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Memurun istediği zam oranı belli oldu, hükümet ne kadar verecek?

Kamu çalışanlarının 19 haziranda başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetten istediği zam oranları belli oldu. 

Memurun istediği zam oranı belli oldu, hükümet ne kadar verecek?

Kamu çalışanlarının 19 haziranda başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetten istediği zam oranları belli oldu. 

23 Temmuz 2019 Salı 11:36
Memurun istediği zam oranı belli oldu, hükümet ne kadar verecek?

Memurun istediği zam oranı belli oldu, hükümet ne kadar verecek?


Kamu çalışanlarının hükümetle yürüttüğü toplu sözleşme görüşmelerinde talep ettiği zam oranları belli oldu. Türki Kamu-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı talep etti


Türk Kamu-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı talep etti.

Bu arada Türk-İş Genel Başkan Ergün Atalay da kamu işçilerinin 2019-2020 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmelerinde, seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payını içeren taleplerinde ısrarcı olduklarını bildirdi.

2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'ne dair görüşmelerin 19 Haziran'da başladığını belirten Atalay, şunları kaydetti:

"Bu görüşmede hükümete zam taleplerimizi sunduk. Buna karşın hükümet 9 Temmuz'da kendi teklifini bize iletti. Maalesef bu teklif bizim taleplerimizin çok gerisinde kaldı ve bizde büyük bir hayal kırıklığı yarattı. O gün, 'bu rakamın müzakere edecek, konuşacak bir tarafı yok' demiştik, bugün de aynı yerdeyiz. Hükümetin yüzde 5+4'lük resmi zam teklifini ve basında yer alan diğer bazı oranları konuşmaya değer bulmuyoruz."

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