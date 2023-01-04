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Memur ve emekli için yüzde 5 ek zam

Memur ve emekli için dün açıklanan yüzde 25'lik zamma yönelik tepkiler yükselince, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 5 puanlık ek zam sözü daha verdi

04 Ocak 2023 Çarşamba 18:13
Memur ve emekli için yüzde 5 ek zam

Memur ve emekli için yüzde 5 ek zam

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 30'luk zam müjdesi kamuoyunda tepkilere neden olunca, Erdoğan bugün ek yüzde 5'lik daha iyileştirme yapıldığını duyurdu. 2023 bünyesinde karşılığı olmayan iyileştirme zamlarına kaynağın nasıl sağlanacağı henüz belirsizliğini korurken, seçim öncesi mart ayında yeni bir iyileştirmenin de gündeme geleceği bilgileri geliyor.

Erdoğan tarafından dün açıklanan yüzde 30'luk zam oranı doğrultusunda, aile yardımı ödeneği dahil, en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükseldi.

Erdoğan'ın dün müjde olarak duyurduğu memur ve emekliye yüzde 25'lik zam açıklamasının detayları bugün Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklama ile netleşti. Erdoğan'ın memur ve emeklilere bu aydan itibaren maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağını açıklamasının ardından kamu görevlileri ve emeklilerin aylık ve ücretlerinde yapılan artışlar belli oldu.

2023 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenmişti.

YÜZDE 30 OLARAK UYGULANACAK

Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 8 oranında artış öngörüldü. 2022 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 15,40 olarak gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 8,48 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere toplamda yüzde 16,48, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 15,40 artış sağlanması planlanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla bu oranlar yüzde 30 olarak uygulanacak.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükseldi.

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