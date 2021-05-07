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Memur ve emekli maaşları zammı ne kadar olacak

TÜİK'in açıkladığı nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte gözler emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zamma çevrildi. İşte son rakamlarla ortaya çıkan tablo...

07 Mayıs 2021 Cuma 12:27
Memur ve emekli maaşları zammı ne kadar olacak

Memur ve emekli maaşları zammı ne kadar olacak


Dört aylık dönemde gerçekleşen enflasyon memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yapılan toplu sözleşme zammını aştığı için temmuz ayında enflasyon farkı ödenmesi gerekecek. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin de temmuz ayında memurlar ile aynı oranda zam alması bekleniyor. 

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) nisan ayında yüzde 1,68 oranında arttı. Bu rakam, 2005 yılından bu yana nisan ayları içinde en yüksek üçüncü enflasyon oranı anlamına geliyor. TÜFE daha önce 2018 yılı nisan ayında yüzde 1.87, 2019’da ise yüzde 1.69 oranında artış kaydetmişti. Nisan ayındaki bu gelişmeler sonucu, dört aylık dönemdeki TÜFE artışı yüzde 5.45 olarak gerçekleşti.

Dört aylık TÜFE artışı 2016 yılında yüzde 2.55, 2017’de yüzde 5.71, 2018’de yüzde 4.69, 2019’da yüzde 4.00, 2020 yılında da yüzde 3.16 oranında gerçekleşti.

TÜFE’deki artış, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılacak zammı doğrudan etkiliyor. Memur maaşları ve emekli memurların aylıkları ise öncelikle toplu sözleşme zammına göre artırılıyor. 

Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, ocak-haziran döneminde gerçekleşen enflasyon, ocak ayında yapılan yüzde 3 oranındaki toplu sözleşme zammını aşarsa, aradaki fark memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yansıtılacak.

2005 yılından bu yana mayıs aylarında enflasyon ortalama yüzde 0.83 olarak gerçekleşirken, 16 yılın sadece 2’sinde enflasyon artmak yerine düştü, diğer yıllarda ise artış kaydetti. Son 16 yılın haziran aylarında ise 7 yılda düşüş, 9 yılda ise artış oldu. 16 yıllık ortalama artış ise yüzde 0.10 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası’nın yılın ikinci enflasyon raporunda ise 2021 yılı enflasyon tahmini yüzde 9.4’ten yüzde 12.2’ye çıkartıldı.

Enflasyon mayıs ve haziran aylarında, son 16 yılın ortalaması düzeyinde artarsa haziran ayında 6 aylık enflasyon yüzde 6.43’ü bulacak.

ENFLASYON SONRASI EMEKLİ AYLIKLARI TEMMUZDA NE KADAR ARTACAK?

Enflasyonun ilk altı aylık dönemde yüzde 6.43 oranında gerçekleşmesi durumunda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuzda yüzde 6.43 oranında artacak. Bu durumda, 2000 sonrası emekli olanlar için en düşük SSK emekli aylığı 155 TL artışla 2 bin 575 TL’ye, esnaf BAĞ-KUR aylığı 113 TL artışla 1875 TL’ye, tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da 107 TL artışla 1769 TL’ye yükselecek.

2000 sonrası en düşük SSK emekli aylığı normalde şu an 1447 TL seviyesinde. Ancak, geçen yıl emekli aylıklarında alt sınır 1500 TL’ye yükseltildiği için bu yılın ocak – haziran döneminde 1500 TL aylık aldılar. 2000 sonrası emekli olan SSK’lıların en düşük aylığına temmuz ayındaki artış 1447 TL baz alınarak yapılacak. Böylece 40 TL artarak 1540 TL olacak.

MEMURLARA ENFLASYON FARKI 

Memur maaşları ile emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 7.36 oranında artış yapılmıştı. Bu artışın 3 puanı toplu sözleşme zammından, 4.36 puanı ise geçen yılın temmuz-aralık dönemindeki enflasyon farkından kaynaklanıyordu.

Memurlara bu yılın ikinci yarısında da yüzde 3 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Ayrıca, ocak – haziran döneminde yüzde 3’ü aşan enflasyon farkı yansıtılacak. Enflasyon tahminler doğrultusunda gerçekleşirse memur maaşlarına da temmuzda yüzde 6.43 oranında zam yapılacak.

Her durumda bu yılın ikinci yarısında memur maaşları ile tüm emeklilerin aylıkları aynı oranda artacak.

Altı aylık dönemde TÜFE’de yüzde 6.43 oranında artış olduğunda en düşük memur maaşı 292 TL artışla 4834 TL, en düşük emekli memur aylığı da 196 TL artışla 3 bin 245 TL olacak.

Ocak ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapıldı.

Kamu görevlileri için iki yılda bir toplu sözleşme yapılıyor. Bu yıl ağustos ayında 2022 – 2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşme yapılacak.

2019 yılındaki toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadığı için hakem kurulu kararıyla 2020 yılında yüzde 4+4, 2021 yılında da yüzde 3+3 oranında zam oranı belirlenmişti.


 

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