Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Mercan Kimya’dan başarılı halka arz

Mercan Kimya’nın, 20-21 Mayıs 2021 tarihlerinde Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen halka arzında talep toplama işlemleri tamamlandı. Şirket payları, yüzde 20 iskontolu olarak 8,81 TL fiyatla arz edilerek yatırımcılara sunuldu.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:03
Mercan Kimya’dan başarılı halka arz

Mercan Kimya’dan başarılı halka arz

  

Türkiye’nin kimya sektöründeki ilk parafin üreticilerinden olan ve kökleri Denizli’ de 1977 yıllarına dayanan Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin halka arzı başarıyla sonuçlandı. 20-21 Mayıs’ta gerçekleştirilen talep toplama işlemiyle şirket payları yüzde 20 iskontolu olarak 8,81 TL fiyatla yatırımcılara arz edildi. Mercan Kimya MERCN kodu ile Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak. 

Mum, ağaç, kozmetik, tekstil, kauçuk, pil, kâğıt, inşaat ve otomotiv gibi 20’den fazla sektöre 44 çeşit parafin, parafin emülsiyonları, hidrowax ve vazelin üreten Mercan Kimya, 5 kıtada 85 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. 

“Yatırımcılardan aldığımız destekle hedefimize daha emin adımlarla ulaşacağız”

Halka arza olan yatırımcı ilgisinden memnuniyet duyduklarını belirten Mercan Kimya Genel Müdürü Harun Aydın, “Şirketimize ilgi gösteren, talepte bulunan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederim. Mercan Kimya olarak pandemiye rağmen dünyanın dört bir yanına ihracatımıza aralıksız devam ettik. Önümüzdeki dönemde yatırımcılarımızın beklentilerini en üst seviyede karşılamak için sorumluluğumuzun daha da arttığını biliyoruz. Yatırımcılarımızdan aldığımız destekle alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olma hedefimize daha emin adımlarla ulaşacağız” dedi. 

“Mercan Kimya’yı sermaye piyasalarına kazandırmış olmaktan dolayı mutluyuz”

Mercan Kimya’nın halka arzına liderlik eden A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Atilla Esen talep toplama sürecinin tamamlanmasına yönelik yaptığı değerlendirmede, 5 kıtadan 85 ülkeye ihracat yapan Mercan Kimya’nın, Türkiye sermaye piyasalarına kazandırılmış olmasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.  Esen, Mercan Kimya’nın halka arzdan elde ettiği güçle sektöründeki konumunu daha da güçlendireceğine ve yatırımcılarıyla beraber büyümeye devam edeceğine inandığını ifade etti. Esen, tüm yatırımcılara gösterdikleri ilgiden dolayı, ayrıca tüm sermaye piyasası çalışanlarına halka arz sürecinde vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Mercan Kimya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kod 29 | Pandeminin suistimal edilen istisnası
Kod 29 | Pandeminin suistimal edilen istisnası
Benzin fiyatlarına zam | ÖTV cebimizi yakacak
Benzin fiyatlarına zam | ÖTV cebimizi yakacak
Mercan Kimya A1 Capital liderliğinde halka arz ediliyor
Mercan Kimya A1 Capital liderliğinde halka arz ediliyor
Yetenekli öğrenciler için ödüllü yarışma
Yetenekli öğrenciler için ödüllü yarışma
GEN Halka arz için SPK'ya başvurdu
GEN Halka arz için SPK'ya başvurdu
Dekorasyon İçin Perde Seçimi Nasıl Olmalı?
Dekorasyon İçin Perde Seçimi Nasıl Olmalı?
İstihdam Ofisi aracılığı ile bir aileden 3 kişiye iş
İstihdam Ofisi aracılığı ile bir aileden 3 kişiye iş
Türk çiftçisi pandemi şartlarını hafifletti
Türk çiftçisi pandemi şartlarını hafifletti
Altay Tankı'nı kim üretecek? | BMC hisseleri devrediliyor
Altay Tankı'nı kim üretecek? | BMC hisseleri devrediliyor
İş yerinde huzur maaştan daha önemli
İş yerinde huzur maaştan daha önemli

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim