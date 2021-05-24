Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Meriç'i tüm Trakya'da dolaştırmalıyız

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, yeraltı sularındaki azalmaya dikkat çekerek, “Hem tarım hem sanayimiz için Ege'ye dökülen Meriç'i, Trakya Bölgesi'nin karışında dolaştıracak bir sistemi kurmamız gerekiyor. Daha fazla tarımsal üretim için buna mecburuz ”dedi.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:41
Meriç'i tüm Trakya'da dolaştırmalıyız

Meriç'i tüm Trakya'da dolaştırmalıyız

 

 

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) 'Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor' Program bu haftaki Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Cengiz Günay ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk oldu. Moderatörlük EGD Başkanı Celal Toprak ve EGD Temsilciler Koordinatörü Şener Meral'in gerçekleştirdiği programda ekonomisiyle ilgili bilgi veren Tekirdağ TSO Başkanı Günay tarım potansiyeline dikkat çekti. Tekirdağ'ın Türkiye buğday üretiminin yüzde 5'ini tek başına sağladığına dikkat çekerek, “Yine ülkemiz kanola üretiminin yüzde 40'ını, ayçiçeğinin yüzde 30'unu Tekirdağ elde ediyor. Yılda iki kez verim alınabilen bu topraklarda eskiden 50 metreden çıkarılan su, şimdi 200 metrelerde bulunabiliyor. Yeraltı sularımız azaldı. Bu sorunu çözmek ve gelecek kuşaklara yeraltı sularımızı teslim etme tasarım proje geliştirmek zorundayız. Debisi yüksek Meriç nehrinin akışını seyretmemeliyiz. Ege Denizi'ne dökülen Meriç'i kapalı sulama sistemiyle Trakya'nın köşesinde dolaştırmalıyız. Sulu tarımla Trakya, ülke ekonomisine katkı sağlar ”diye konuştu.

 

LOJİSTİK ÜS OLMA YOLUNDA İLERLEME 

Tekirdağ'ın İstanbul'a, Yunanistan'a ve Bulgaristan'a bir gezinti olmasının yatırımcılara cazip imkânlar sunduğunu, kentte yer alan 13 organize sanayi bölgesi (OSB) ve 'Avrupa Serbest Bölgesi'nde doluluk oranının yüzde 60'ların üzerine çıktığını belirten Günay , “Son sefahate geçen limanlarla avantajını güçlendiren Tekirdağ, birçok ulusal ve uluslararası markaya ev dönüş yapıyor. Bu anlamda tek dezavantajın birçok şirketin merkezi olduğu için gelirleri sağlayabilmek için şehre yeterli katkı sağlanamıyor olması. Camdan elektroniğe, tekstilden deriye kadar birçok sektörde güçlü bir sanayiye sahibiz. OSB'lerimizi ve limanlarımızı demiryolu bağlantısı entegre edecek proje üzerinde çalışıyoruz. Bu anlamda Gazi Üniversitesi'yle çalışıyoruz. Bunu sağladığımızda Tekirdağ,Türkiye'de yabancı sermayenin ilgi gösterdiği ilk 5 şehir arasında yer alan Tekirdağ'da eğitim seviyesi ortalamasının ülke genelinin üzerinde çalışılan günay, 2011 gündeme getirdikleri ve bölge odalarıyla ortak olarak kurdukları Avrupa İş Geliştirme Merkezi'nin oda üyelerine ortak dış ticareti geliştirmek üzere eğitimden danışmanlığa kadar birçok alanda hizmet verdiğini söyledi. 

 

TEKİRDAĞ'A MACAR VE 'SADAKATSİZ' İLGİSİ 

Namık Kemal Üniversitesi ile kurdukları teknoparka oda olarak ortak olduklarına ve son dönemde çevrim etkin şirketler çıktığına vurgu yapan Tekirdağ TSO Başkanı Günay, “Şehrimizin kendi alanında gelişimine katkı sağlayacak projeler üretiyoruz. Pandemiden hizmet sektöründe sıkıntılar yaşadık. Paskalya döneminde Yunanları ağırlıyorduk. Mezarı ve evi Tekirdağ'da bulunan Macarların milli kahramanı Rakoczi'den başka Macar'ı ağırlıyorduk. Tekirdağ'ın yeni sporları altyapısı bulunan, ama yamaç paraşing, trekking gibi doğa sporlarının altyapısında önemli gelir sağlayacağını düşünüyoruz. Son Popüler bir dizi olan 'Sadakatsiz'in şehrimizde olması tanıtımımıza katkı sağladı. Bu topraklarda dört büyük medeniyet hüküm sürmüş.

 

BILL GATES TRAKYA'DAN ARAZİ ALDI MI?

Verimli tarım topraklarına sahip Trakya'da Bill Gates'in 22 bin dönüm arazi satın al ilgili bir soruyu yanıtlayan Günay, “Bunu ben inceleyeceğim. Ancak topraklarımıza ilginin yoğun olduğunu söyleyebilirim. Vali Bey'le birlikte 'Toprağınızı satmayın' çağrısı yaptık. İstiyoruz ki kendi insanımız bu toprakları miras yoluyla bölmeden, ekonomik olmaktan çıkarmadan katma değeri üretim yapsın ve kendi kazansın. Bill Gates'in 22 bin dönüm arazi aldığından emin değilim ama işadamı Nevzat Demir, Trakya'dan 200 bin dönüm arazi aldı. 20 köye eşit bu arazide önemli yatırımlar yapacağını düşünüyorum ”dedi.

 

7 BİN KADIN GİRİŞİMCİ KURULU ÜYESİ 

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk de, oğul genç girişimci sayısının sanatının ancak yeterli olmadığını söyledi. Türkiye'nin 81 kentinde TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyesi sayısının 7 bine yükseldiğini belirten Öztürk, “Ciddi bir farkındalık oluşturuldu. Bugün her şehrimizdeki kurullar projeleriyle adeta yarışıyor. Güzel işler çıkarıyoruz ama yeterli bulmuyoruz. Türkiye'nin iş hayatına daha yüksek oranda çekme zorunluluğu var. Yetiştirmek ve teşvik etmek de çok önemli. Biz bu sureyi destek veriyoruz ”dedi.

Dünya genelinde çalışma saatlerinin üçte ikisinde kadının yer aldığını ancak gelirin sadece yüzde 10'unu elde edildiğini belirten Öztürk, “Bugün dünya genelinde kadınlar eşit olarak iş hayatına olsa olsa 28 trilyon dolarlık gelir sağlanabilecek. Türkiye kadın kaynağını çerçevesinde elini çabuk tutmalı. Dijital çağ, e-ticaret ve evden çalışma gibi süreç bu süreci hızlandırabilir. Kadın girişimi sayısı artarsa bu girişimde görev alacak kadınların sayısı da artacak. Böylece ihracatımız artacak, nitelik artacak, yapıcı sosyokültürel yapısı gelişecek ”diye konuştu.

 

ZORUNLU KADIN KOTASI ÖNERİSİ  

Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev öğren Opet'te kadın çalıştırma zorunluluğunu getirdiklerini, bu kararlarının verdiği kesiminden olumlu dönüş aldığını belirten Nurten Öztürk, “Petrol istasyonlarımızda çalışanlarının, pompacıların kadın olması çerçevesinde kota belirledik. Bundan bayilerimiz de müşterilerimiz de mutlu oldu. Bugün 74 ilimizde Opet istasyonlarında pompa başında var. Kadınlarımızla birlikte bu istasyonlarımızın sirkülerinde oldu. Kadın kotası uygulamasının birçok sektörde uygulanmasının nedeni düşünmek ”diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
MeriçMeriç NehriEGDEkonomi Gazetecileri Derneği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boğaziçi Beton halka arz oluyor 
Boğaziçi Beton halka arz oluyor 
İş ararken, kişisel verilerden olmayın | CV'lere aman dikkat
İş ararken, kişisel verilerden olmayın | CV'lere aman dikkat
Kuruyan ekin tarlaları koyunlara mera oldu
Kuruyan ekin tarlaları koyunlara mera oldu
İBB Yeşilpınar'da dönüşüm projesinin temelinı atıyor
İBB Yeşilpınar'da dönüşüm projesinin temelinı atıyor
Mercan Kimya’dan başarılı halka arz
Mercan Kimya’dan başarılı halka arz
Kod 29 | Pandeminin suistimal edilen istisnası
Kod 29 | Pandeminin suistimal edilen istisnası
Benzin fiyatlarına zam | ÖTV cebimizi yakacak
Benzin fiyatlarına zam | ÖTV cebimizi yakacak
Mercan Kimya A1 Capital liderliğinde halka arz ediliyor
Mercan Kimya A1 Capital liderliğinde halka arz ediliyor
Yetenekli öğrenciler için ödüllü yarışma
Yetenekli öğrenciler için ödüllü yarışma
GEN Halka arz için SPK'ya başvurdu
GEN Halka arz için SPK'ya başvurdu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim