Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
99840
ALTIN
280.101
DOLAR
5.7288
STERLİN
7.1156
EURO
6.2895

Memur ve emekli 2020 maaşları ne kadar olacak?

Merkez Bankası’nın ekonomistlerle yaptığı eylül ayı beklenti anketinde 2019 yılı için enflasyon tahmini yüzde 13.96 oldu. Buna göre; 2019’un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 8.52 olacak.

Memur ve emekli 2020 maaşları ne kadar olacak?

Merkez Bankası’nın ekonomistlerle yaptığı eylül ayı beklenti anketinde 2019 yılı için enflasyon tahmini yüzde 13.96 oldu. Buna göre; 2019’un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 8.52 olacak.

23 Eylül 2019 Pazartesi 10:18
Memur ve emekli 2020 maaşları ne kadar olacak?

Memur ve emekliye zamlı maaş yolu göründü

Toplu sözleşmeden 2020 için yüzde 4 artı 4 zam alan milyonlarca memur ile memur emeklisi, gözünü enflasyon farkına çevirdi. Peki 2020'de memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? İşte yanıtı.
Yüzde 3.46’lık enflasyon farkı tahminine göre; ocakta en düşük memur emeklisi maaşı 2 bin 710 liraya, en düşük memur maaşı da 3 bin 774 liraya yükselecek. Bu durumda SSK ve Bağkur emeklisinin maaşına da son 6 aylık enflasyona göre yüzde 7.46 civarında bir zam yapılabilecek.

EN DÜŞÜK NE OLACAK?

Sadece toplu sözleşme zammının uygulanması ve enflasyon farkının olmaması halinde en düşük memur emekli maaşı 2 bin 522 liradan 2 bin 623 liraya çıkacak. Yine en düşük 3 bin 512 lira olan en düşük memur maaşı 3 bin 724 liraya yükselecek.


AİLE YARDIMI ARTACAK

Enflasyon tahminlerine göre, eş yardımı 338 lirayı bulacak. Ocakta çocuk yardımları da memur maaş katsayısındaki artışla zamlanacak. 0-6 yaş arası için çocuk yardımı en az 72 liraya, enflasyon tahminlerine göre de 74 liraya çıkabilecek. 6 yaş üstü çocuklar için ödenen tutar ise en az 40 liraya, enflasyon tahminlerine göre 37 liraya yükselebilecek.

YÜZDE 5’İ GEÇEN ORAN

Merkez Bankası da 2019 yılı enflasyon tahminini yüzde 13.90 olarak açıkladı. Bu tahmin ise 2019’un ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 8.46 olarak gerçekleşebileceğine işaret ediyor.

İlk tahmine göre memur zammı yüzde 7.52 (yüzde 4+3.52’lik fark), ikincisine göre ise 7.46 (yüzde 4+3.46’lık fark) olacak. Toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisine bu yılın ocak ayında yüzde 4, temmuz ayında ise yüzde 5 zam yapılmıştı. Yüzde 5’i aşan fark ocakta yüzde 4’e eklenecek.


 

Memur zammı açıklandı, | Memur maaşı ne kadar oldu
Memur zammı açıklandı, | Memur maaşı ne kadar oldu
Cinsel tacizle sarsılan üniversitede skandal karar
Cinsel tacizle sarsılan üniversitede skandal karar
Yurt dışında yaşayanlar için erken emeklilik süreci başladı
Yurt dışında yaşayanlar için erken emeklilik süreci başladı
Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Emekli maaşı zammı ne kadar oldu?
Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Emekli maaşı zammı ne kadar oldu?
Engelli aylığı ve evde bakım parası zamlandı
Engelli aylığı ve evde bakım parası zamlandı
Emekli ve memur maaşı ne kadar oldu? Zamlı maaşlar ne kadar?
Emekli ve memur maaşı ne kadar oldu? Zamlı maaşlar ne kadar?
Milyonlarca emeklinin memurun gözü enflasyon rakamlarında
Milyonlarca emeklinin memurun gözü enflasyon rakamlarında
Emekliye banka promosyonu | Hangi banka ne kadar veriyor
Emekliye banka promosyonu | Hangi banka ne kadar veriyor
Son Güncelleme: 23.09.2019 10:23
Anahtar Kelimeler:
Memura ZamEmekliye ZamEn Düşük Emekli Maaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kavonoz kapağı krizi zirve yaptı, satışlar patladı
Kavonoz kapağı krizi zirve yaptı, satışlar patladı
Sezon sonu turistler indirime koştu
Sezon sonu turistler indirime koştu
Maaşın tamamına haciz konulabilir mi?
Maaşın tamamına haciz konulabilir mi?
Benzin mazot zammının kaynağı dronla saldırı çıktı 
Benzin mazot zammının kaynağı dronla saldırı çıktı 
2 İHA yüzünden dünyaya petrol şoku
2 İHA yüzünden dünyaya petrol şoku
Büyükdede; ‘Bedelsiz arazi veriyoruz, soran yok’
Büyükdede; ‘Bedelsiz arazi veriyoruz, soran yok’
Kızılay şirketlerin elinde | Kara gün dostu Holding oldu
Kızılay şirketlerin elinde | Kara gün dostu Holding oldu
TESK, 23 milyon araç sahibini uyardı | SMS'le trafik cezası gelmez
TESK, 23 milyon araç sahibini uyardı | SMS'le trafik cezası gelmez

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort