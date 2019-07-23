Memurun istediği zam oranı belli oldu, hükümet ne kadar verecek?



Kamu çalışanlarının hükümetle yürüttüğü toplu sözleşme görüşmelerinde talep ettiği zam oranları belli oldu. Türki Kamu-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı talep etti



Türk Kamu-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı talep etti.

Bu arada Türk-İş Genel Başkan Ergün Atalay da kamu işçilerinin 2019-2020 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmelerinde, seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payını içeren taleplerinde ısrarcı olduklarını bildirdi.

2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'ne dair görüşmelerin 19 Haziran'da başladığını belirten Atalay, şunları kaydetti:

"Bu görüşmede hükümete zam taleplerimizi sunduk. Buna karşın hükümet 9 Temmuz'da kendi teklifini bize iletti. Maalesef bu teklif bizim taleplerimizin çok gerisinde kaldı ve bizde büyük bir hayal kırıklığı yarattı. O gün, 'bu rakamın müzakere edecek, konuşacak bir tarafı yok' demiştik, bugün de aynı yerdeyiz. Hükümetin yüzde 5+4'lük resmi zam teklifini ve basında yer alan diğer bazı oranları konuşmaya değer bulmuyoruz."