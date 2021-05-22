Mercan Kimya’dan başarılı halka arz

Türkiye’nin kimya sektöründeki ilk parafin üreticilerinden olan ve kökleri Denizli’ de 1977 yıllarına dayanan Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin halka arzı başarıyla sonuçlandı. 20-21 Mayıs’ta gerçekleştirilen talep toplama işlemiyle şirket payları yüzde 20 iskontolu olarak 8,81 TL fiyatla yatırımcılara arz edildi. Mercan Kimya MERCN kodu ile Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak.

Mum, ağaç, kozmetik, tekstil, kauçuk, pil, kâğıt, inşaat ve otomotiv gibi 20’den fazla sektöre 44 çeşit parafin, parafin emülsiyonları, hidrowax ve vazelin üreten Mercan Kimya, 5 kıtada 85 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

“Yatırımcılardan aldığımız destekle hedefimize daha emin adımlarla ulaşacağız”

Halka arza olan yatırımcı ilgisinden memnuniyet duyduklarını belirten Mercan Kimya Genel Müdürü Harun Aydın, “Şirketimize ilgi gösteren, talepte bulunan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederim. Mercan Kimya olarak pandemiye rağmen dünyanın dört bir yanına ihracatımıza aralıksız devam ettik. Önümüzdeki dönemde yatırımcılarımızın beklentilerini en üst seviyede karşılamak için sorumluluğumuzun daha da arttığını biliyoruz. Yatırımcılarımızdan aldığımız destekle alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olma hedefimize daha emin adımlarla ulaşacağız” dedi.

“Mercan Kimya’yı sermaye piyasalarına kazandırmış olmaktan dolayı mutluyuz”

Mercan Kimya’nın halka arzına liderlik eden A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Atilla Esen talep toplama sürecinin tamamlanmasına yönelik yaptığı değerlendirmede, 5 kıtadan 85 ülkeye ihracat yapan Mercan Kimya’nın, Türkiye sermaye piyasalarına kazandırılmış olmasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Esen, Mercan Kimya’nın halka arzdan elde ettiği güçle sektöründeki konumunu daha da güçlendireceğine ve yatırımcılarıyla beraber büyümeye devam edeceğine inandığını ifade etti. Esen, tüm yatırımcılara gösterdikleri ilgiden dolayı, ayrıca tüm sermaye piyasası çalışanlarına halka arz sürecinde vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etti.