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Memurlar için esnek çalışma sona erdi | Tam mesai geliyor

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan esnek çalışma dönemi Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile sona erdi.

01 Mart 2021 Pazartesi 23:52
Memurlar için esnek çalışma sona erdi | Tam mesai geliyor

Memurlar için esnek çalışma sona erdi | Tam mesai geliyor


Covid-19 salgını öncesi kamu çalışanları için uygulanan esnek çalışma modeli yarından itibaren kaldırıldı. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından alınan kararlar açıklanırken, esnek çalışma uygulamasının da sona erdiği duyruldu. Eylül ayının sonunda başlayan uygulamanın sona erdiğinin gece duyrulması kamu çalışanlarının tepkisine neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Konuşmasında 'Yeni Kontrollü Normal' döneminin yol haritasını açıkladı. Erdoğan'ın risk gruplarına göre açıkladığı normalleşme adımlarında kamuda çalışanlar ile ilgili bir detay da yer aldı. 

Kamuda esnek çalışma saatlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı genelgede şöyle denildi:

* 02/03/2021 tarihi itibarıyla; COVID-19 salgını ile mücadele amacıyla yürürlüğe konulan 26/08/2020 tarihli ve 31225 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara esnek çalışma yöntemlerinin uygulamasına ilişkin “COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” konulu 2020/11 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmış olup bu tarih itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarına başlayacaktır.

* Gerektiğinde illerde valilerce farklı mesai saatleri belirlenebilecek.

* Ancak çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacaktır.

* İdari izinli sayılanlar bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak; bunların mail ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacaktır.

* Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine döneceklerdir.

* Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması hususunda gerekli tedbirler alınacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Esnek çalışmaKorona
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