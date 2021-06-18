Meditera halka arz ediliyor

Gedik Yatırım liderliğinde yürütülen halka arz sürecinde talep toplama tarihleri 23-24-25 Haziran olarak belirlendi. Meditera, halka arzdan gelen kaynak ile Ar-Ge yatırımlarını geliştirmeyi, uluslararası patentli ürünleri ile dünyadaki marka bilinirliğini artırarak pazar payını büyütmeyi ve yurt dışı/yurt içi yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor

Tıbbi malzeme kuruluşları arasında sektörün önde gelen şirketlerinden Meditera, paylarının halka arzı için yaptığı izahname başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Meditera, hisselerinin yüzde 20,59’unu halka arz ediyor. Meditera’nın halka arzında talep toplama tarihleri 23-24-25 Haziran, fiyat ise 28 TL olarak belirlendi. Meditera’nın talep toplama süreci Gedik Yatırım liderliğinde yürütülüyor. Uluslararası patentli ürün sayısını artırmayı amaçlayan Meditera, elde edeceği kaynak ile Ar-Ge’ye daha fazla yatırım yapmayı, ihracat pazarlarını artırmayı ve daha hızlı büyümeyi hedefliyor.

80 ülkede 100’den fazla müşteriye ihracat gerçekleştiren Meditera, anestezi ve yoğun bakım solunum devreleri üretiminde, onkoloji ilaç hazırlama ve uygulama sistemleri kurulumunda, işletilmesinde ve projelendirilmesinde, infüzyon pompa ve setleri distribütörlüğü, üretimi ve teknik servisinde, biyosidal ürün üretiminde faaliyet gösteriyor. Meditera, yeni nesil inovatif solunum devrelerinin, infüzyon setlerinin ve diğer tıbbi cihazların geliştirilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Bir Türk şirketi olarak, dünya markası olma hedefiyle faaliyetlerine devam eden Meditera, Ar-Ge ve teknolojik altyapı yatırımlarıyla da çalışmalarına devam ediyor. Meditera, 2020’de bir önceki yıla göre net kârını %122,4 oranında artırarak ciro bazında da büyümesini sürdürdü. Üretim, İzmir Tire’de 41 bin metrekare alan içerisinde bulunan üretim merkezi ve Meksika’da faaliyette olan fabrika ile devam ediyor. Meditera kendi tescilli markaları ile katma değerli üretimin yanı sıra, sağlık endüstrisindeki uluslararası firmalara solunum devreleri ve infüzyon setlerinde sözleşmeli üretim de yapıyor.

Halka arz ve gelecek hedeflerine yönelik açıklamalar yapan Meditera Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Sevinçli, “Halka arzdan gelen pay ile Ar-Ge’ye daha fazla yatırım yapmayı, kurumsallaşmayı güçlendirerek daha hızlı büyümeyi ve yurt dışı pazarlardaki konumumuzu artırmayı hedefliyoruz. Temel hedefimiz bir Türk şirketini tıp gibi bir alanda patentleri ile dünya markası haline getirmek” dedi.