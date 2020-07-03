Memur ve Emekli zamlı maaşları belli oldu

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yılın ikinci yarısı için bu ay yapılacak zam oranı belli oldu. Memur maaşları ile emekli memur, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları bu ay yüzde 5.75 oranında zamlanacak.



Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla, memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yılın ikinci yarısı için yapılacak zam oranı da belli oldu.

TÜİK, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) haziran ayında yüzde 1.13, ocak-haziran döneminde de yüzde 5.75 oranında arttığını açıkladı. Buna göre, memur maaşları ile Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına da yüzde 5.75 oranında zam yapılacak.

Eşi çalışmayan, iki çocuklu olduğu varsayılan en düşük memur maaşı 4 bin TL’den 4 bin 230 TL’ye yükselecek.

MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK? (Net / TL) UNVAN VE DERECE Ocak Temmuz Genel müdür (1/4) 13.136 13.891 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 6.904 7.301 Memur (Lisans - 9/1) 4.264 4.509 Öğretmen (1/4) 5.328 5.634 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 12.021 12.712 Başkomiser (3/1) 6.899 7.296 Polis memuru (8/1) 6.041 6.388 Uzman doktor (1/4) 8.203 8.675 Hemşire (Lisans - 5/1) 5.168 5.465 Mühendis (1/4) 7.047 7.452 Teknisyen (Lise - 11/1) 4.437 4.692 Araştırma görevlisi (7/1) 6.690 7.075 Vaiz (1/4) 5.536 5.854 Avukat (1/4) 6.728 7.115 En düşük memur maaşı 4.000 4.230

EN DÜŞÜK SSK EMEKLİ AYLIĞI 1.500 TL

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI NE OLACAK? (TL) Ocak Temmuz Müsteşar (1/1) 9.588 10.139 Genel müdür (1/1) 8.475 8.963 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 3.252 3.439 Memur (Lisans - 1/4) 3.182 3.365 Öğretmen (1/4) 3.272 3.461 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 5.555 5.875 Başkomiser (1/4) 3.384 3.579 Polis memuru (8/1) 3.384 3.579 Hemşire (Lisans - 1/4) 3.181 3.364 Mühendis (1/4) 3.990 4.220 Teknisyen (Lise -1/4) 2.777 2.937 Profesör (1/4) 7.591 8.027 Araştırma görevlisi (1/4) 3.988 4.218 İmam-hatip 3.272 3.461 Avukat (1/4) 3.272 3.461 En düşük memur emekli aylığı 2.661 2.814 Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 112 TL’den 2 bin 233 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 539 TL’den bin 627 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 451 TL’den bin 534 TL’ye yükselecek.

SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI (TL) Ocak Temmuz SSK (2000 ÖNCESİ) 2.112 2.233 SSK (2000 SONRASI) 1.263 1500 BAĞ-KUR (ESNAF) 1.539 1.627 BAĞ-KUR (TARIM) 1.451 1.534

SSK’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 263 TL’den bin 335 TL’ye yükselecek. Ancak, bu yıl en düşük emekli aylığının bin 500 TL’ye yükseltilmesi nedeniyle 2000 sonrası SSK emeklilerinin aylıkları nisan ayında bin 500 TL’ye çıkartıldığı için, temmuz ayında ayrıca bir zam yapılmayacak.

OCAKTA MEMUR YÜZDE 5.5, SSK VE BAĞ-KUR’LU YÜZDE 6.5 ZAM ALDI

Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 6.5 oranında, memur maaşları ile emekli memur aylıklarına da yüzde 5.5 oranında zam yapılmıştı.

Eski ve yeni SSK emekli aylıkları (TL) Ocak Temmuz 1.263 1.500 1.300 1.500 1.400 1.500 1.500 1.586 1.600 1.692 1.700 1.798 1.800 1.904 1.900 2.009 2.000 2.115 2.100 2.221 2.200 2.327 2.300 2.432 2.400 2.538 2.500 2.644 2.600 2.750 2.700 2.855 2.800 2.961 2.900 3.067 3.000 3.173 3.100 3.278 3.200 3.384 3.300 3.490 3.400 3.596 3.500 3.701 3.600 3.807 3.700 3.913 3.800 4.019 3.900 4.124 4.000 4.230 4.100 4.336 4.200 4.442 4.300 4.547 4.400 4.653 4.500 4.759

Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları (TL) Ocak Temmuz 1.451 1.534 1.500 1.586 1.600 1.692 1.700 1.798 1.800 1.904 1.900 2.009 2.000 2.115 2.100 2.221 2.200 2.327 2.300 2.432 2.400 2.538 2.500 2.644 2.600 2.750 2.700 2.855 2.800 2.961 2.900 3.067 3.000 3.173 3.100 3.278 3.200 3.384 3.300 3.490 3.400 3.596 3.500 3.701 3.600 3.807 3.700 3.913 3.800 4.019 3.900 4.124 4.000 4.230

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yapılan artışın 4 puanı toplu sözleşme zammından 1.5 puanı ise 2019’un ikinci yarısındaki enflasyon farkından oluşmuştu

