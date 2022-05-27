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Mera arazileri maden şirketlerine veriliyor

Afyon Sinanpaşa ilçesindeki mera arazisi, Ayka Toprak Madencilik AŞ’ye verildi. Geçimini manda ve büyükbaş hayvancılıkla sağlayan yurttaşlar ekonomik zorluklarla karşı karşıya.

27 Mayıs 2022 Cuma 11:27
Mera arazileri maden şirketlerine veriliyor

Mera arazileri maden şirketlerine veriliyor

Mera Yasası ile tarım alanları ile ilgili kanunlarda yapılan değişikliklerin ardından çifçi ve üreticilerin gözü gibi koruduğu mera alanları şirketlere veriliyor


Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesindeki dört köy ve bir kasabanın ortak kullandığı, 2016 yılında tescil edilen mera arazisi, “Mera sıfatından çıkmasında sakınca yoktur” denilerek Ayka Toprak Madencilik AŞ’ye verildi.

Yıllar önce yeraltı sularının sondajlanmasıyla birlikte taşıma suyla tarım yapılan bölgede bu sefer de hayvancılık risk altında. Geçiminin çoğunu özellikle manda ve büyükbaş hayvancılıkla sağlayan yurttaşlar, 20 bin metrekare alanı etkileyecek çalışmaların hayata geçirilmesi durumunda ekmeğinden olacak. Mandaların merada olması gerektiğini söyleyen CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, “Yem fiyatları zaten artmış durumda, mera ellerinden alınırsa yurttaş iş yapamaz hale gelecek. Şimdi en azından merada hayvanlar doğal yolla besleniyor ve köylü bu şekilde para kazanıyor” dedi.  

Bölgede içme suyunun karşılanması için belediye tarafından sondaj çalışması yapıldığını belirten Köksal, “Yeraltı kaynaklarını bu şekilde tükettiler. Akabinde iş sondajla kalmadı, bu sefer de merayı istediler” diye konuştu. Sondaj çalışmalarının 12 bölgede yapıldığını söyleyen ve ismini vermek istemeyen bir yurttaş “Yeraltı sularımız çekilmeye başlandıktan sonra susuz kaldık. Tarımı taşıma suyla yapmaya çalışıyoruz. Durum geçen sene daha iyiydi” dedi. 
 

Anahtar Kelimeler:
MeraMera Arazileri
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