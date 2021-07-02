Meditera, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı





Tıbbi malzeme kuruluşları arasında sektörün önde gelen şirketlerinden Meditera, düzenlenen gong töreni ile Borsa İstanbul’da MEDTR koduyla işlem görmeye başladı. Böylece yatırımcılardan büyük ilgi görerek toplamda 10,36 kat talep toplanan Meditera paylarının halka arzında süreç başarıyla tamamlanmış oldu. Halka arz süreci, Gedik Yatırım liderliği oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilmişti.

Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreninde, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun Meditera Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Sevinçli, Meditera Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert Sevinçli, , Gedik Yatırım CEO’su Onur Topaç ve Gedik Yatırım Genel Müdürü Metin Ayışık yer aldı.

Gong töreninde açıklamalar yapan, “Meditera çok güzel ve tadında bir halka arz gerçekleştirmiştir. Yurt dışı ve yurt içi kurumsal yatırımcısıyla, yaklaşık 24 bin yatırımcıya gerçekleşen 196 milyon TL’lik bu başarılı halka arzdan dolayı, emeği geçen herkese, Meditera’nın ve Gedik Yatırım’ın değerli yöneticileri ile çalışanlarına teşekkür ederim.

Bugün sizinle bir güzel haberi daha paylaşmak istiyorum. Borsa olarak altına dayalı 3 yeni endeks hesaplamaya başlıyoruz. Bu 3 endekste, uluslararası piyasalarda gerçekleşen spot altın fiyatları ve kurlar eşanlı olarak kullanılacaktır. Endeksler, gün içinde 10 saniyede bir hesaplanacaktır. Bu 3 endeksten birincisi, BIST Spot Altın Endeksi’dir. Bu endeks, altın fiyatlarındaki değişimleri yansıtacak, fiziki altına yatırım yapan yatırım fonları, benchmark olarak bu endeksi kullanabilecektir.

Diğer iki endeks ise BIST Altın Tahvil Endeksi ve BIST Altına Dayalı Kira Sertifikası Endeksi. Bu endeksler, altın fiyatlarındaki değişimlerin yanı sıra, altına dayalı kira sertifikalarının kira getirilerini ve altın tahvillerinin faiz getirilerini de yansıtacaktır. Böylece, Hazine tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikaları ve altın tahvillerine yatırım yapan fonların, benchmark olarak kullanabilecekleri endeks ihtiyacı karşılanmıştır. Böylece, Hazine tarafından ihraç edilen söz konusu kıymetlere daha fazla talep yaratılmasının önü açılmıştır. Bu endeksin oluşturulmasında emeği geçen Borsamız çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu güzel gong törenine katılımınızdan dolayı, siz değerli katılımcılara teşekkür ediyor ve Meditera’ya Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum. Meditera’nın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yatırımcılardan yoğun ilgi gören halka arz sürecinin tamamlanmasına ilişkin açıklamalar yapan Meditera Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Sevinçli, “Hisselerimizin Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasıyla birlikte hedeflerimize bir adım daha yaklaştık. Yeni hedeflerimizi uygulamaya koyacak olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz. Yatırımcıların Meditera hisselerine göstermiş olduğu yoğun ilgi ve talep, bize duyulan güveni göstermektedir. Tıp gibi en ufak hataya dahi yer olmayan bu zorlu sektörde, bir Türk şirketini dünya markası yapma hedefimizi sürdürürken, Ar-Ge çalışmalarımızı hızlandırarak, geliştireceğimiz patentleri dünya çapında duyuracağız” açıklamalarını yaptı.

Gedik Yatırım CEO’su Onur Topaç ise gong töreninde şu açıklamaları yaptı: “Halka arzların borsaya yeni yatırımcı kazandırmak için önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda, yeni şirketleri Borsa’ya kazandırmak için biz de var gücümüzle çalışıyoruz. Gedik Yatırım olarak 2011 yılından beri toplam büyüklüğü 600 milyon TL’ye yakın 21 halka arzda liderlik ve 2 halka arzda eş liderlik yaptık. Son 15 yılda 120’nin üzerinde halka arzda da konsorsiyum üyesi olarak yer alarak halka arzların gerçekleşmesinde yardımcı olduk. Tıbbi malzeme kuruluşları arasında sektörün önde gelen şirketlerinden olan Meditera’nın 196 milyon TL büyüklüğündeki halka arzına liderlik etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Halka arzda, 67’si emeklilik fonları olmak üzere toplamda 116 yatırım fonun Meditera ortağı olması ve gelen yüksek talep şirkete verilen değeri de gözler önüne seriyor. Halka arzlarda seçici olmaya devam edeceğiz, halka arzı sermaye artırımı yoluyla gerçekleştiren, elde ettiği fonu yatırımlarında ve işletme sermayesi ihtiyacında kullanan büyüme hedefine sahip şirketlere öncelik vereceğiz ve bu özelliklere sahip şirketleri bundan önce olduğu gibi bundan sonrada Borsaya kazandırmaya devam edeceğiz. Meditera’nın bu büyüme yolculuğuna yeni yatırımcıları da ortak etmesinden ayrı bir mutluluk duyuyor ve tıbbi sarf malzemesi gibi özellikli bir alanda faaliyet gösteren Meditera’nın Borsamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”