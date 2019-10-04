

Memur ve emekli maaşına 2020 zam oranı belli



Elektrik, Doğalgaz, Ulaşım, çay, şeker ve süt gibi halkın temel ihtiyaç maddeleri bir yılda ortalama yüzde 50'nin üstünde zamlanırken, TUİK'in açıkladığı enflasyon rakamları inandırıcı bulunmadı. Buna rağmen, 2020 enflasyon beklentisini ciddiye alan Hazine ve Maliye Bakanlığı memur ve emekliye vereceği zam oranını şimdiden belirledi.

SSK ve BAĞ-KUR'da en düşük emekli aylıkları



Mevcut 2020 Ocak

SSK (2000 ÖNCESİ) 1983 2114

SSK (2000 SONRASI) 1181 1260

BAĞ-KUR (ESNAF) 1775 1893

BAĞ-KUR (TARIM) 1250 1333



Hükümet yıl boyunca enerji başta olmak üzere pek çok temel tüketim maddesine ortalama yüzde 50'nin üstünde zam yaparken, enflasyon oranlarını tek haneli rakama düşürmeyi başardı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kağıt üstündeki büyük başarısı en çok kamu çalışanları ile emeklileri korkutuyor. Zira hükümet bu başarıyı gözönüne alarak emekli ve memurlara yıl boyunca geçerli maaş zamlarını açıklayacak.

Enflasyon, tahmin doğrultusunda çıkarsa SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ocak ayında yüzde 6.65 oranında, memurlar ile memur emeklileri de yüzde 5.72 oranında zam alacak.

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ve temmuz aylarında, bir önceki altı aylık dönemdeki enflasyon oranında artırılıyor. Memur maaşları ile memur emekli aylıklarındaki artış ise toplu sözleşmeye göre yapılıyor. Ancak, bir önceki altı aylık dönemde yapılan toplu sözleşme zammı enflasyonun altında kalırsa, aradaki fark maaş zammına yansıtılıyor.

TEMMUZ’DA NE OLMUŞTU?

Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 5.01 oranında artırıldı. Memur maaşları ile emekli memur aylıklarına ise yüzde 6.02 oranında zam yapıldı.

Yıl sonunda enflasyon, YEP’te tahmin edildiği gibi yüzde 12 olarak gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ayında yüzde 6.65 oranında zamlanacak.

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise önce yüzde 5’i aşan enflasyon farkı olan 1.65 puan yansıtılacak. Bunun üzerine, yüzde 4 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Böylece memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 5.72 oranında artırılacak.

Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası’nın son enflasyon raporundaki gibi yüzde 13.9 oranında çıkarsa ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 8.46, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına da yüzde 7.60 oranında zam yapılması söz konusu olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI NE OLACAK?

YEP’teki yüzde 12’lik enflasyon tahmini tutarsa, ocak ayında 2000 öncesi emekli olanlarda en düşük SSK emekli aylığı bin 983 liradan 2 bin 114 liraya, en düşük BAĞ-KUR (esnaf) emekli aylığı da bin 775 liradan bin 893 liraya yükselecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR AYLIĞI 2.666 TL

Ocak ayında en düşük emekli memur aylığı 2 bin 522 liradan 2 bin 666 liraya, emekli öğretmen aylığı 3 bin 102 liradan 3 bin 279 liraya çıkacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 3.338 TL

Yüzde 12 enflasyon tahmini gerçekleştiği takdirde, en düşük memur maaşı ocak ayında 3 bin 158 liradan 3 bin 338 liraya yükselecek.

Aşağıdaki memur maaş rakamları, bekâr ve çocuksuz memurların eline geçen net ücretler üzerinden yapılmıştır.



