe kadar tüm MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’de birçok elektronik üründe yüzde 50’ye varan indirimler uygulanacak. Kampanya ile hem teknoloji hem de akıllı telefon dünyasının en çok istenilen ürünlerinden Apple iPhone Xs 64 GB 6.597 TL’den satışa sunulacak.

MediaMarkt’ın stoklarını erittiği kampanyada onlarca üründe indirim uygulanacakken dikkatleri çeken bir diğer ürün ise 597 TL’den satışa çıkan Tefal Express Sompact Buhar Kazanlı Ütü oldu. Kampanyanın diğer yıldız ürünü ise 140 cm dev ekranlı Samsung Smart Ultra HD TV. Üstelik Paraf ve Worldcard’a özel peşin fiyatına 6 taksitin uygulanacağı ürün 4.997 TL’den satılacak.