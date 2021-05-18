Mercan Kimya A1 Capital liderliğinde halka arz ediliyor

Türkiye’nin kimya sektöründeki ilk parafin üreticilerinden olan ve kökleri Denizli’ de 1977 yıllarına dayanan Mercan Kimya payları, Borsa İstanbul’da halka arz ediliyor. Mercan Kimya’nın 20 milyon TL nominal değerli payları için 20-21 Mayıs’ta eşit dağıtım yöntemiyle talep toplanacak. 1 TL nominal değerli paylar, 8,81 – 10,46 TL aralığında satışa sunulacak.

Türkiye’nin kimya sektöründeki ilk parafin üreticilerinden Mercan Kimya, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan onay aldı. Şirketin halka arzına A1 Capital liderlik edecek. Denizli merkezli Mercan Kimya’nın 20 milyon TL nominal değerli payları için 20-21 Mayıs’ta eşit dağıtım yöntemiyle talep toplanacak.

Mum, ağaç, kozmetik, tekstil, kauçuk, pil, kâğıt, inşaat ve otomotiv gibi 20’den fazla sektöre 44 çeşit parafin, parafin emülsiyonları, hidrowax ve vazelin üreten Mercan Kimya, 5 kıtada 85 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Halka arz gelirinin tamamı Şirket için kullanılacak

Mercan Kimya Genel Müdürü Harun Aydın, halka arzdan elde edilen kaynağın tamamının Şirket’in güçlendirilmesinde kullanılacağını söyledi. Aydın, halka arzdan elde edilecek kaynağın şirketin tesis ve depo alanı yatırımında, işletme sermayesi ihtiyaçlarında ve finansal borçların ödenmesinde kullanılacağını belirtti. Aydın “Halka arzda ortak satışı yapılmıyor. Dolayısıyla elde edilen gelirlerin tamamı sermaye artırımı yoluyla Mercan Kimya’ya ait olacak” dedi.

Mercan Kimya’nın 2020 yılında TURQUALITY Marka Destek Programı kapsamına alındığını hatırlatan Aydın, “5 kıtada 85 ülkeye ihracatımız aralıksız devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiye rağmen şirket olarak ihracatımıza aralıksız devam ediyoruz” diye konuştu. Avrupa’nın kimya devlerine rakip olmak için halka arz kararı aldıklarını da ifade eden Aydın, “Parafin konusunda Türkiye’nin ilk ve tek Ar-Ge merkezine sahibiz. Burada yürütülen çalışmalarla sektöre değer katıyoruz. Hedefimiz alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden olmaktır” dedi.

Tüm yatırımcılar aynı fiyattan pay alacak

Mercan Kimya’nın halka arzına aracılık eden A1 Capital Genel Müdürü Atilla Esen ise Mercan Kimya’nın halka arzının Borsa İstanbul’da satış yoluyla ve “Eşit Dağıtım” şeklinde; 8,81 TL – 10,46 TL fiyat aralığından gerçekleşeceğini söyledi. Esen arza ilişkin şu bilgileri verdi: “Yatırımcılar halka arz fiyat aralığı çerçevesinde kendisine uygun bir fiyattan taleplerini iletebilecek. Böylece yatırımcıların da kendi değerlemelerinin göz önüne alınması durumu söz konusu olacak. Halka arza katılan kişi sayısı ile gelen talep fiyat ve miktarına göre Borsa İstanbul tarafından belirlenecek tek bir halka arz fiyatı üzerinden tüm yatırımcılar pay satın alabilecek. Halka arzda herhangi bir yatırımcı grubuna farklı bir fiyat ve oran uygulanmamış olacak. Yatırımcıların fiyat aralığı çerçevesinde halka arza giriş fiyatını belirlerken dikkat edecekleri konu da; halka arz talebi bittikten sonra, Borsa İstanbul tarafından belirlenen halka arz fiyatının altındaki fiyatlardan emir ileten yatırımcılar maalesef halka arzdan pay alamayacak. Belirlenen halka arz fiyatı ve üstündeki fiyatlardan emir iletilen tüm yatırımcılara ise Borsa İstanbul tarafından tek bir fiyat üzerinden eşit bir şekilde dağıtım yapılacak.”