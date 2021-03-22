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Merck Türkiye’den İki Önemli Atama

Merck Türkiye bünyesinde 2015 yılından bu yana Finansal Kontrol Müdürü olarak görev yapmakta olan Erdal Pazı, Kuzey Avrupa Bölgesi’ne atanarak yerini,  Finans alanında 26 yıllık tecrübeye sahip Seda Has’a bıraktı.

22 Mart 2021 Pazartesi 10:30
Merck Türkiye’den İki Önemli Atama

Merck Türkiye’den İki Önemli Atama  


 

2015 yılından bu yana Merck Türkiye’de “Finansal Kontrol Müdürü” olarak görev yapan Erdal Pazı, 01 Nisan 2021 tarihi itibariyle Kuzey Avrupa Bölgesi Finansal Kontrol Müdürlüğü’ne atandı. Bu kapsamda Pazı; Nordics (İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, İzlanda) ve Baltics (Letonya, Litvanya, Estonya) ülkelerinden oluşan toplam 8 ülkeden sorumlu olacaktır. Görev yaptığı süre içinde, Merck Türkiye Liderlik Ekibinin bir üyesi olan Pazı, Merck’in son yıllardaki dönüşümüne önemli katkılarda bulunmuştur. 

Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlayan Pazı, Merck’e katılmadan önce sırasıyla Danone, Actavis ve Novartis şirketlerinde Finans Departmanı bünyesindeki çeşitli pozisyonlarda, toplamda 16 yıllık finans deneyimine sahiptir.

Son 4 senede Merck Türkiye’den değişik bölgelere ve fonksiyonlara, 5 terfien yurtdışı ataması gerçekleşti. Erdal Pazı’nın ataması da dahil olmak üzere, son 5 yılda ise toplam 21 Merck Türkiye çalışanı yurtdışında farklı pozisyonlara geçti. Amerika, Almanya, İsviçre, Kuzey Avrupa, Güney Afrika gibi farklı coğrafyalardaki ülkelerde, kısa süreli yada kalıcı pozisyonlarda görevler aldılar. 

Bu atamalar, Merck Türkiye’nin çalışanlarının gelişimi ve yurtdışı pozisyonlarına terfisi konularındaki kararlılığının ve başarısının net bir göstergesidir. 

Diğer yandan, 15 Mart 2021 tarihi itbariyle, Erdal Pazı’dan boşalan Merck Türkiye Finansal Kontrol Müdürü pozisyonuna Seda Has atandı.. Has, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamasının ardından; Ak-Al Tekstil, Xerox, Coca Cola ve MSD firmalarında Kontrol, Denetim, Finansal Planlama ve Analiz, Raporlama, Ticari Finans, Satın Alma alanlarında toplamda 26 yıllık deneyime sahip. .Has, en son MSD Hayvan Sağlığı Birimi'nde Türkiye & İsrail ve İran ülkelerinden sorumlu Finans Lideri olarak görev yapıyordu. Daha öncesinde ise, Coca Cola’da sırasıyla Kıdemli İş Analisti, Ticari Finans Müdürü, Finansal Kontrol & Planlama ve Raporlama Müdürü, Satın Alma Süreç ve Sistem Müdürü gibi birçok farklı pozisyonda rol almıştır. 

Bu atamayla, Merck Türkiye’nin ilgili alanlarının operasyonel ve stratejik hedeflerine ulaşmasına iş ortağı olarak destek verecek olan Seda Has, ülke Liderlik Ekibinin de bir üyesi olmuştur.

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MerckMerck Türkiye
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