Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
102784
ALTIN
276.802
DOLAR
5.6991
STERLİN
7.0404
EURO
6.2515

Memur ve emekli maaşına 2020 zam oranı belli 

Hükümet 2019 yılı enflasyon rakamlarını kağıt üstünde tek haneli oranlara çekme başarısını, önümüzdeki yıl açıklanacak olan emekli ve memura verilecek enflasyon farkı ödemelerinde kullanacak.

Memur ve emekli maaşına 2020 zam oranı belli 

Hükümet 2019 yılı enflasyon rakamlarını kağıt üstünde tek haneli oranlara çekme başarısını, önümüzdeki yıl açıklanacak olan emekli ve memura verilecek enflasyon farkı ödemelerinde kullanacak.

04 Ekim 2019 Cuma 08:20
Memur ve emekli maaşına 2020 zam oranı belli 


Memur ve emekli maaşına 2020 zam oranı belli 


Elektrik, Doğalgaz, Ulaşım, çay, şeker ve süt gibi halkın temel ihtiyaç maddeleri bir yılda ortalama yüzde 50'nin üstünde zamlanırken, TUİK'in açıkladığı enflasyon rakamları inandırıcı bulunmadı. Buna rağmen, 2020 enflasyon beklentisini ciddiye alan Hazine ve Maliye Bakanlığı memur ve emekliye vereceği zam oranını şimdiden belirledi. 

SSK ve BAĞ-KUR'da en düşük emekli aylıkları
     
                            Mevcut    2020 Ocak
SSK (2000 ÖNCESİ)     1983    2114
SSK (2000 SONRASI)    1181    1260
BAĞ-KUR (ESNAF)    1775    1893
BAĞ-KUR (TARIM)    1250    1333
 

Hükümet yıl boyunca enerji başta olmak üzere pek çok temel tüketim maddesine ortalama yüzde 50'nin üstünde zam yaparken, enflasyon oranlarını tek haneli rakama düşürmeyi başardı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kağıt üstündeki büyük başarısı en çok kamu çalışanları ile emeklileri korkutuyor. Zira hükümet bu başarıyı gözönüne alarak emekli ve memurlara yıl boyunca geçerli maaş zamlarını açıklayacak.

Enflasyon, tahmin doğrultusunda çıkarsa SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ocak ayında yüzde 6.65 oranında, memurlar ile memur emeklileri de yüzde 5.72 oranında zam alacak. 

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ve temmuz aylarında, bir önceki altı aylık dönemdeki enflasyon oranında artırılıyor. Memur maaşları ile memur emekli aylıklarındaki artış ise toplu sözleşmeye göre yapılıyor. Ancak, bir önceki altı aylık dönemde yapılan toplu sözleşme zammı enflasyonun altında kalırsa, aradaki fark maaş zammına yansıtılıyor.

TEMMUZ’DA NE OLMUŞTU?

Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 5.01 oranında artırıldı. Memur maaşları ile emekli memur aylıklarına ise yüzde 6.02 oranında zam yapıldı.

Yıl sonunda enflasyon, YEP’te tahmin edildiği gibi yüzde 12 olarak gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ayında yüzde 6.65 oranında zamlanacak.

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise önce yüzde 5’i aşan enflasyon farkı olan 1.65 puan yansıtılacak. Bunun üzerine, yüzde 4 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Böylece memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 5.72 oranında artırılacak.

Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası’nın son enflasyon raporundaki gibi yüzde 13.9 oranında çıkarsa ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 8.46, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına da yüzde 7.60 oranında zam yapılması söz konusu olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI NE OLACAK?

YEP’teki yüzde 12’lik enflasyon tahmini tutarsa, ocak ayında 2000 öncesi emekli olanlarda en düşük SSK emekli aylığı bin 983 liradan 2 bin 114 liraya, en düşük BAĞ-KUR (esnaf) emekli aylığı da bin 775 liradan bin 893 liraya yükselecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR AYLIĞI 2.666 TL

Ocak ayında en düşük emekli memur aylığı 2 bin 522 liradan 2 bin 666 liraya, emekli öğretmen aylığı 3 bin 102 liradan 3 bin 279 liraya çıkacak. 

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 3.338 TL

Yüzde 12 enflasyon tahmini gerçekleştiği takdirde, en düşük memur maaşı ocak ayında 3 bin 158 liradan 3 bin 338 liraya yükselecek.

Aşağıdaki memur maaş rakamları, bekâr ve çocuksuz memurların eline geçen net ücretler üzerinden yapılmıştır.


 

Memur ve emekli 2020 maaşları ne kadar olacak?
Memur ve emekli 2020 maaşları ne kadar olacak?
Eşini aldatan kadının korkunç tuzağı | 13 yıl maaşını yemiş
Eşini aldatan kadının korkunç tuzağı | 13 yıl maaşını yemiş
Memur zammı açıklandı, | Memur maaşı ne kadar oldu
Memur zammı açıklandı, | Memur maaşı ne kadar oldu
Yurt dışında yaşayanlar için erken emeklilik süreci başladı
Yurt dışında yaşayanlar için erken emeklilik süreci başladı
Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Emekli maaşı zammı ne kadar oldu?
Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Emekli maaşı zammı ne kadar oldu?
Engelli aylığı ve evde bakım parası zamlandı
Engelli aylığı ve evde bakım parası zamlandı
Emekli ve memur maaşı ne kadar oldu? Zamlı maaşlar ne kadar?
Emekli ve memur maaşı ne kadar oldu? Zamlı maaşlar ne kadar?
Milyonlarca emeklinin memurun gözü enflasyon rakamlarında
Milyonlarca emeklinin memurun gözü enflasyon rakamlarında
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon2020 Zam OranlarıEmekli MaaşıMemur MaaşıEmekli Maaşı Ne Kadar OlduBağ-KurSgk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bereket Döner'den yüzde 50 İndirimli Kampanya
Bereket Döner'den yüzde 50 İndirimli Kampanya
TSK'ya ait askeri araçlar EYP tuzaklarını önceden görecek
TSK'ya ait askeri araçlar EYP tuzaklarını önceden görecek
Wellness Türkiye'nin yeni ihracat üssü olabilir
Wellness Türkiye'nin yeni ihracat üssü olabilir
Promosyon Show rekora koşuyor!
Promosyon Show rekora koşuyor!
Bölgenin en büyük promosyon fuarı kapılarını açtı
Bölgenin en büyük promosyon fuarı kapılarını açtı
Promosyon Show İstanbul 25 Eylül’de başlıyor!
Promosyon Show İstanbul 25 Eylül’de başlıyor!
Memur ve emekli 2020 maaşları ne kadar olacak?
Memur ve emekli 2020 maaşları ne kadar olacak?
Kavonoz kapağı krizi zirve yaptı, satışlar patladı
Kavonoz kapağı krizi zirve yaptı, satışlar patladı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort