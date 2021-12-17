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Merkez Bankalarının gözünden 2022

Son iki gün içerisinde Fed, ECB ve BOE’nin Para Politikası Kurulu toplandı. Geçen ay enflasyon geçici diyen 3 merkez bankası, bu ay enflasyonu gerekçe göstererek sıkılaştırma kararı aldılar.

17 Aralık 2021 Cuma 10:17
Merkez Bankalarının gözünden 2022

Merkez Bankalarının gözünden 2022

Dünyada Ekim’den Kasım’a yıllık enflasyonda büyük bir ivme artışı olmadığı, DSÖ’nün çok bulaşıcı ve endişe verici olarak tanımladığı Omicron varyantının ekonomik belirsizlik yarattığı bir ortamda BOE sürpriz bir şekilde faiz artırdı. İngiltere Omicron varyantı nedeniyle ekonomik kısıtlamalar açıklamıştı, bu kısıtlamaların 2 milyar $ bir ekonomik kayba neden olacağı gerekçesi ile BOE’nin Şubat ayında faiz artırması bekleniyordu. Fed ve BOE’nin sürpriz sıkılaştırma kararları aslında 2022’ye bakışlarından kaynaklanıyor. Gelişmiş merkez bankaları artık gelinen noktada; ekonomik büyüme ve istihdamın yeni varyantlara rağmen sürdürülebilir olduğunu, ekonomiyi zarara uğratmadan para politikasını sıkılaştırabileceklerini düşünüyorlar. Hayat nasıl normalleşmeye başladıysa merkez bankalarının da normalleşmesi aslında işlerin yolunda gittiğini göstermektedir.

TL’de kırılganlık artmaya devam edebilir. TCMB dünkü faizi indirimi sonrasında indirilecek bir alanı kalmadığını, şu ana kadar alınmış olan kararların birikimli etkilerini 2022’nin ilk üç ayında takip edileceğini açıkladı. Alınmış kararların birikimli etkileri, enflasyonu ilk çeyrekte %37.7’ye ve ikinci çeyrekte %40’a çıkartmasını bekliyoruz. Bu enflasyon verilerine göre TCMB Mayıs ayına kadar politika faizini sabit tutması durumunda %6 olan negatif reel faiz %26’ya yükselecektir. 2022’nin ilk yarısında Fed’in faiz artırım süreci ve TL’de kırılganlıklar, enflasyonu daha üst bir noktaya taşıyabilir. Bu nedenle TCMB’nin faiz indirimini durdurmuş olmasının TL’de kırılganlıkları sonlandırmasını beklemiyoruz. 15.20-15.89 direnci önemli olacaktır, 15.89’un kırılması 17.82’ye doğru bir fiyatlamaya neden olabilir.

Dolar artıyor, BIST100 kovalıyor. BIST100 kurda yaşanan dalgalanma ile birlikte 143$-149.79$ arasında hareket etti ve gün içi en yüksek noktadan kapandı. BIST30 ay başından bu yana BIST100’e göre %5 daha fazla getiri sağladı, dolayısıyla dolara göre değerini daha fazla korumuş oldu. Kurun yükselmesini ve Borsa İstanbul’un da kuru takip etmesini bekliyoruz. Destek seviyelerimiz 2263 ve 2250, direnç seviyelerimiz 2355 ve 2450 seviyeleridir.

Aralık vadeli BIST30 kontratı. Seans içi düzeltmeler ile rekorlar devam ediyor. 2413-2494 arasında yatay trend içerisinde dengelendikten sonra  güçlü trend dün de devam etti. Seans içi destek ve ortalama noktası 2613’den yükselmektedir. Dünkü yükseliş sonrasında 2613-2650 arasında dengelenme 2700’e doğru dünkü yükselişin devamını getirebilir. 2613 desteğinin kırılması kısa vadeli kar realizasyonunu tetikler.

Aralık vadeli Dolar/TL.  TCMB’nin faiz indirimi 15.88’e kadar yükseliş getirirken kapanış 15.84’den gerçekleşti. 15.40’dan yükselen kanal destekleri kesişip yükselirken, 16.04-16.24-16.42 dirençler olarak sıralanıyor. Güçlü ivmenin devamında 16.04 direncine doğru yükselişin devamını bekliyoruz.

KAYNAK: ÜNLÜ & Co Günlük Bülten

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MerkezMerkez Bankası 2022
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