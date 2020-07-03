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Memur ve Emekli zamlı maaşları belli oldu

Haziran ayı enflasyon oranları açıklandı. Memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak otomatik zam oranı da belli oldu.

03 Temmuz 2020 Cuma 11:05
Memur ve Emekli zamlı maaşları belli oldu

Memur ve Emekli zammaaşları belli oldu

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yılın ikinci yarısı için bu ay yapılacak zam oranı belli oldu. Memur maaşları ile emekli memur, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları bu ay yüzde 5.75 oranında zamlanacak.


Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla, memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yılın ikinci yarısı için yapılacak zam oranı da belli oldu.

TÜİK, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) haziran ayında yüzde 1.13, ocak-haziran döneminde de yüzde 5.75 oranında arttığını açıkladı. Buna göre, memur maaşları ile Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına da yüzde 5.75 oranında zam yapılacak.

Eşi çalışmayan, iki çocuklu olduğu varsayılan en düşük memur maaşı 4 bin TL’den 4 bin 230 TL’ye yükselecek.

MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK?
(Net / TL)
UNVAN VE DERECE Ocak Temmuz
Genel müdür (1/4) 13.136 13.891
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 6.904 7.301
Memur (Lisans - 9/1) 4.264 4.509
Öğretmen (1/4) 5.328 5.634
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 12.021 12.712
Başkomiser (3/1) 6.899 7.296
Polis memuru (8/1) 6.041 6.388
Uzman doktor (1/4) 8.203 8.675
Hemşire (Lisans - 5/1) 5.168 5.465
Mühendis (1/4) 7.047 7.452
Teknisyen (Lise - 11/1) 4.437 4.692
Araştırma görevlisi (7/1) 6.690 7.075
Vaiz (1/4) 5.536 5.854
Avukat (1/4) 6.728 7.115
En düşük memur maaşı 4.000 4.230

EN DÜŞÜK SSK EMEKLİ AYLIĞI 1.500 TL

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI NE OLACAK?
(TL)
Ocak Temmuz
Müsteşar (1/1) 9.588 10.139
Genel müdür (1/1) 8.475 8.963
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 3.252 3.439
Memur (Lisans - 1/4) 3.182 3.365
Öğretmen (1/4) 3.272 3.461
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 5.555 5.875
Başkomiser (1/4) 3.384 3.579
Polis memuru (8/1) 3.384 3.579
Hemşire (Lisans - 1/4) 3.181 3.364
Mühendis (1/4) 3.990 4.220
Teknisyen (Lise -1/4) 2.777 2.937
Profesör (1/4) 7.591 8.027
Araştırma görevlisi (1/4) 3.988 4.218
İmam-hatip 3.272 3.461
Avukat (1/4) 3.272 3.461
En düşük memur emekli aylığı 2.661 2.814
Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 112 TL’den 2 bin 233 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 539 TL’den bin 627 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 451 TL’den bin 534 TL’ye yükselecek.

SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI
(TL)
Ocak Temmuz
SSK (2000 ÖNCESİ) 2.112 2.233
SSK (2000 SONRASI) 1.263 1500
BAĞ-KUR (ESNAF) 1.539 1.627
BAĞ-KUR (TARIM) 1.451 1.534

SSK’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 263 TL’den bin 335 TL’ye yükselecek. Ancak, bu yıl en düşük emekli aylığının bin 500 TL’ye yükseltilmesi nedeniyle 2000 sonrası SSK emeklilerinin aylıkları nisan ayında bin 500 TL’ye çıkartıldığı için, temmuz ayında ayrıca bir zam yapılmayacak.

OCAKTA MEMUR YÜZDE 5.5, SSK VE BAĞ-KUR’LU YÜZDE 6.5 ZAM ALDI

Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 6.5 oranında, memur maaşları ile emekli memur aylıklarına da yüzde 5.5 oranında zam yapılmıştı.

Eski ve yeni SSK emekli aylıkları (TL)
Ocak Temmuz
1.263 1.500
1.300 1.500
1.400 1.500
1.500 1.586
1.600 1.692
1.700 1.798
1.800 1.904
1.900 2.009
2.000 2.115
2.100 2.221
2.200 2.327
2.300 2.432
2.400 2.538
2.500 2.644
2.600 2.750
2.700 2.855
2.800 2.961
2.900 3.067
3.000 3.173
3.100 3.278
3.200 3.384
3.300 3.490
3.400 3.596
3.500 3.701
3.600 3.807
3.700 3.913
3.800 4.019
3.900 4.124
4.000 4.230
4.100 4.336
4.200 4.442
4.300 4.547
4.400 4.653
4.500 4.759

Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları (TL)
Ocak Temmuz
1.451 1.534
1.500 1.586
1.600 1.692
1.700 1.798
1.800 1.904
1.900 2.009
2.000 2.115
2.100 2.221
2.200 2.327
2.300 2.432
2.400 2.538
2.500 2.644
2.600 2.750
2.700 2.855
2.800 2.961
2.900 3.067
3.000 3.173
3.100 3.278
3.200 3.384
3.300 3.490
3.400 3.596
3.500 3.701
3.600 3.807
3.700 3.913
3.800 4.019
3.900 4.124
4.000 4.230

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yapılan artışın 4 puanı toplu sözleşme zammından 1.5 puanı ise 2019’un ikinci yarısındaki enflasyon farkından oluşmuştu
 

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ZamEmekliMemurMaaş
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